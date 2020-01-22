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Все про:історія (690) кіно (439) трейлер (2)

 "Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо... Хай знову палить, так? Колись же у нього сірники закінчаться", - трейлер фільму "Толока". ВІДЕО

У мережі з'явився офіційний трейлер українського фільму "Толока".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опублікований він на сторінці фонду "Повернись живим" у соцмережі.

"Це - трейлер фільму "Толока". Другого фільму, з яким погодився співпрацювати наш фонд. І ми хочемо, щоб якомога більше людей його побачили. Фільм "Толока"- це сюрреалістична алюзія про історію України, показана через історію однієї хати. Хати, яка руйнується з кожним історичним катаклізмом і відбудовується знову. Хати, в якій шевченківська Катерина чотири століття чекає повернення свого коханого. Цей фільм для мене звучить як гімн українському волонтерству...", - пише в описі до трейлера засновник фонду Віталій Дейнега.

Прем'єру фільму заплановано на 12 березня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171298
 
   
 Топ коментарі
 
Трейлер сподобався - сюрреалізм у кращих традиціях Параджанова, Іллєнка та Миколайчука.

Це вам не свати якісь, це справжній артхаус, інтелектуальне кіно!
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Декаданс якийсь , квола позиція , що виключає самозахист . Можливо , фільм цінний з художньої точки зору , але очікувати на черговий підпал хати - дуже погана ідея .
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Сдается мне джентльмены это была комедия.
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Трейлер сподобався - сюрреалізм у кращих традиціях Параджанова, Іллєнка та Миколайчука.

Це вам не свати якісь, це справжній артхаус, інтелектуальне кіно!
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Декаданс якийсь , квола позиція , що виключає самозахист . Можливо , фільм цінний з художньої точки зору , але очікувати на черговий підпал хати - дуже погана ідея .
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"аллюзия об истории Украины, показанная через историю одной хаты"

Тобто там показано, як було в історії України. І там не говориться, що так повинно бути і надалі.
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Іди дивись сватов і мєнтов, це твій рівень!
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" Колись же у нього сірники закінчаться " - не очікував подібної позиції від пана Віталія Дейнеги . Руки-ноги і хребет мали закінчитись в подібного сусіда .
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Ні-ні-ні , почекаємо , доки вороги спалять хату - он скільки глини є , щоб місити , глиноміси !
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Знову артхаус , який мало хто подивиться ...
Кіно повинне бути масовим !
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Сдается мне джентльмены это была комедия.
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А еще уделите немного времени на фильм "Хвост виляет собакой" или "Плутовство".
Тогда многое становится на свои места!!
Все верили газетам, радио, тв, теперь интернету...в итоге пожинаем плоды массового психоза через цеховые постановочные видео!!! Вообщем жесть и ничего святого.
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выйдем на уровень мировой киноиндустрии, весь мир закупит фильм и станем покруче голливуда
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Товариші колгоспники!В минулову році ми посадили десять гектарів бульби!І той курва колорадський жук всьо пожер...В цьому році ми вже посадили трийцять га бульби!І знову той курва колорадський жук всьо з"їв...Але в наступнім році ми вже посадимо сорок га бульби!Най той курва колорадський жук сі подавит!..
Пропоную вищевикладений анекдот зробити звуковим анонсом до наступного українського фільму по боротьбі з корупцією...
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Квінтесенція дурнуватості й шизо-охренії "Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо... Хай знову палить, так? Колись же у нього сірники закінчаться", - трейлер фільму "Толока" - Цензор.НЕТ 3206
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капец, половина комментаторов даже не понимает, что "колись у нього сірники закінчаться" это горькая самоирония, которая актуальна для Украины уже несколько веков.
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