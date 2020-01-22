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Все про:ВР (5639) герб (20) закон (818) Тризуб (4) Стефанчук Руслан (109)

 Рада планує розробити закон про Великий Державний герб. ВIДЕО

Верховна Рада планує розробити законопроєкт про державні символи України, порядок їхнього використання та охорони.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"За 28 років незалежності ми ще не виконали вимогу Конституції України, яка передбачена в 92 статті, і не маємо закону, який би регламентував Великий Державний Герб України, а також уніфікований порядок використання і захисту символів Української держави. ...Ми вже вписали до плану законопроєктних робіт підготовку проєкту про державні символи України, порядок їхнього використання і охорони", - сказав перший віцеспікер.

Він також наголосив, що "Українська Народна Республіка одразу після свого становлення ухвалила два основних законодавчих акти - про прапор і про герб Української Народної Республіки".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171211
 
   
 Топ коментарі
 
а потім перейменуємо країну у Велосипендію... А какая нах.й разница?
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Только тризуб в него не включайте, а то это террористический символ! Зебилы постарались!!!
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Що, вже зазіхають на символіку?
Хмиздець-холодець, пані та панове.
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Ну а як? Треба ж шукати порозуміння із ******
Візьмуть герб УРСР, добавлять замість Землі Тризуб і вуаля!
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Тризуб низя! мало того что террористический символ так еще и уйло против!
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а потім перейменуємо країну у Велосипендію... А какая нах.й разница?
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Та ні.. Тут зовсім інше.. "Блазенята" уже "затурборежимились" вкінець, і бояться, що ще пара "турборежимних економічних "законів", і народ на вулиці вийде... Однак, треба ж показать "невтомну працю", тому витягли "на світ божий" "занафталінене" невиконане рішення Ради першого скликання. Адже "тризуб" - це, так званий", "малий герб".. А повинен буть "великий"... Ну, щодо "герботримачів" - проблем нема.. У Великобританії - це "леопард" і "єдинорог". Ще Нарбут, у 1919-му, запропонував львівського "лева" і "козака з мушкетом"... (останній - з прапора "Війська Низового запорізького"). Ну, можна додать золотавий вінок з гілок калини і дуба, що обрамляє "тризуб", розміщений на "варяжському" щиті блакитного кольору..... І більш нічого не треба...("варяжський" - один з загальноприйнятих геральдичних щитів, який характерний і для "русів" Тільки він у них "черленим" був)... Основна вимога до гербів - "лаконічність" та "зрозумілість" .... В даному випадку це є. Основа герба витримана у кольорах державного прапора. "Тризуб" - втілення "державності, гілка калини - втілення "матері-України", гілка дуба - втілення її мужніх захисників, а "герботримачі - "злука Заходу і Сходу".....
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Що папа Зеленського на кухні намалює, те й буде...
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Чумазый, тебе те шаровары на голову что ль надели?
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А ты сам себе шоль не развяжешь? Шо руки из _опы?
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Вижу что не только руки. Ты это, прекращай свою утечку мозга, а то твоя черепная коробка очень быстро растеряет всю коричневую массу, которую ты так долго собирал.
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Ты уверен что это был белый флаг, а не твои обоссаные портки?
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Кацапсина! Ты кудой с бутылки-та слез? Ану-кось залазий назад!

Рада планує розробити закон про Великий Державний герб - Цензор.НЕТ 4680
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Откалиброванный лаптеносец, почему хворост не собираешь? Тебе ж сцарь высочайшее позволение дал, дурбецал ты эдакий.
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а на хрена...?
испоганит малоросня герб - это же очевидно...
Тризуб, красно-черный флаг, сине-желтый флаг и Гимн....- достаточно...
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только после внесения тризуба бритами в тер символы-зашевелились....
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А он нужен тот большой герб? Или для распила бюджета любой повод хорош??
Так называемый "малый" герб Украины...тризуб.. лично меня вполне устраивает...
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Погоди, они еще флаг задумают перевернуть.
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Цей варіант з Йера, Тейваз, та символом поля найкращій.
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"Тем, кто духом смел и молод - тем мы дарим серп и молот". "Хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь... шайбу".
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Киса, я давно хотел вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?

Не чіпайте своїми брудними рученятами: Тризуб , Прапор та Конституцію!
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