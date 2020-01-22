 Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР. ВIДЕО

Про це заявив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Фактично, ми бачимо, що поплічники Януковича, які всі п'ять років ховалися за кордоном, у Росії, боялися подати голос, і яких ми вважаємо винними у злочинах проти України, проти національних інтересів, проти Конституції, вони зараз повертаються у владу", - сказав Гай.

За його словами, цим призначенням ДБР офіційно показує, що стає "репресивним органом нової влади".





"Ми бачимо, що ДБР займається переслідуванням волонтерів, активістів, майданівців, і ми розуміємо, що наступним їхнім кроком після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції гідності. Фактично - це реванш", - підкреслив Гай.

"Друзі, вони збираються переглянути досягнення Революції гідності, вони хочуть дискредитувати Революцію Гідності", - додав він.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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