 "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Постанову суду опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ. У ньому зазначено, що суддя Світлана Смик не вважала за достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.
П'яним за кермом суддю спіймали 7 грудня 2019 року, пише "Слідство.Info". Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Тікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.
Журналісти змогли отримати відеозапис спілкування Бабенка з поліцейськими. На цих кадрах видно, що він поводився зухвало і вимагав відпустити його додому, посилаючись на суддівський імунітет. Крім цього, суддя видавався сильно напідпитку. У документах зазначено, що проходити тест на вміст алкоголю і наркотиків у крові Бабенко відмовився.
На прохання патрульних засвідчити свою особу Бабенко відреагував досить бурхливо: "Та хоч я вб'ю когось зараз, не маєте права! Потім встановлюйте!".
Суддя Бабенко відмовився коментувати журналістам, що трапилося того грудневого вечора. Також чиновник не з'явився на судове засідання, надавши натомість свої письмові свідчення.
Суддя Світлана Смик, яка закрила провадження проти Бабенка, зараз працює заступником голови Печерського райсуду столиці.
Громадські активісти, які моніторять роботу суддів, нерідко відзначали, що вона ухвалює сумнівні рішення. Зокрема, Смик повертала прокурору ГПУ обвинувальний акт щодо суддів Солом'янського суду, обвинувачених в отриманні більше п'яти тисяч доларів хабара. Також в 2017 році вона зняла арешт з нафтопродуктів, які були речовим доказом у справі щодо соратника Януковича бізнесмена Сергія Курченка.
Ігорьоня є проблема, яка не вирішена була ні петькою, ні твоїм улюбленим зелею. Це однакове правосуддя для всіх, і тому твій комент можна писати хіба що із таким смайлом - .
Тільки так їх треба судити!
Как эта твар может судить, когда сам нарушает.
для судьи ето однозначно должно звучать так - обнюханый обколотый и бухой.
так везде.
Однако, судьи - есть!
Млять! А что полагается делать в таком случае?
как высказывание
"Религия придумана для того чтобы бедные не убивали богатых". Это фраза Бонапарта Наполеона
крещатика судей-прокуроров-депутатов и ментов
приведет к изменениям
а быдло должно знать своё место,
судья имеет право класть хер на законы,
ибо он занимает высокую должнось судьи,
а не быдлана с завода или фабрики
Всех , кто находится в подобной "системе" - судьи , прокуроры , менты , депутаты - должны попадать под суд присяжных . Сколько-бы уже этих козлов сидело ( "мама дАрАгАя" - глядишь всем тюрьмам дали-бы работу , а то говорят , что простаивают без дела )....