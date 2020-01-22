 Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР. ВIДЕО

Про це заявив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Фактично, ми бачимо, що поплічники Януковича, які всі п'ять років ховалися за кордоном, у Росії, боялися подати голос, і яких ми вважаємо винними у злочинах проти України, проти національних інтересів, проти Конституції, вони зараз повертаються у владу", - сказав Гай.
За його словами, цим призначенням ДБР офіційно показує, що стає "репресивним органом нової влади".
"Ми бачимо, що ДБР займається переслідуванням волонтерів, активістів, майданівців, і ми розуміємо, що наступним їхнім кроком після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції гідності. Фактично - це реванш", - підкреслив Гай.
"Друзі, вони збираються переглянути досягнення Революції гідності, вони хочуть дискредитувати Революцію Гідності", - додав він.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
Суд повернув українське громадянство єпископу УПЦ МП
Середа, 22 січня 2020, 18:19
Зазначалося, що у 2018 році, після інформації від Служби безпеки України, Міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Гедеон набув громадянства України з порушенням законодавства - він не зізнався що вже має громадянства інших країн: Росії та США.
Тому ДМС скасувала його громадянство.
Так уже 6 лет реванш. Только при Пете был фиговым листочком прикрыт. А сейчас вообще без него.
Так що оцього belge - потрібно заносити в оті пригожинські списки.
дзебил ты наш
КАЦАП!...КАЦАП...СВИНОРУСЬКИЙ КАЦАП!...СВИНОРУС...
ПУТІН *****!
буде бан чи ні? на фейсбуку гнида-модератор мене на 30 днів забанив
неужели забыли??
реванш - это ваш выбор... персональный
Наївно...
Питання моє - риторичне.
Как могли это допустить, Ленка-глубокаяглотка, настоящий враг! Я в а..уе!
73 очень старались
Хотя реальное дерьмище - это фальшивый конкурс по которому его назначили. Прям копия "конкурсов" легитивного и порохни. Трубу тоже так же назначили. Вонища и дермища даже и не стеснялись, так как отмазок вообще выдумать не могли.
Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні.
Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали Майдану, оплакували загиблих на Майдані. Навіщо? Щоб фіґляр глумився над їх пам'яттю, щоб ви завели знову до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до зрадників?