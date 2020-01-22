 Зеленський зустрівся з главою МВФ Георгієвою в Давосі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.
"Зустріч президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою", - сказано у підписі до відео.
Георгієва заявила, що Україна просувається в реформах, а також у прагненні до верховенства права.
Також вона сподівається, що Рада директорів МВФ схвалить нову програму з Україною.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна все ще потребує фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак нова трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередню домовленість про яку було досягнуто наприкінці минулого року з менеджментом Фонду, може стати останньою.
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Же не манж па сис жур"...
животаПривата своего!