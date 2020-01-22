 Закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, - посольство США привітало українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін записала привітання з Днем Соборності, передає Цензор.НЕТ.
Квін зазначила, що єдність українців, їхній ентузіазм і відданість в історичні часи, включно з періодами криз, надихали її та інших людей по всьому світу. Вона наголосила, що після нещодавньої авіакатастрофи в Ірані українці об'єдналися і діяли заради підтримки своїх співгромадян, близькі яких трагічно загинули.
"Під час Євромайдану і Революції Гідності ми стали свідками того, як українці із заходу і сходу, півдня і півночі стояли пліч-о-пліч і захищали європейське майбутнє України. Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країни у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України і закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом і територіальними водами. США підтримують народ України в День Соборності і щодня", - завершила свою промову тимчасова повірена у справах США в Україні.
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"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?
Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны…
Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.
Источник: https://censor.net.ua/n3171150