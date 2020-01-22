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Все про:Бабенко (5) мажори (66) суддя (1009)

 "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Печерський райсуд закрив справу проти судді Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка, якого патрульні в грудні 2019 року спіймали за кермом п'яним.

Постанову суду опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ. У ньому зазначено, що суддя Світлана Смик не вважала за достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.

П'яним за кермом суддю спіймали 7 грудня 2019 року, пише  "Слідство.Info". Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Тікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.

Не маєте права затримувати, хоч я вбю зараз когось, - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали пяним за кермом 01

Журналісти змогли отримати відеозапис спілкування Бабенка з поліцейськими. На цих кадрах видно, що він поводився зухвало і вимагав відпустити його додому, посилаючись на суддівський імунітет. Крім цього, суддя видавався сильно напідпитку. У документах зазначено, що проходити тест на вміст алкоголю і наркотиків у крові Бабенко відмовився.

На прохання патрульних засвідчити свою особу Бабенко відреагував досить бурхливо: "Та хоч я вб'ю когось зараз, не маєте права! Потім встановлюйте!".

Суддя Бабенко відмовився коментувати журналістам, що трапилося того грудневого вечора. Також чиновник не з'явився на судове засідання, надавши натомість свої письмові свідчення.

Суддя Світлана Смик, яка закрила провадження проти Бабенка, зараз працює заступником голови Печерського райсуду столиці.

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Громадські активісти, які моніторять роботу суддів, нерідко відзначали, що вона ухвалює сумнівні рішення. Зокрема, Смик повертала прокурору ГПУ обвинувальний акт щодо суддів Солом'янського суду, обвинувачених в отриманні більше п'яти тисяч доларів хабара. Також в 2017 році вона зняла арешт з нафтопродуктів, які були речовим доказом у справі щодо соратника Януковича бізнесмена Сергія Курченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171301
 
   
 Топ коментарі
 
А помните как на какое то время притихла и успокоилась судейская шайка когда одному из них и его семейке бошки поотрезали!!!!????? Даже вроде справедливо судить начали.... Понимаете??!!
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"Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 9344
Тільки так їх треба судити!
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И у кого то еще остались иллюзии, кто то надеется что в этом государстве что то наладится?
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Затримувати суддю поліціянти не можуть, а от прострелити ногу і тим унеможливити подальше пересування судді можуть, це законом не заборонено і поліціянтам можна приміняти зброю для усунення тяжких наслідків правопорушення!
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Потім їм пришиють , навіть не так - суддя на суді перекваліфікує "перевищення повноважень" на "замах на вбивство" - і получать полціянти по 15 років від того ж судді.
Ігорьоня є проблема, яка не вирішена була ні петькою, ні твоїм улюбленим зелею. Це однакове правосуддя для всіх, і тому твій комент можна писати хіба що із таким смайлом - "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом - Цензор.НЕТ 592 .
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Чому замах на вбивство? Поліціянти будуть надавати першу допомогу потерпілому, але він все одно помре до приїзду швидкої, через вроджену хворобу серця - відсутність совісті.
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Боже який ти оптиміст. "Перша допомога потерпілому" перекваліфікується на "садистське знущання" - а це вже пожиттєве. А якщо медіки поставлять такий діагноз - підуть як співучасники.
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І отакі вилупки судять "іменем України"... "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 4207
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А помните как на какое то время притихла и успокоилась судейская шайка когда одному из них и его семейке бошки поотрезали!!!!????? Даже вроде справедливо судить начали.... Понимаете??!!
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Они притихли даже во время Майдана, когда не знали кто победит. Продажные твари
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Какие у нас прекрасные судьи. Как хочется жить в этой стране. А какой выбор во время войны сделал народ - выбрал клоуна верховным главнокомандующим. Какой народ! Какие судьи! Мы - на первом месте по уровню ума, честности и счастья! Слава Украине!
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А шо зробив зєля за той час, що при владі? Скільки там корупціонері посаджено? Чи скільки таких судей вигнано з анулюванням права на суддівську пенсію?
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Украинский суд самый гуманный суд в мире.
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Все граждане должны иметь честь таких судей. Срочно лишить их всех прав, шкурки єтих гондонов (литерратурно) оставим на потом.
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Кто даже неожиданно, после стольких лет реформ.
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Продажное зеленое кодло во всей красе ))))
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Ага, якраз. Поки в Америці не утворилось громадське суспільство їх тодішні судді не відрізнялись від наших теперішніх.
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какая разница! пьяный он или нет! главное, что улицы заасфальтированные и освещенные!
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Так якби ж вони були заасфальтовані нормально).
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а какая разница, заасфальтированные они или нет! главное, что пьяным судьям все по барабану!
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лично имел дело с печерским правосудием. Там можно даже не разбираться. Всех.....
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Статус судьи должен потерять пожизненно.
Как эта твар может судить, когда сам нарушает.
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Вот сволочи что творят, рука руку моет, и хрен до них докопаешься. А вы ещё хотите, чтоб Украине ещё доверяли, при такой власти,- хрен вам в ооппу.
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Терпение народа не вечно, не доводите народ до греха, ведь будете гореть в своих судейских усадьбах
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отказался проходить тест на на содержание алкоголя и наркотиков в крови?
для судьи ето однозначно должно звучать так - обнюханый обколотый и бухой.
так везде.
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над законом ... их исправят только суды линча
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люстрація неспроможна їх вилікувати... "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 2193 Нагально необхідна повна фонаризація "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 2193
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Нути і звір. До того ж неекономний. Нам щебню не хватає - а ти про фонарі. Нехай би років з 10 кіркою помахали)
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Не мона,геть усі кирки попсують й залізо протухне й смердітиме...
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а навіщо ще йти у судді, як не для того, щоб безкарно свинячити?
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Почему молчат зеленые твари? Зеленский, это твоя реформа судебной власти??? "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 7470
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З багаторічного досвіду роботи можу підтвердити, судді вважають себе вищим видом істот ніж інші люди, плювали на правила для всіх, для них це зовсім інший соціальний статус - еліта. Запобігають, бояться, (заискуют) тільки перед тими від кого залежать і перед тими хто дуже-дуже і дуже багато платить їм за їхні рішення (тобто купують їх)
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Судов в державе этой нет,
Однако, судьи - есть!
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" В документах указано, что проходит тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови Бабенко отказался"
Млять! А что полагается делать в таком случае?
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В такому випадку суддя повинен рахувати, що такий тест - позитивний.
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Вот если бы за принятие такого решения, судью привлекали бы как соучастника и укрывательство, и судили бы их коллеги, скажем из Польши - Германии, вот тогда бы они думали... А счас они знают что ничего особого им не будет, ну максимум взыскание. Вот и ложили они на нас и на законы.
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Помниться Зелох обещал каждую неделю снимать одного судью, может начнет с этого, или за отдыхами от отдыхов некогда?
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Судьи должны быть выборными, не больше, чем на год. И суд присяжных.
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Як на мене, тільки громадяни здатні зупинити все,це суддівське лайно "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 1693 Бо немають права на існування всі,ці, тварюки "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем - Цензор.НЕТ 4086
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в печерський суд треба зігнати всіх цих бл*дських судей і зробити там зоопарк
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по Давосам ездят,по Оманам?,а в стране-беспредел.о каком европейском выборе речь идет,алё?! Твари
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эти твари выжили и прм юще и при овоще и при мародере и дальше цветут при плесени... Кого из них посадил мародер???
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чем больше неприкасаемости тем больше бес предел неприкасаемых

как высказывание
"Религия придумана для того чтобы бедные не убивали богатых". Это фраза Бонапарта Наполеона
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только развешивание на каштанах
крещатика судей-прокуроров-депутатов и ментов
приведет к изменениям
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что сказать, Зеленский и мусора жируют,
а быдло должно знать своё место,
судья имеет право класть хер на законы,
ибо он занимает высокую должнось судьи,
а не быдлана с завода или фабрики
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Таких только отстреливать, их уже не исправить
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Бутусов що за неповага до українців - вимагаю стартову сторінку державною мовою!!!!
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Мантиевая тварь именем конституции плюет в лицо всем нам! Хен вы меня накажете!!! Эту гниль нужно было еще в 14-м методами Сашка Билого развесить по каштанам!
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Україна пропустила епоху суда Лінча. тому у нас не правосуддя а кривосуддя з продажними суддями,- злочинцями в законі.
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Майдан вимагав судової реформи,але шоколадному поцу це було не потрібно.І тепер маємо що маємо.
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Как-же я хочу , что-бы скорее начал работать суд присяжных . И все подобные суды должны проходить только через такой суд.
Всех , кто находится в подобной "системе" - судьи , прокуроры , менты , депутаты - должны попадать под суд присяжных . Сколько-бы уже этих козлов сидело ( "мама дАрАгАя" - глядишь всем тюрьмам дали-бы работу , а то говорят , что простаивают без дела )....
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Действительно наверное только суд присяжных над властьимущим,судьями и подобными категориями с полным обязательным освещением по ТВ сможет остановить этот беспредел.
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Люстрація почалася, але завдяки нашому мовчанні тихо сконала. Треба повторити.
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Каста неприкасаемых - Оборотни в мантиях
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Пуле похеру кем они себя воображают. Аура неприкасаемости против свинца не поможет.
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Бабенка окуело от безнаказанности! В бетон эту падаль!
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судья Светлана Смик должна быть отстранена и осужденна за заведомо неправильное решение !!! Бабенко лишен прав и с максимальным штрафом -- таких нужно гнать к черту "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом - Цензор.НЕТ 9055
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Без містера Лінча зробити вже нічого неможливо...
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Ну что, дебилы - получили отмену неприкосновенности? Я с вас всех о.......ю просто. Вы что, не видите глазами, что моника - просто пустое место, ноль без палочки. Вы мне назовите ОДНО доброе дело, которое он сделал для людей за все это время?
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Веревка и фонарный столб - лучшая люстрация! Уж намного эффективнее мусорных баков.
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Коли такі вилупки називають себе людиною, мені неприємно,коли такі ... відкрито глузують з кожного з нас проголошуючи себе übermensch-ами,я починаю злитись,а коли вони ще й вершать кривосуддя або (як ківа) називають себе представниками народу України ,палець хоче натиснути гашетку. Тому їх варто називати просто Приматами але з великої літери,тому що дуже нагадують ,ззовні, людей.
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Этих п_доров, судей продажных нужно отстреливать,уничтожать физически если на них не распостраняется правосудие. Иначе они уничтожат страну.
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Не пора ли прикрыть Печерський суд вместе с судьями?
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Хтось мені скаже що помінялось в краіні під час Пороха , після Пороха , під час Зельмана ??Де ці зміни ??? Як була краіна Зімбабве 2 так вона й далі є Зімбабве 2 . Яка нах Європа ??Ви про що шановні??Немає у Європи такоі хрені (!) після такого скандала цей суддя у Німеччині би стояв вже завтра в черзі до Соціаламта .
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Коли читаєшь Цензор то розумієшь дуже чОтко що скоріше Монголія увійде до ЄС ніж Украіна
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Увы, но в Украине есть касты неприкасаемых.... "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом - Цензор.НЕТ 4426
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Уже можно гордиться судебной реформой от Парашенки, или надо еще подождать?
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