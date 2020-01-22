EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Події
  38529  211
Все про:бійка (488) Ківа (91)

 Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа побився в одному з ресторанів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, бійка сталася в одному з київських ресторанів у центрі міста. Запис бійки опубліковано в соцмережах користувачем Юра Назарук.

На записі камер спостереження видно, як нардеп підходить до одного з чоловіків, який виявився ветераном АТО Михайлом Майнманом, і б'є його головою. У відповідь Ківа зазнав, за словами свідків бійки, "відчутного удару в обличчя". Розвитку конфлікту перешкодила охорона народного депутата - двоє молодих людей почали стримувати його опонента, тим часом нардеп повернувся за стіл. Причини конфлікту невідомі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171261
 
   
 Топ коментарі
 
Кива ведет себя как быдло, не ожидал что сдачу получит.
 показати весь коментар
 
Анекдот згадав (він тут влучний немов стріла з цибулі):

Суд. Выступает потерпевший. Судья:
- Опишите в подробностях, как против вас было совершено преступление.
Потерпевший:
- В общем так - я встал утром, подрочил...
- Суд не интересуют подробности вашей интимной жизни, говорите по существу!
- Хорошо, ваша честь. Потом помылся, в ванной опять подрочил...
- Я же просил вас!
- Простите, ваша честь, но без этого никак. Потом позавтракал, снова подрочил...
- Вы издеваетесь?!
- Нет, что вы, это очень важно! Ну так вот, потом повалялся на диване, естественно подрочил, а потом прозвенел звонок в дверь. Я открыл, и тут с порога подача в голову - БАХ!..
- Ну, и что дальше???
- А вот дальше... дальше я уже не помню... подрочил я или не подрочил?..
 показати весь коментар
 
А руки Кива из ширинки вытащил?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Кива 1 сек поработал головой и тут же обратился в больницу.
 показати весь коментар
 
 
кива решил что с головф пробить можно но сам получил 2йку в свою голову да так что на 3 метра отшатнулся Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані - Цензор.НЕТ 9070
 показати весь коментар
 
Депутат от ОПЗЖ был ОтПЗЖен. Будем надеяться - не в последний раз.
 показати весь коментар
 
 
шкода шо у ветерана ствола не була- однією кремлядською твариною стало би меньше
 показати весь коментар
 
Причина конфликта неизвестна???
Наверное этот лысый Жмурик сидел и хер дрочил под столом - людям аппетит портил.
 показати весь коментар
 
Надувний Ківа, вдарився, напевно вперше, об щось тверде та рішуче... Лиса пустотіла х.....ня полетіла як папірець.
 показати весь коментар
 
Как говорил мой тренер по рукопашнму бою гражданин Кострицкий: накачать можно руки, накачать можно ноги, что нельзя накачать так это челюсть.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору