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 Суспільство
  2018  49
Все про:реванш (12) Небесна Сотня (262) ДБР (797) Бабіков (5)

 Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР. ВIДЕО

Сім'ї героїв Небесної сотні, активісти і військовослужбовці виступають проти призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова на посаду в ДБР.

Про це заявив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Фактично, ми бачимо, що поплічники Януковича, які всі п'ять років ховалися за кордоном, у Росії, боялися подати голос, і яких ми вважаємо винними у злочинах проти України, проти національних інтересів, проти Конституції, вони зараз повертаються у владу", - сказав Гай.

За його словами, цим призначенням ДБР офіційно показує, що стає "репресивним органом нової влади".


"Ми бачимо, що ДБР займається переслідуванням волонтерів, активістів, майданівців, і ми розуміємо, що наступним їхнім кроком після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції гідності. Фактично - це реванш", - підкреслив Гай.

"Друзі, вони збираються переглянути досягнення Революції гідності, вони хочуть дискредитувати Революцію Гідності", - додав він.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков і Олександр Соколов. Бабіков працював в юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171341
 
   
 Топ коментарі
 
при Пете беркута сидели, а портнови никались в подмосковье
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Стыдно что мы допустили такое
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да?? а вы помните как вы за монику голосовали??
неужели забыли??
реванш - это ваш выбор... персональный
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Реванш зеленой влады по всем направлениям

Суд повернув українське громадянство єпископу УПЦ МП
Середа, 22 січня 2020, 18:19
Зазначалося, що у 2018 році, після інформації від Служби безпеки України, Міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Гедеон набув громадянства України з порушенням законодавства - він не зізнався що вже має громадянства інших країн: Росії та США.
Тому ДМС скасувала його громадянство.
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Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР

Так уже 6 лет реванш. Только при Пете был фиговым листочком прикрыт. А сейчас вообще без него.
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при Пете беркута сидели, а портнови никались в подмосковье
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Сидели. Три калеки. А сколько из-под домашнего ареста в Россию удрали? Портнов... При Пете соего гадья хватало.
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Я вже давно зрозумів, як ідентифікувати касапського провокатора: ворог, як мінімум, постарається пов'язати в один кошик зраду овоща, Хйла з мертвечуком, беніного зедебіла клована, і державницьку позицію Порошенка.
Так що оцього belge - потрібно заносити в оті пригожинські списки.
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Не надорвись, проницательный ты наш.
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А это что за осёл высунулся? Специалист по таблеткам? За 5 лет так подсел петруше жопу лизать, что ломка теперь?
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"жопу лизать" - о, так ты **********! Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 5508 Не можешь без жоп, страдалец? Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 5508
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так кого зеленский отпускал без суда и следствия?
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Заленский МЕНЯЛ, а не "отпускал". Отпускал барыга. Хоть и с "судом". "Рехформированным" собой, любимым. Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 3764
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Фактически - т. е. на самом деле - это, ****, реванш антиукраинских сил! Всё верна! Смерть зеле и предателям!
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Ну хотя бы инсульт бубочке. Заслужил
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Не Реванш , а Бездействие Бывшей власти на которою Народ возлагал Доверие.Не расследование Майдана, взяточниство , Бедность , нет перспективы.Нынешняя власть должна знать , что с каждым годом Мандат Доверия все сокрашается и Сжимается во Времени.
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а зебилам хоть ссы в глаза, им это будет виной прежней власти. инфузории-с!
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То не «зебил», это ольгинец. За зебилов ни Цензоре кацапы топят. Кстати, за само слово»кацап»' пья преспокойно может забанить цензоровский модер.
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перевіримо
КАЦАП!...КАЦАП...СВИНОРУСЬКИЙ КАЦАП!...СВИНОРУС...
ПУТІН *****!
буде бан чи ні? на фейсбуку гнида-модератор мене на 30 днів забанив
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Ты свинарчуков догнал,зебил... или в школьной кассе за 4000 в очереди ласты топчешь?Точно вы свои мозги прохихикали кварталом.
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да?? а вы помните как вы за монику голосовали??
неужели забыли??
реванш - это ваш выбор... персональный
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те, которые не голосовали понимают к чему этот текст и обижаться не станут.
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Я тут з тобою не зовсім згоден: бо, як мінімум, Мирослав Гай топив за Порошенка. Хоча, ьілтьшість з них, оті адвокати і родини загиблих, справді, Г+Г об'їлися...
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Ну адвокатші Закревській точно Луценко з Порошенком жить заважали...
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тут не сперечаюсь... Я додам до цього списку Тітича, Маселко...
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хорошее и сключение лишь подтверждает правило
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Кстати, вернулась лена - большой рот бондаренко. Зебилы, поздравляю! Вы сделали это вместе! Надеюсь по Бабикову скоро будет петиция к зезиденту
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а толку? Ти думаєш, не він санкцонував призначення?
Наївно...
Питання моє - риторичне.
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Искать вашу мать..... Я не верю!
Как могли это допустить, Ленка-глубокаяглотка, настоящий враг! Я в а..уе! Фактически это реванш: семьи героев Небесной Сотни о назначении Бабикова замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4456
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Власть в Украине захвачена врагами Украины. Так что ничего удивительного.
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власть в украине вручили марионенткам врагов украины сами украинцы..
73 очень старались
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Поздравь своего барыгу-мародера. Он за 5 лет даже дело не сподобился на неё открыть. А ахмэт и мертвечук- так вообще никуда и не выезжали. 5 лет обогащались на народной нищете, "плечем к плечу" с барыгой.
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Те, що відбудеться реванш було зрозуміло до виборів, але 73% та проти порошенка підтримали ригореваншистів.
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Был бы твой потрошенка государственником, а не барыгой, сам снял бы свою кандидатуру, видя, какое несварение от него у народа. Так нет же! Вместо этого стал Тимошенко помоями обливать, посредством своих ботов и всяких "Кривых". Вот и получили Зе. А теперь- кушай ТЕ!
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Зеленский - это реванш, а всё остальное - следствие.
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"Приспешник янувовоща" вернулся во власть в 2014 году. Кому-кому, но не рыжей гаевской морде, агрессивно поддерживающей этого "приспешника", об этом рассуждать! Фактично це реванш: родини героїв Небесної Сотні про призначення Бабікова заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 9761
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Порошенко сам приспешник Януковича иначе бы с ним не работал. И далеко не все убежали в Россию. Медведчук Тигипко и много других даже не думали валить.
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как там говорится - нужно расстрелять этих, потом следующих, и так еще раз, тогда есть шанс, что придут нормальные люди, которые будут думать не только о своем бабле, смешанном с государственным...
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Предвижу что с большим пафосом "идя на встречу тупому народу" этого адвоката все таки снимут. Слишком уж большая волна.
Хотя реальное дерьмище - это фальшивый конкурс по которому его назначили. Прям копия "конкурсов" легитивного и порохни. Трубу тоже так же назначили. Вонища и дермища даже и не стеснялись, так как отмазок вообще выдумать не могли.
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Галина Пагутяк: - "Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка. Не тому що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні."

Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні.
Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали Майдану, оплакували загиблих на Майдані. Навіщо? Щоб фіґляр глумився над їх пам'яттю, щоб ви завели знову до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до зрадників?
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