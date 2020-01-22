 "Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо... Хай знову палить, так? Колись же у нього сірники закінчаться", - трейлер фільму "Толока". ВІДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опублікований він на сторінці фонду "Повернись живим" у соцмережі.

"Це - трейлер фільму "Толока". Другого фільму, з яким погодився співпрацювати наш фонд. І ми хочемо, щоб якомога більше людей його побачили. Фільм "Толока"- це сюрреалістична алюзія про історію України, показана через історію однієї хати. Хати, яка руйнується з кожним історичним катаклізмом і відбудовується знову. Хати, в якій шевченківська Катерина чотири століття чекає повернення свого коханого. Цей фільм для мене звучить як гімн українському волонтерству...", - пише в описі до трейлера засновник фонду Віталій Дейнега.

Прем'єру фільму заплановано на 12 березня 2020 року.

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