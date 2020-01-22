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Все про:День Соборності України (41) Росія (15088) США (5962) Квін Крістіна (10)

 Закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, - посольство США привітало українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Посольство США в Україні в День Соборності закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін записала привітання з Днем Соборності, передає Цензор.НЕТ.

Квін зазначила, що єдність українців, їхній ентузіазм і відданість в історичні часи, включно з періодами криз, надихали її та інших людей по всьому світу. Вона наголосила, що після нещодавньої авіакатастрофи в Ірані українці об'єдналися і діяли заради підтримки своїх співгромадян, близькі яких трагічно загинули.

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"Під час Євромайдану і Революції Гідності ми стали свідками того, як українці із заходу і сходу, півдня і півночі стояли пліч-о-пліч і захищали європейське майбутнє України. Українці продемонстрували єдність у своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країни у відповідь на російську агресію. Ми приєднуємося до народу України і закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом і територіальними водами. США підтримують народ України в День Соборності і щодня", - завершила свою промову тимчасова повірена у справах США в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171200
 
   
 Топ коментарі
 
Американцы знают про агрессию россии, а преЗедент нет.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?
Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны…
Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3171150
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Хорошо хоть так пока.С таким вислюком и это весомо.Скоро ему пендалей будут давать и лещей выписывать в прямом эфире,а не только по плечу хлопать и по головке гладить.Мальчик с сачком.Зебилы,вы уже опомнились,что натворили? (
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Ждём премьеры на экранах Украины
73% люто вишукують винних у своїй перемозі" (с)
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Та они уже давно нашли. Порох во всём виноват. Спроси любого зелебобика и он подтвердит.
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Американцы знают про агрессию россии, а преЗедент нет.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории?
Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны…
Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!" - говорится в видеообращении президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3171150
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Проще пень в лесу призвать к чему-то,чем русню.
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Пакет адских санкций давайте, а не призывайте идиотов к благоразумию
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А напомните.. в будапештском меморандуме было написано, что страны-гаранты в случае нападения на Украину призовут агрессора уважать суверенитет и территориальную целостность?
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Дякуємо послу і американцям. Це наші вірні друзі. Це їх плече поруч з нашим. Слава Україні! Слава США!
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