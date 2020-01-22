 Зеленський зустрівся з главою МВФ Георгієвою в Давосі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба глави держави.

"Зустріч президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою", - сказано у підписі до відео.

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Георгієва заявила, що Україна просувається в реформах, а також у прагненні до верховенства права.

Також вона сподівається, що Рада директорів МВФ схвалить нову програму з Україною.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Україна все ще потребує фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак нова трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередню домовленість про яку було досягнуто наприкінці минулого року з менеджментом Фонду, може стати останньою.