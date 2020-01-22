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Все про:ВР (5639) День Соборності України (41)

 У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед Верховною Радою вперше відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України з нагоди Дня Соборності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У церемонії брав участь перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Відео 5 канал

У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою 01

"Для того, щоб почати таку традицію, яка може мати дуже гідне продовження в українській державі, ми вийшли з ініціативою ... підняття Державного прапора України біля будівлі Верховної Ради. Тому пропоную підняти Державний прапор України", - сказав Стефанчук.

У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою 02

Також перший віцеспікер від свого імені, імені Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який перебуває в робочій поїздці по Україні, і від депутатського корпусу привітав усіх з Днем Соборності.

У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою 03

"Сьогодні в нас унікальний шанс продемонструвати всім, що саме єдність і гідність є тими визначальними засадами, про які ми можемо говорити як державотворчі засади Україні. І ніколи ми не думали, що через більш ніж сторіччя знову підніметься питання єдності України. Я щиро вірю в те, що нам вдасться дотриматися того, про що одвічно мріяли всі державні будівничі нашої Української незалежної держави", - наголосив Стефанчук.

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У День Соборності заснували традицію урочистого підняття Державного прапора перед Верховною Радою 04

Під час церемонії підняття Державного прапора прозвучав Гімн України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171204
 
   
 Топ коментарі
 
Піна повинна покрити оманський інцендент.
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впевнений, Зєля навіть не знає, коли саме Грушевський очолював державу, і шо був обраний на засіданні Центральної ради України більше 100 років назад, і шо ЦРУ засідала у будинку зліва від пам'ятника.
чмо зелене.
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впевнений, Зєля навіть не знає, коли саме Грушевський очолював державу, і шо був обраний на засіданні Центральної ради України більше 100 років назад, і шо ЦРУ засідала у будинку зліва від пам'ятника.
чмо зелене.
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где розумков ?????? мешок с чебуреками --для нас не авторитет
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Tanya Adams. Вы ЭТО выбрали? Заставьте ЭТО работать!

Россия не остановится никогда.
"Можно подписать меморандум, договор о мире, развести войска. Можно отдать им Крым, Донбасс и половину Украины. Можно прожить 10, 20, 30 лет спокойно, пока РФ будет ковырять отвёрткой в ухе и кошмарить других своих соседей.
Но рано или поздно оно отдуплится и, роняя радостные слюни, ****** тебе в лицо.
ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ." (с)(моя)
И когда вас будут пытать небратья на подвале, можете вспомнить, как Украина просто перестала стрелять.
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Гарна традиція, з днем Соборності шановні українці!!
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и то прохожих, наверное, за руки притащили )))
слуги ж...как бы до февраля, как прусаки шмыганули по теплым местам
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Что то в последнее время новостной пены полно!!!!
Интересных и важных новостей мало, а полно типа в "лугандоне мэр с делигацией и оркестром шикарно открыли уличный туалет новейшего типа "дыра в земле""
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Піна повинна покрити оманський інцендент.
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Тільки що видалили новину:
"В память о героях Небесной Сотни Нигояна и Жизневского состоялось возложение цветов от Зеленского, - ОП. ФОТО"

Уявляю, що там посипалось...🙊
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Коли Герої Майдану закривали очі, востаннє глянувши на похмуре небо, малорос Зеленський видав нагора гумореску про шерстяні світри і ********* палички. Гнида.
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Шныри под куполом празднуют,вы лучше почитайте умные книжки,что бы ваши туманные головы не приходили мыслишки типа - заставим ФОПы купить кассовые аппараты,тогда экономика начнет процветать,а они флагами балуются.
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Якось це шоу виглядає траурно. У нас свято чи поминки?
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Виглядає все це, у виконанні узеленських з Оманським, не щиро, награно, фальшиво
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торжество получилось унылое. чубака и на заднем плане "мохнатый друг" пейзаж портят. а традиция правильная. зачет.
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Там біля Ради із часів антимайдану стирчить чиряк парашно-монгольського поцрєархату.
От краще б його видушили з-під Ради.
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Користуючись правом законодавчої ініциативи (законопроект
№ 1015) пропоную внести поправку до Закону «Про статус народного депутата
України» або прийняти Закон «Про створення (елітного)
депутатського спецбатальйону та проходження його попередньої підготовки з метою
обов'язкової участі в операціях, що проводяться ООС на лінії розмежування».
Термін дії поправки - до моменту закінчення ООС та повної деоккупації
территорий України.Під цей Закон йдуть всі обрані народом депутати ВР України, незалежно від стану здоров'я, займаної посади, віросповідання та інше. Чоловіча стать - на передову. Жіноча в санбат. 450 депутатів на 5 років, це десь по 90
депутатів на рік, відповідно до затвердженого ВР графіка. Тобто 9 -10 депутатів
в місяць, після підготовки в навчальному центрі відправляються на місяць на
передову на захист гаряче улюбленої ними країни. Відмова = порушення присяги депутата та автоматичне
позбавлення мандату депутата ВР України.Ось тоді і подивимося хто по- справжньому
Батьківщину любить, а хто прийшов щоб мати статус та гроші.

Хто за цю пропозицію - прошу голосувати!
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