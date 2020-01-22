 Язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату нардепу або чиновнику, - Разумков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки в Херсонську область.
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"Якщо ми говоримо про заробітні плати, ви розумієте, що ці народні депутати, які сьогодні працюють у Верховній Раді, вони розуміли, на що вони йдуть. Комусь може це подобатись, комусь може це не подобатись, комусь замало, комусь забагато, однак зарплата народного депутата прив’язана до прожиткового мінімуму", - заявив Разумков.
Він зазначив, що порівняно з минулим роком зарплата народних депутатів зросла на 3 тис. грн у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. "У нас він (прожитковий мінімум. – Ред.) зріс і трохи змінилася заробітна плата, зростання заробітної плати порівняно з минулим роком – близько 3 тис. грн", - додав Разумков.
"Я не буду говорити за весь депутатський корпус, я від себе скажу – я думаю, що всім би хотілося отримувати більше, однак, якщо ми будемо порівнювати, скільки отримують наші громадяни: скільки отримує вчитель, лікар, вихователь в дитячому садочку, у мене особисто язик не провернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику. Покажемо ефективність – треба буде приходити до людей і казати, що є ось такий показник нашої роботи, давайте, можливо, переглядати наші заробітні плати", - сказав він.
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - минимум от 70 до 100 раз!
Ещё два месяца назад говорили, что работающих пенсионеров удовлетворят на все 100 %, другими словами - на 15 см.
На сегодняшний день обещают всех удовлетворить на 15 см, кроме алкашей и проституток.
К Марту окажется, что алкашам и проституткам тоже проиндексирует на 15 см.
прямо как на концерте 95 квартала... Язык не поворачивается, а руки делают...
глаза боятся - а руки делают (я про повышение зарплат)))))
язык не поворачивается - ручечки подписывают и премии и выплаты и доплаты и компенсации
І ще чорт їх знає на що!
Продать тюрьмы хочет министр юстиции Малюська. А деньги оставить в министерстве и расходовать на улучшение инфраструктуры оставшихся.
Извините, а зачем эти сложности? Введите платную отсидку. Не можешь платить - смертная казнь.
Все равно же взяли курс на истребление населения. Почему тюремный контингент должен остаться в стороне от этого неиссякаемого потока улучшений?
- В тумбочке!
А в тумбочке где берутся?
Жена ложит!
- А жена где берёт?
- Я даю!
- А ты где берёшь?
- Я же говорю, в тумбочке!..
[Переслано від Тёмный Рыцарь]
@writetodarkk
Грязный сговор прямо на наших глазах.
Криворожский экс-нардеп Константин Усов (https://t.me/demonkr/116?single), уехавший на обучение в США, договаривается с Зе-Кабмином о назначении своего троюродного брата Владимира Усова на должность руководителя государственного космического агентства Украины.
Оно управляет всеми оставшимися конструкторскими бюро, хранит и утилизирует ракетное топливо, представляет интересы государства в международных коммуникациях по теме космоса, и входит в сферу технических интересов США в Украине.
Конкурс на должность главы Укркосмоса был проведен исключительно фиктивно, в ручном режиме, по прямому звонку премьер-министра Гончарука (https://t.me/demonkr/208), с которым наш полукриминальный экс-нардеп Усов дружит много лет и с которым они некогда совместно организовывали политическую недопартию "Сила Людей".
Владимир Усов уже заполнил и подал э-декларацию (https://public.nazk.gov.ua/declaration/0ba434ea-7f8f-4655-a2e9-487012ff3f7c) кандидата на должность главы Укркосмоса, и под контролем своего брата готовится приступать.
Черти тянут чертей. Пойди ещё Сашу Вилкула куда-нибудь трудоустрой, Усов. Зеленский кивнёт.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за декабрь получил 37,3 тысяч гривен зарплаты.
Первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук получил 54,1 тыс. гривен, а заместитель Елена Кондратюк - 34,6 тыс. гривен.
Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк было начислено по 76 840 гривен каждому на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.