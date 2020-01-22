 Буде можливість в Ізраїлі - обговоримо з Путіним обмін полоненими, - Зеленський. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Завтра-післязавтра багато зустрічей підтверджених. Щодо ймовірності цієї зустрічі - може бути, тому що є питання про обмін полонених і питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це", - відповів Зеленський на запитання, чи планується зустріч з Путіним.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі.

А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.