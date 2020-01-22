 Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки в Херсонську область.

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"Якщо ми говоримо про заробітні плати, ви розумієте, що ці народні депутати, які сьогодні працюють у Верховній Раді, вони розуміли, на що вони йдуть. Комусь може це подобатись, комусь може це не подобатись, комусь замало, комусь забагато, однак зарплата народного депутата прив’язана до прожиткового мінімуму", - заявив Разумков.

Він зазначив, що порівняно з минулим роком зарплата народних депутатів зросла на 3 тис. грн у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. "У нас він (прожитковий мінімум. – Ред.) зріс і трохи змінилася заробітна плата, зростання заробітної плати порівняно з минулим роком – близько 3 тис. грн", - додав Разумков.

"Я не буду говорити за весь депутатський корпус, я від себе скажу – я думаю, що всім би хотілося отримувати більше, однак, якщо ми будемо порівнювати, скільки отримують наші громадяни: скільки отримує вчитель, лікар, вихователь в дитячому садочку, у мене особисто язик не провернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику. Покажемо ефективність – треба буде приходити до людей і казати, що є ось такий показник нашої роботи, давайте, можливо, переглядати наші заробітні плати", - сказав він.

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