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 Політика України
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Все про:День Соборності України (41) Порошенко (8102) Турчинов (814)

 Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко. ВIДЕО

Українці об'єднані в єдину політичну націю почуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні п'ятого президента Петра Порошенка, опублікованому в нього на сторінці у Facebook.  

"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.

Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик "Какая разница?!".









Хороші дороги по всій країні це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями.

Розсварити нас намагався Путін у 2014 році, та домігся лише зворотного. Так, говоримо різними мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але об’єднані ми в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.

Дорогі українці!
Вітаю вас із Днем соборності від себе особисто і від усієї команди "Європейської Солідарності".
Слава Україні!"

Також привітав українців із Днем Соборності Олександр Турчинов:

"…Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу"

Акт злуки, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну 22 січня 1919 р.

Друзі, зі святом! З Днем Соборності!

Наш народ дуже довго, зі страшними втратами, але невпинно йшов до власної державності та незалежності. Були різні етапи в історії нашої країни, але ми довели всьому світу, що Україна - це єдина незалежна держава. Шостий рік поспіль ми даємо відсіч в рази сильнішому ворогу і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно. До повної перемоги!

Пам’ятаймо кожного, хто поклав своє життя за те, щоб наша держава могла існувати. Тих, хто боровся всі ці сторіччя за незалежність, тих, хто робить це сьогодні! Вічна їм слава та шана!

Попереду в України ще багато випробувань, але головне пам’ятати: поки ми єдині - ми непереможні! Нехай Господь благословить єдину, сильну, незалежну, демократичну Україну. Слава Україні!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171169
 
   
 Топ коментарі
 
Недоумкам нужно сначала читать, а потом строчить комменты.
Может получится написать что-то более умное.

"Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву."

Источник: https://censor.net.ua/v3171169
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Объясня. тебе недоумку что русская церковь это первый шаг в тайожный союз а украинская церковь это первый гвоздь в крышку гроба имперсокой фашисткой россии!
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Прихильникам Зекоманди роботи підкинув Порошенко.
А нам своє робити! З Днем соборності, мої любі українці!!! В нас все буде добре, бо ми того варті!
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Оце слова державного мужа і справжнього Президентв України.
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Про церковь и НАТО говорит брехло, которое бегало в рясе масковскаго сатаната, а в Раде с шариками "НАТО НЕТ"
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Кацарылый ты перепутал с ефремовым ,которого зедебилы выпустили сразу по приходу к власти.
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Интересно, а его собственные дети знают мову и живут на родине или им можно без разницы?
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О чем ты, у него сваты в Питере живут
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у него сваты в питере
если шо примут, помогут, все таки не чужие, это не к другу в ростов если шо
тем более фараоныч старый чекист
полюбасу поможет
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о
трюфель нарисовался)
походу надежды еще не теряет)
или просто выхода нет?)
у оппозиционера)))
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Давно-давно
Так, що й не видно,
Коли іще були
Пани та бідні,
Гідні та не гідні,
В одній країні
(Звісно, що не в Україні)
Жив-поживав один Гарант.
Ну, зовні просто франт!
І якось до Гаранта того
Прийшов народ.
Такий убогий!
Голодний! Домівка просто неба!
- От, як нам жить? - питає.
- Томосу вам треба!
- А їсти що?
Немає хліба вдома!
- Кажу ж вам, треба Томос!
- А чим платить за хату?
- Тим самим Томосом.
Які смішні хлоп'ята!
Як буде Томос,
Усе само піде на лад,
І не життя в нас буде - шоколад!
Наш край перейменуємо
В Мальдіви,
А вас ми так і будем
називать -
Щасливі!
Ну, люди були вражені
Безмежно -
Така, пробачте,
Томосозалежність!
Та що поробиш?
Ні з чим пішов народ
(А там малі були і голі)
І скоро від таких приколів
Помер на панщині…
Яка ж мораль?
Останнє слово
Я запозичу у Крилова:
«Беда, коль пироги печёт
Сапожник,
А томосы даёт пирожник».
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Нічого, Зеслюк нагодує - лапшею на вухах.
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Ось приїде Зєбеля, на малом лісапеті
і покаже Вєчєрній Квартал...
Він війська в тил направить, Бєнє бізнес поправить,
й посміється як вас наї... (обманув).
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Для Порошенко так же было не все равно, работать ли три года в военное время на Липецкой фабрике или не работать.
Поэтому он цеплялся за нее до последнего.
Будучи при этом долларрвым миллиардером, заработав свои деньги каким-то образом, всю жизнь сидя лишь на государственных дллжностях.
То есть, хрен без соли он не доедал бы без этой фабрики, однако ж фабрика его там работала.
Мерзость. Только за это я не могу его воспринимать патриотом. Не говоря уже о свинарчукизме.
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Да забудь о свинарчукизме))) не актуально. Сколько там зелёный главарь Укрпочты гребет и остальные министрики??!!
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Ты такой знаток истории липецкой фабрики . Не иначе тебя знакомые из ФСБ и расейской налоговой просветили
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Что один, что другой - оба говорят правильные слова, прямо за душу берет! А как на деле, так веры никакой нет! Старый полностью скомпрометировал себя неуемной жаждой к наживе, тот, что более новее - стремлением добиться мира путем полной капитуляции. Единственное, что их роднит - это умение окружать себя людьми, вызывающими явное неприятие в обществе. Имею в виду его передовую часть, а не тех, для кого девиз "Какая разница?" становится смыслом жизни!
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Лишнехромосомное, не расскажешь ли - Что Порошенко проср... с началом президентства, раз ты стал ставить знак равенства между государственным деятелем и писюанистом?
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ось він- СПРАВЖНІЙ Президент України! Порох і надалі залишається моїм Президентом та Гетьманом! крапка
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У вигнання поидеш за своим Гетьманом, на Лондонщыну?
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Угомонись, Коловратій, ніхто нікуди не поїде...
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Да едьте уже, порохоботы, сколько ныть можно! И себе житья не даете и людям!
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лаптеногій, хіба комусь цікаві твої вологи сексуальні мрії?
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Лишнехромосомное, а опровергнуть можешь, что Порошенко - настоящий президент Украины, сравнив его с Моникой или убийцей-Януковичем?
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Якого ж йуха у твого президента діти не знають української, вчаться за кордоном і носять футболку із надписом Russia?
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ваточка, ти Україну хоча б на мапі знайдеш? )))) Те шо ти прочитав новини 20 річної давнини не означає, шо так є сьогодні )))
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Сьогодні ще гірше через те, що твій патологічний мультимільярдер-крадій ще не сидить і купив цих зелених дилетантів з потрохами!
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Зедебил, так где делась та часть украинского бюджета, которую Порошенко регулярно крал? Когда епоха зубожиння кончится?
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Пороходрочер, объясняю, твой патрон за 5 лет скупил 30% промышленности, где и дальше, делясь баблом с зелеными тупыми реформаторами, продолжает воровать из бюджета. Поэтому пока он и иже с ним, не важно зеленые, шоколадные, опзжшные не будут сидеть за воровство, эпоха зубожиння не закончится никогда. Новые "лица" воруют так же, только без вышиванок и патриотичного томособлеяния!
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,,патриотичного томособлеяния,, когда будут бить не забудь волать об антисимитизме,все как вы любите.
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Це шо, у маршрутках вже й таке говорять?
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Как говорил один киноперсонаж -"кому и кобыла невеста" (С)
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Якщо ви українці, то будьте справжми українцями і пишіть українською - пора вже видавлювати з себе кацапораба!
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об этом говорится в поздравлении пятого президента Петра Порошенко

О , знов кумир рагулей вылез . Ты его в дверь , а оно в окно
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успел записать сообщение перед принудительным завозом к ГБР
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Петр Порошенко «действует крайне цинично, и те люди, которые его поддерживают, не способны на причинно-следственный анализ.
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Фікус, про аналізи це ти сам придумав, чи десь вичитав?
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Ну, на анализы только буратина со почитателями способен. Вот то анализы, так анализы....
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Киевляне посмотрите на видео и в окно, Петька записал это НЕ СЕГОДНЯ. Так ему удобнее бегать от допросов и вешать лапшу. А всего лишь нужно было не воровать, а работать как Президент. Что возможно ждет и Зеленского и любого кто скатится до элементарного воровства.
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откуда гневно разоблачаешь и глаза украинцам открываешь? Из какой страны?
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А всего лишь нужно было не воровать, а работать как Президент

Так если он не будет воровать , то с каких резервов будут кормиться лолиботы ? Он же со своего кармана не будет кормить этих трутней
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Ба, навіть Святому Тренду не йметься Єлісєйскіх палях...😀😀😀
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тебе не пох ,кацап, когда Порошенко это записал?Лучше слушать умного чем зетупика гнусавого
Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4476
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Героям Слава! От він є справжнім Президентом України, а не оте от, що віється не знати де й не знати чого, масовка х.у.й.л.а.
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Обиженный Порошенко всё не может успокоится, что получил пинком под зад😀
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від тебе шолі Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7265 чи від Зе сцкла Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4715 не сміши хоч себе
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Зеленский говорил об объединении украинцев,а Порошенко говорит об разъединении .
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Об этом же каждодневно и каждонощно тут вталдычивают адепты соевой Зрады. По ихнему есть правильные, кошерные украинцы, а есть недоукраинцы. Причём согласно стецьковой логике недоукраинцев большинство. Подобная "логика" играет только на руку внешнему врагу.
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Именно поэтому при ЗЕпрезе во власть лезут сепары и адепты рацкага мира, для обьединения...
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Они лезли во власть все 28 лет. Вот скажем Льоха Ганчаренка. Был адептом рюзькава мира, а одел вышиванку - и стал патриотом и образцовым ПЕСыком.
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Всегда замечал вашу ЗЕбильность, какая выгода Гончаренко сейчас поддерживать Пороха, они вне власти, тут вопрос жизненных ценностей. Куда гидотнее Лещенко с Найемом, то рожали пасквили на Порошенко, а теперь на теплых местах с зарплатами в 500000 в мес., а рядовым ЗЕбобам - сосать...
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ПЕСики зраділи і задерли хвостики догори. Сизоносий Гетьман знову підтримав їх піднепавший від зради дух.
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Зачем он оскорбляет Ташкент? Что ему сделали бедные узбеки. Это ксенофобия и расизм.
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Та то все понятно - томас, вира, армия, нато... Когда на допрос явится? Или ждет когда под конвоем и в наручниках.
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кто ты, козломордый, его в наручниках поведешь или зетупики сцикливые ?),кацап, в Украине губернаторов нет, как и ваших забитых деревень
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Закон строг, но это закон. Пусть Петро не боится и добровольно идёт на допрос. Честному человеку бояться нечего.
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он боится? Он высрался на тебя и на твою трусливую власть, когда пришел сам и забрал повестки ,которые ваши сцали ему даже вручить
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Забрал? Вот и хорошо. Пусть теперь не забывает приходить на допросы, а не катается по давосам.
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а нах ему это надо? зелень трясется перед ним и блеет... и он всего лишь свидетель - какой там допрос, одна потеря времени лучше пусть на страну работает - если больше некому - зеленые совсем тупы
Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1760
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Козломордым у твоей мамки сынок родился. И да. Мне пох какие там у тебя кацапская морда на исторической родине дивные обычаи и задрыпаные деревни.
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кацап губернатор думает, что у него посредством бреда получилось притвориться украинцем... Ау, козломордый! губернаторы у вас на параше)
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Сидельцем тоже станет неплохим, если будет выполнять норму по пошиву рукавиц.
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Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4198

26 марта выступил с трибуны и Петр Алексеевич. На русском языке. Вот цитата:

« ... фракция Социал-демократической партии Украины (Объединенной) решительно осуждает агрессивные действия НАТО отношение к Югославии. К чему приводит развитие военных действий и эскалации напряженности в Балканский регионе уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн.
С моей точки зрения, а не были полностью использованы мирные пути урегулирования данного конфликта. На встрече с руководителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ практически всеми фракция единодушно было заявлено в том, что парламент Украины решительно требует гарантий невоенного способа решения ЭТИХ вопросов. И мы получили ответ, что будут использованы все меры для мирного разрешения кризиса. К сожалению, это слово было нарушено. Падают ракеты на Югославию, гибнут люди.
Считаю, есть объективная недоработка нашего внешнеполитического ведомства. Я думаю, что посредничество, которое Украина предложила сегодня для решения этого вопроса, надо было предложить несколько ранее, тогда, когда уже было видно, что силы Запада будут стоят на своем. Наш парламент должен принять конкретные решения: поручить правительству сделать Соответствующие выводы из этого конфликта, Министерство обороны Украины разработать изменения нашей военной доктрины для обеспечения безопасности государства, а самому парламенту поддержать перераспределение воинских бюджета с целью концентрации средств на усиление именно войск противовоздушной обороны, Военно-Морских сил, Которые позволят нам надежно защитить нашу страну ».

Петр Алексеевич уже тогда заботился об украинской армии, ведь беспокоился, что на Украину может напасть НАТО.
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Пепа тогда был не в себе. Его тогда покусал однопартиец Мертвечук.
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Лишнехромосомное, прочитай в Конституции про ЕС и НАТО.
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все сказав правильно,браво! але є одне але...корупція,договорняки,мародерство..."каких еще тебе реформ не хватает?" і т.д.так де правда,соєвий?
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Слідчі ДБР розскажуть Петрові, де правда. Але схоже на те, що його прийдеться на допит тягнути силоміць.
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а правда тільки в зеленої шмарклі.. По правду до нього звертайся
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А ещё не всё равно, на какую сторону выходит зарешёченное окно тюремной камеры. Учитывая огромные заслуги глубокоуважаемого Петра Алексеевича, окно его камеры конечно же должно выходить на южную сторону.
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Теперь Украина це Европа поэтому он так презрительно фыркает на всякие неевропейские Ташкенты? Господи, какой же он недалекий. Это просто убило.
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приємно коли тролів вбиває лише одне слово українського Президента !! Бажано б ще й фізично Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8734
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Не отвлекайся, собирай валежник. А как вам пуйло нового премьера вставил, Мишустина вместо Медведева, нравитсо?
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Нам не однаково Свинарчуки корупциоеры у власти или честный Президент,нам не однаково -Соросы бандиты с внешним управлением в Украине Ротшильдами преступниками или Украинский Президент.
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Порох - кращий, зебобіки, як завжди на гавно сходять,
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так само, як і ви, смердючки. Ми щоб подякувати, а ви, щоб просто посмердіти. Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9592
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а чиї офшори ?

петя дарма старається,
і вкидає купу бабла у свій піар..
на виборах йому нічого не світить..
і рюкзаков його не пустить, якщо почнуться
підкилимні домовленості
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"нічого не світить" йому лише тому, що в країні таких як ти зелених дебілів забагато, які обирають зеків та кловунів Нам не все одно, чиї пам'ятники, яка церква і НАТО чи Ташкентський союз. Різниця є, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7885
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так а ти не заходь в ці теми. Що за проблема?
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Шанувальники зеМоніки Османської не усвідомлюють суті, яку висловив ще Т.Г. Шевченко і нагадав вам експрезидент України?
"Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
А може вони взагалі проти України?
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Порошенко 21 января не явился в назначенное время на допрос в ГБР
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/353657-poroshenko_21_janvarja_ne_javilsja_v_naznachennoe_vremja_na_dopros_v_gbr
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Твоя ревнивая зеленая бубочка как всегда чужими руками попыталась убрать Порошенко из Давоса. А то на фоне Порошенко зе будет смотреться совсем убого
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не верю Порошенко! весь его патриотизм - это фальшь для того, чтобы к властному корыту добраться!
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в Порошенка є своє "корито", і доволі таки не погане. І у 2014-му було. Ти не знав, апокаліПСЬ
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Ми віримо вам, Петро Олексійович! Ви справжній патріот! Люди говорять що у вас рахунки в офшорах, вілла в Іспанії, діти а Англіях, - брешуть мабуть люди.
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заможна людина таки може дозволити собі мати віллу в Іспанії. Не всі ж такі голодранці як ти, навіть власного кутка не мають ))
А діти його навчаються в Україні. Хіба тобі товарісч прапорщік цього не казав? ))
Та і офшори у світі ніхто не забороняє, тим більше у цивілізованому світі.. Чи ти досі ще в срср-і живеш?
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