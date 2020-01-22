 Справу про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували в наругу над могилою, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
"Кожен аналогічний факт є неприпустимим і поліція докладає максимальних зусиль для затримання осіб, які оскверняють символи пам’яті", - повідомив начальник Нацполіції Дніпропетровської області Володимир Огурченко.
Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.
20 січня поліція встановила чоловіка, що пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.
21 січня поліція заарештувала чоловіка.
скоро евреи повесят на этого несчастного и участие в самом Холокосте...
что бы другим не повадно было....
Учитесь украинцы как надо защищать своих....
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Слабовато. А хто на себе взяв? Кому пробачили наркотики на обмін? Чи може гранату всунули і дали можливість взяти це? Чомусь уже цій поліції не віриться. Скільки промахів, а тут бац, як потрібно. Це вже ми десь проходили.
Хто там похований ????