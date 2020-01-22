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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) МВФ (610) Крісталіна Георгієва (1)

 Зеленський зустрівся з главою МВФ Георгієвою в Давосі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.

"Зустріч президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою", - сказано у підписі до відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Макроекономічна політика уряду і НБУ сприяла зміцненню економіки України", - представництво МВФ

Георгієва заявила, що Україна просувається в реформах, а також у прагненні до верховенства права.

Також вона сподівається, що Рада директорів МВФ схвалить нову програму з Україною.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна все ще потребує фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак нова трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередню домовленість про яку було досягнуто наприкінці минулого року з менеджментом Фонду, може стати останньою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171313
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь Осел хоть перед ней на коленях не унижался.
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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ти, касап, реЗЕдент овощний, ти довго будеш оцю стару брехню азіровську постити? Ти її вже раз з двадцять тут за три роки висрав!
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Надеюсь Осел хоть перед ней на коленях не унижался.
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янеЛох как раз сейчас на Давоском форуме такой бред несёт, что слушать стыдно. Даже речь приличную подготовить не удосужился, мелет языком как придурок прыгая с темы на тему. Тьфу!
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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Что еще раз подчеркивает родство либерастического режима с коммунистическим. Хозяева те же самые. Стоит ли удивляться, что и результаты одинаковые - подавление среднего класса и уничтожение народа.
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тільки поручкались? Чи вона все ж таки встигла нагадати за Приват?
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Она надеется, что когда нибудь, но не при этом Зелохе, но неприменно))
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шо, свыноботы, не видно вашей свынюки в давосе
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Видно тільки вашу. Доречі, віслюк розказав представнику МВФ як наш ВС відмазав Бєню від рішення суду?
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Зеля ещё не был в ширинке у *уйла. Но он уже на подступах...
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...

А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
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ти, касап, реЗЕдент овощний, ти довго будеш оцю стару брехню азіровську постити? Ти її вже раз з двадцять тут за три роки висрав!
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И это в то время, когда Беня бескорыстно спасал украинцев от тотальной бедности! Не жалея живота Привата своего!
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Жиддя по новому тобі забулося, прахоботику??))
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Мы странно встретились и странно разойдёмся ...
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Ха-ха, няма страшно, наша Сталинка (сега (теперь) Кристалина), е свой човек, съветски! Всичко ще предаде на Путлеристите!
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Они кредиты берут, другие (с процентами) возвращают. Вам не кажется, что вы замыкаете круг?
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Кто господин, а кто холоп, видно в прямом эфире. На коленях стоит, в ноги кланяется.
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