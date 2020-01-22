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 "Швидко на підлогу! Руки за голову!" - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали чотирьох чоловіків. За даними слідства, вони причетні щонайменше до 5 збройних нападів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Поліцейські вийшли на слід бандитів після нападу на приватний будинок у Козині Обухівського району. Наприкінці минулого року невідомі в масках забрали в господарів будинку гроші і прикраси.

"Після відпрацювання камер спостереження, обходів, встановлення очевидців оперативники ретельно проаналізували всю інформацію, а потім вийшли на слід зловмисників", - йдеться в повідомленні.

21 січня поліцейські за підтримки спецпризначенців затримали бандитів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця. ФОТОрепортаж

"Поліція вилучила транспортний засіб, на якому пересувалися нападники, і низку речових доказів. Серед вилученого - кілька одиниць зброї, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинник", - додали в управлінні комунікації.

Затриманим інкримінують бандитизм і вчинення розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст. 257 і за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Покарання за цими статтями - позбавлення волі до 15 років.

Крім цього, поліція перевіряє затриманих чоловіків на причетність до інших злочинів.

Швидко на підлогу! Руки за голову! - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині 01
Швидко на підлогу! Руки за голову! - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині 02
Швидко на підлогу! Руки за голову! - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині 03
Швидко на підлогу! Руки за голову! - поліція затримала бандитів, які нападали на будинки на Київщині 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171135
 
 
 Топ коментарі
 
День собо́рності - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. Раніше ми це свято називали у народі - День Злуки. У нього дуже складна історія.
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З Вікіпедії: Сьогодні землі Козинської селищної ради є не тільки місцем відпочинку киян, але й місцем елітної забудови. Останнім часом Козин називають "українським Беверлі Гіллз". Заповідні території, чудові краєвиди, блакитні плеса ставків і заплав, мальовничі схили Дніпра і близькість Києва роблять цю місцевість дуже популярною для столичних можновладців. Тут мають будинки або будуються майже всі топ-чиновники і народні депутати, хоча офіційно ці "хатинки" вартістю у мільйони доларів оформлені на інших власників. Вважається престижним мати в цьому районі віллу з виходом до води, міні-гаванню, тенісним кортом і садом.
На території Козина знаходяться елітні котеджні містечка "Золоті Ворота", "Сосновий бор", "Романово".
...
Я правильно зрозумів, що бродяги конкретно береги поплутали? "Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине - Цензор.НЕТ 743
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День собо́рності - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. Раніше ми це свято називали у народі - День Злуки. У нього дуже складна історія.
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Спочатку я не зрозумів та вирішив, що поліція почала по справжньому працювати, а потім побачив назву Козин і все стало зрозумілим🤗
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З Вікіпедії: Сьогодні землі Козинської селищної ради є не тільки місцем відпочинку киян, але й місцем елітної забудови. Останнім часом Козин називають "українським Беверлі Гіллз". Заповідні території, чудові краєвиди, блакитні плеса ставків і заплав, мальовничі схили Дніпра і близькість Києва роблять цю місцевість дуже популярною для столичних можновладців. Тут мають будинки або будуються майже всі топ-чиновники і народні депутати, хоча офіційно ці "хатинки" вартістю у мільйони доларів оформлені на інших власників. Вважається престижним мати в цьому районі віллу з виходом до води, міні-гаванню, тенісним кортом і садом.
На території Козина знаходяться елітні котеджні містечка "Золоті Ворота", "Сосновий бор", "Романово".
...
Я правильно зрозумів, що бродяги конкретно береги поплутали?
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и шо за сроки такие 15 лет за бандитизм??? пожизненно!!!
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А почему лица в тумане? Разве мы не должны их знать в лицо?
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А зачем вам их знать в лицо, будете в дверной глазок рассматривать? Помогу: лица у всех одинаковые, голова лысая, одежда черная куртка и джинсы "Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине - Цензор.НЕТ 8908
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Судя по населённом пункту, может это современные робин-гуты? А в это время в отдалённых не столь богатых сёлах даже участкового нет, можно воровать, грабить. Полиция приезжает только в случае летального исхода...
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