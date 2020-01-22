 У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У церемонії брав участь перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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"Для того, щоб почати таку традицію, яка може мати дуже гідне продовження в українській державі, ми вийшли з ініціативою ... підняття Державного прапора України біля будівлі Верховної Ради. Тому пропоную підняти Державний прапор України", - сказав Стефанчук.
Також перший віцеспікер від свого імені, імені Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який перебуває в робочій поїздці по Україні, і від депутатського корпусу привітав усіх з Днем Соборності.
"Сьогодні в нас унікальний шанс продемонструвати всім, що саме єдність і гідність є тими визначальними засадами, про які ми можемо говорити як державотворчі засади Україні. І ніколи ми не думали, що через більш ніж сторіччя знову підніметься питання єдності України. Я щиро вірю в те, що нам вдасться дотриматися того, про що одвічно мріяли всі державні будівничі нашої Української незалежної держави", - наголосив Стефанчук.
Під час церемонії підняття Державного прапора прозвучав Гімн України.
чмо зелене.
Россия не остановится никогда.
"Можно подписать меморандум, договор о мире, развести войска. Можно отдать им Крым, Донбасс и половину Украины. Можно прожить 10, 20, 30 лет спокойно, пока РФ будет ковырять отвёрткой в ухе и кошмарить других своих соседей.
Но рано или поздно оно отдуплится и, роняя радостные слюни, ****** тебе в лицо.
ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ." (с)(моя)
И когда вас будут пытать небратья на подвале, можете вспомнить, как Украина просто перестала стрелять.
слуги ж...как бы до февраля, как прусаки шмыганули по теплым местам
Интересных и важных новостей мало, а полно типа в "лугандоне мэр с делигацией и оркестром шикарно открыли уличный туалет новейшего типа "дыра в земле""
"В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП. ФОТО"
Уявляю, що там посипалось...🙊
От краще б його видушили з-під Ради.
№ 1015) пропоную внести поправку до Закону «Про статус народного депутата
України» або прийняти Закон «Про створення (елітного)
депутатського спецбатальйону та проходження його попередньої підготовки з метою
обов'язкової участі в операціях, що проводяться ООС на лінії розмежування».
Термін дії поправки - до моменту закінчення ООС та повної деоккупації
территорий України.Під цей Закон йдуть всі обрані народом депутати ВР України, незалежно від стану здоров'я, займаної посади, віросповідання та інше. Чоловіча стать - на передову. Жіноча в санбат. 450 депутатів на 5 років, це десь по 90
депутатів на рік, відповідно до затвердженого ВР графіка. Тобто 9 -10 депутатів
в місяць, після підготовки в навчальному центрі відправляються на місяць на
передову на захист гаряче улюбленої ними країни. Відмова = порушення присяги депутата та автоматичне
позбавлення мандату депутата ВР України.Ось тоді і подивимося хто по- справжньому
Батьківщину любить, а хто прийшов щоб мати статус та гроші.
Хто за цю пропозицію - прошу голосувати!