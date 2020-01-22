 Рада планує розробити закон про Великий Державний герб. ВIДЕО

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"За 28 років незалежності ми ще не виконали вимогу Конституції України, яка передбачена в 92 статті, і не маємо закону, який би регламентував Великий Державний Герб України, а також уніфікований порядок використання і захисту символів Української держави. ...Ми вже вписали до плану законопроєктних робіт підготовку проєкту про державні символи України, порядок їхнього використання і охорони", - сказав перший віцеспікер.

Він також наголосив, що "Українська Народна Республіка одразу після свого становлення ухвалила два основних законодавчих акти - про прапор і про герб Української Народної Республіки".

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