 Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

"Кожен аналогічний факт є неприпустимим і поліція докладає максимальних зусиль для затримання осіб, які оскверняють символи пам’яті", - повідомив начальник Нацполіції Дніпропетровської області Володимир Огурченко.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

21 січня поліція заарештувала чоловіка.

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