 Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, бійка сталася в одному з київських ресторанів у центрі міста. Запис бійки опубліковано в соцмережах користувачем Юра Назарук.

На записі камер спостереження видно, як нардеп підходить до одного з чоловіків, який виявився ветераном АТО Михайлом Майнманом, і б'є його головою. У відповідь Ківа зазнав, за словами свідків бійки, "відчутного удару в обличчя". Розвитку конфлікту перешкодила охорона народного депутата - двоє молодих людей почали стримувати його опонента, тим часом нардеп повернувся за стіл. Причини конфлікту невідомі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО