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Все про:Кривий Ріг (289) Нацполіція (8863) Голокост (68) вандалізм (276)

 Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція. ВIДЕО

Раніше чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

"Кожен аналогічний факт є неприпустимим і поліція докладає максимальних зусиль для затримання осіб, які оскверняють символи пам’яті", - повідомив начальник Нацполіції Дніпропетровської області Володимир Огурченко.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі

21 січня поліція заарештувала чоловіка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171272
 
 
 Топ коментарі
 
а что там похоронен кто?
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
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Обвинувачують по липовій статті.
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И чья же там могила? Мистера Холокоста? А пусть Зеленский еще раз "пошутит" про "мистера Голодомора", так скоро начнуть ВСЕ еврейские "памятники" сносить. А может и Зеленского того, к суду, за надругательство...? P.S. А менты как всегда, в своем лизоблюдстве выглядят мерзко и непристойно.
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Заставить Прибирать Бордюры , - Не путать с Поребриком, а Следо идти и Срать , дабы он назад Шел и опять прибирал, до тех пор Пока не стошнит.
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А що, пам'ятник справді встановлено на могилі? Якщо ні, то рішення суду буде переглянути і відмінне ЄСПЛ. Наша Феміда творить дивні глюки.
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там не могила там возле синагоги памятный знак даже не памятник
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кстати установленный с нарушением процедуры без согласования и тд
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Не получилось у портновцев пришить дельце волонтерам ...
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И чья же там могила? Мистера Холокоста? А пусть Зеленский еще раз "пошутит" про "мистера Голодомора", так скоро начнуть ВСЕ еврейские "памятники" сносить. А может и Зеленского того, к суду, за надругательство...? P.S. А менты как всегда, в своем лизоблюдстве выглядят мерзко и непристойно.
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У зеленского "Сеньор Голодомор" был Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3879 Как пароль на ноутбуке у Ющенко Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8780
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жертва давала согласие взять на себя вину только за хулиганство
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а что там похоронен кто?
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
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Учитесь украинцы, как надо коррумпировать чужие государства.
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Дивна річ виходить - могила є , а Вовка Віслюк десь швендяє по Оманах... Непорядок виходить. А тому слід терміново повернути жмура на місце і добряче забетонувати , щоб він більше не розгулював по світу 😕
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Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слабовато. А хто на себе взяв? Кому пробачили наркотики на обмін? Чи може гранату всунули і дали можливість взяти це? Чомусь уже цій поліції не віриться. Скільки промахів, а тут бац, як потрібно. Це вже ми десь проходили.
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Та це ж не могила !
Хто там похований ????
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Может менты авансом это место "могилой" решили назвать?
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Сіоністи розкручують тему антисемітизму в Україні , а аваківці вірні слуги бєні .
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Злодій голосніше за всіх репетує "лови злодія".
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