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 Буде можливість в Ізраїлі - обговоримо з Путіним обмін полоненими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би обговорити під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Ізраїлі обмін полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Завтра-післязавтра багато зустрічей підтверджених. Щодо ймовірності цієї зустрічі - може бути, тому що є питання про обмін полонених і питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це", - відповів Зеленський на запитання, чи планується зустріч з Путіним.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін зустрінуться в Ізраїлі.

А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171366
 
 
 Топ коментарі
 
якщо в тебе буде час між лизанням сраки і лизанням сраки
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И с Новым Годом там поздравь, счастья, здоровья, творческих успехов...
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Он же не порошенко кусаться и говорить жопом.
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Ветеран АТО: Слова Зеленского «надо перестать стрелять» стали мемом в ВСУ, над этим открыто смеются
Мнения 22-янв, 19:449 286 0

Бывший военный, менеджер благотворительного фонда помощи «Вернись живым» Андрей Рымарук рассказал, что в украинской армии выражение президента Владимира Зеленского «надо просто перестать стрелять» стало мемом.

По словам Рымарука, военнослужащих заставляют заниматься бумажной работой, а не боевой.

«Я был свидетелем того, как два полковника приехали в подразделение и проводили расследование: почему вражеский снайпер начал стрелять вот именно по этой позиции. А может, наши бойцы виноваты в этом и специально провоцируют врага? Я смотрел на этот е * аний маразм и просто крутил пальцем у виска», - рассказывает экс-военный.

Рымарук отметил, что некоторые командиры вместо того, чтобы заниматься боевыми задачами, разведкой и изучать возможности врага, занимаются бумажными делами.

«Этот «долбо**изм» следует только из одной фразы: «Надо перестать стрелять». В нескольких подразделениях с этого открыто смеются. Был такой случай: идут два офицера друг другу навстречу, один показывает у себя на груди ромб и вместо «Слава Украине!» говорит: «Надо просто перестать стрелять». А другой ему в ответ: «Мои миномёты в зоне отведения». Люди уже просто между собой так приветствуются. Это стало мемом», - рассказал бывший военнослужащий.

Он добавил, что сумбур событий, возникший после «перестать стрелять», очень сильно влияет на отток кадров. В некоторых подразделениях плачевная недоукомплектация.
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Після зустрічі в Нормандії Бубочка терміново полетів в оманський офшор, ховати виручку отриману від путіна за здачу України. У який офшор після зустрічі з путіним в Ізраїлі він терміново полетить "відпочивати"?
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После последней встречи в Парыжэ, в результате погибло и ранено намного больше украинцев чем удалось обменять. Стоит ли еще проводить такие встречи с Чортом и вылизывать ему сраку?
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Побывай в плену...
Тебе до жопы, кто и как...
Я удрал с оружием..енто оочень давно было..лет 35томувзад..))
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Зеленский - это ошибка украинского народа! , - говорит Геннадий Москаль. И сравнивает нынешнего президента с Ющенко, якобы они очень похожи.

Из политического закулисья: Москаль рассказал, как Ющенко собирал губернаторов и вел монологи, где говорил им, якобы всех их "нашел на помойке".
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Буде час не буде час, какая разніца... А буде час, то поїду на Мертве море... Це вже у нього хвороба.
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Що ж слід чекати на чергові одностороні поступки України ,згадаєм всі зустрічі з світовими лідерами одні неприємності для для країни ,жодного прогресу.
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Буде можливість в Ізраїлі - обговоримо з Путіним обмін полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7857Наталія Юсупова
30 хв ·

Сьгодні знову загинув зовсім молодий, український воїн Микола Сорочук.
Його вбив ворожий снайпер. Дівчина хлопця, дуже влучно написала « хай слово «мир», застрягне Вам у горлі..»
Сьогодні ж президент України в Давосі розказує казки всьому світу, що ми готові закінчити війну, хоть завтра. Серьезно? Ну так давай, сам на передову в окопи і закінчуй! Брехлива потвора, інших слів немає. Я вже не можу пораненим в шпиталі в очі дивиться, бо соромно за всіх Вас, хто готов мириться с тими, хто кожен день вбиває наших захисників. Ви руйнуєте пам' ять загиблих та топчете їх могили!! Ніхто і ніколи не буде поважати зрадників та дармоїдів, Вас будуть знищувати першими. Так було завжди, так буде і далі..
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Более 12 убитых и пол сотни раненных- результат поздравления Зеленским с Новым годом *****. Более сотни убитых и раненных с последней встречи Зеленского и ***** в Парыже. Давайте продолжайте кланяться ***** и целовать ему ноги. Ето его заводит.
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В проклятьях для ***** и кремлядей, нужно поминать и Зебила с бандой - ОНИ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ В АДУ.
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да ты уе:ан За*бал уже обменами еого на кого менять будешь? Снова убийц на зеБомжей и тёток с таксистами а зеКлоун
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Я дивуюсь, людина як офіційна особа не прийшла до Бабиного Яру, а в Ізраїль їде , бо там буде Лучезарний Пуйло буде. Дисонанс логічного мислення, або банальна зрада.
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А про 12 убитых наших солдат в этом году оно пообщать не хочет?
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Мабуть таки цезори на цензорі перетворилися на порохівню . Нажаль . ((
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«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
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