 Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні п'ятого президента Петра Порошенка, опублікованому в нього на сторінці у Facebook.
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик "Какая разница?!".
Хороші дороги по всій країні це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями.
Розсварити нас намагався Путін у 2014 році, та домігся лише зворотного. Так, говоримо різними мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але об’єднані ми в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.
Дорогі українці!
Вітаю вас із Днем соборності від себе особисто і від усієї команди "Європейської Солідарності".
Слава Україні!"
Також привітав українців із Днем Соборності Олександр Турчинов:
"…Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу"
Акт злуки, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну 22 січня 1919 р.
Друзі, зі святом! З Днем Соборності!
Наш народ дуже довго, зі страшними втратами, але невпинно йшов до власної державності та незалежності. Були різні етапи в історії нашої країни, але ми довели всьому світу, що Україна - це єдина незалежна держава. Шостий рік поспіль ми даємо відсіч в рази сильнішому ворогу і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. До повної перемоги!
Пам’ятаймо кожного, хто поклав своє життя за те, щоб наша держава могла існувати. Тих, хто боровся всі ці сторіччя за незалежність, тих, хто робить це сьогодні! Вічна їм слава та шана!
Попереду в України ще багато випробувань, але головне пам’ятати: поки ми єдині - ми непереможні! Нехай Господь благословить єдину, сильну, незалежну, демократичну Україну. Слава Україні!"
если шо примут, помогут, все таки не чужие, это не к другу в ростов если шо
тем более фараоныч старый чекист
полюбасу поможет
трюфель нарисовался)
походу надежды еще не теряет)
или просто выхода нет?)
у оппозиционера)))
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
і покаже Вєчєрній Квартал...
Він війська в тил направить, Бєнє бізнес поправить,
й посміється як вас
наї...(обманув).
Поэтому он цеплялся за нее до последнего.
Будучи при этом долларрвым миллиардером, заработав свои деньги каким-то образом, всю жизнь сидя лишь на государственных дллжностях.
То есть, хрен без соли он не доедал бы без этой фабрики, однако ж фабрика его там работала.
Мерзость. Только за это я не могу его воспринимать патриотом. Не говоря уже о свинарчукизме.
О , знов кумир рагулей вылез . Ты его в дверь , а оно в окно
Так если он не будет воровать , то с каких резервов будут кормиться лолиботы ? Он же со своего кармана не будет кормить этих трутней
26 марта выступил с трибуны и Петр Алексеевич. На русском языке. Вот цитата:
« ... фракция Социал-демократической партии Украины (Объединенной) решительно осуждает агрессивные действия НАТО отношение к Югославии. К чему приводит развитие военных действий и эскалации напряженности в Балканский регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн.
С моей точки зрения, а не были полностью использованы мирные пути урегулирования данного конфликта. На встрече с руководителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ практически всеми фракция единодушно было заявлено в том, что парламент Украины решительно требует гарантий невоенного способа решения ЭТИХ вопросов. И мы получили ответ, что будут использованы все меры для мирного разрешения кризиса. К сожалению, это слово было нарушено. Падают ракеты на Югославию, гибнут люди.
Считаю, есть объективная недоработка нашего внешнеполитического ведомства. Я думаю, что посредничество, которое Украина предложила сегодня для решения этого вопроса, надо было предложить несколько ранее, тогда, когда уже было видно, что силы Запада будут стоят на своем. Наш парламент должен принять конкретные решения: поручить правительству сделать Соответствующие выводы из этого конфликта, Министерство обороны Украины разработать изменения нашей военной доктрины для обеспечения безопасности государства, а самому парламенту поддержать перераспределение воинских бюджета с целью концентрации средств на усиление именно войск противовоздушной обороны, Военно-Морских сил, Которые позволят нам надежно защитить нашу страну ».
Петр Алексеевич уже тогда заботился об украинской армии, ведь беспокоился, что на Украину может напасть НАТО.
петя дарма старається,
і вкидає купу бабла у свій піар..
на виборах йому нічого не світить..
і рюкзаков його не пустить, якщо почнуться
підкилимні домовленості
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
А може вони взагалі проти України?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353657-poroshenko_21_janvarja_ne_javilsja_v_naznachennoe_vremja_na_dopros_v_gbr
А діти його навчаються в Україні. Хіба тобі товарісч прапорщік цього не казав? ))
Та і офшори у світі ніхто не забороняє, тим більше у цивілізованому світі.. Чи ти досі ще в срср-і живеш?