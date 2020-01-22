 Буде можливість в Ізраїлі - обговоримо з Путіним обмін полоненими, - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Завтра-післязавтра багато зустрічей підтверджених. Щодо ймовірності цієї зустрічі - може бути, тому що є питання про обмін полонених і питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це", - відповів Зеленський на запитання, чи планується зустріч з Путіним.
Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі.
А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.
Мнения 22-янв, 19:449 286 0
Бывший военный, менеджер благотворительного фонда помощи «Вернись живым» Андрей Рымарук рассказал, что в украинской армии выражение президента Владимира Зеленского «надо просто перестать стрелять» стало мемом.
По словам Рымарука, военнослужащих заставляют заниматься бумажной работой, а не боевой.
«Я был свидетелем того, как два полковника приехали в подразделение и проводили расследование: почему вражеский снайпер начал стрелять вот именно по этой позиции. А может, наши бойцы виноваты в этом и специально провоцируют врага? Я смотрел на этот е * аний маразм и просто крутил пальцем у виска», - рассказывает экс-военный.
Рымарук отметил, что некоторые командиры вместо того, чтобы заниматься боевыми задачами, разведкой и изучать возможности врага, занимаются бумажными делами.
«Этот «долбо**изм» следует только из одной фразы: «Надо перестать стрелять». В нескольких подразделениях с этого открыто смеются. Был такой случай: идут два офицера друг другу навстречу, один показывает у себя на груди ромб и вместо «Слава Украине!» говорит: «Надо просто перестать стрелять». А другой ему в ответ: «Мои миномёты в зоне отведения». Люди уже просто между собой так приветствуются. Это стало мемом», - рассказал бывший военнослужащий.
Он добавил, что сумбур событий, возникший после «перестать стрелять», очень сильно влияет на отток кадров. В некоторых подразделениях плачевная недоукомплектация.
Тебе до жопы, кто и как...
Я удрал с оружием..енто оочень давно было..лет 35томувзад..))
Из политического закулисья: Москаль рассказал, как Ющенко собирал губернаторов и вел монологи, где говорил им, якобы всех их "нашел на помойке".
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Сьгодні знову загинув зовсім молодий, український воїн Микола Сорочук.
Його вбив ворожий снайпер. Дівчина хлопця, дуже влучно написала « хай слово «мир», застрягне Вам у горлі..»
Сьогодні ж президент України в Давосі розказує казки всьому світу, що ми готові закінчити війну, хоть завтра. Серьезно? Ну так давай, сам на передову в окопи і закінчуй! Брехлива потвора, інших слів немає. Я вже не можу пораненим в шпиталі в очі дивиться, бо соромно за всіх Вас, хто готов мириться с тими, хто кожен день вбиває наших захисників. Ви руйнуєте пам' ять загиблих та топчете їх могили!! Ніхто і ніколи не буде поважати зрадників та дармоїдів, Вас будуть знищувати першими. Так було завжди, так буде і далі..