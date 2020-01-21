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Все про:суд (5729) Павловський_Ігор (54) запобіжний захід (82)

 "Я її не знав ... З Мангером ми лише один раз бачилися", - фігурант справи Гандзюк Павловський на засіданні суду. ВIДЕО

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський заявив, що вперше почув ім'я Гандзюк вже після скоєння на неї нападу, а з Владиславом Мангером, який підозрюється в замовленні та організації злочину, зустрічався лише один раз.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Павловський розповів у Печерському суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід.

"Я її не знав. Абсолютно не знав ... Після обливання в інтернеті прочитав. Щодо неї ніколи розмови не було ... Ми не спілкувалися з Катею. Царство їй небесне ...", - сказав Павловський, перехрестившись.

"З Мангером ми лише один раз бачилися і взагалі розмовляли на інші теми", - додав Павловський.

Відео Олег Богачук

Прокурори Офісу Генпрокурора зібрали докази, що він створив злочинну організацію для побиття людей і підпалів автомобілів жителів Херсонської області з метою припинення їхньої громадської діяльності та залякування.

Колишнього помічника народного депутата України Миколи Паламарчука Павловського звинувачують у приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, за версією слідства, він допомагав втекти із Херсона Сергію Торбіну і Володимиру Васяновичу, забезпечував їх грошима.

В цілому повідомлено про підозру 10 особам, які брали участь у скоєнні злочинів у рамках злочинної організації Павловського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Павловський назвав себе "випадковим слухачем" у справі Гандзюк

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171050
 
 
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Мангеру та Гандзюк не всралась чтобы так подставляться с ее убийством.
Во первых Гандзюк ни какая не активистка. Это медийный миф. Спросите херсонских об Гандзюк, прозреете. Посмотрите на Ютюбе как «активистка» разговаривает с АТОшниками и просто людьми. Прозреете еще раз.
Удивительно что она вообще, с такими «манерами» так долго ходила без травм и увечий.
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Кто такая Гандзюк я прекрасно знаю. И про откаты Николаенку, и про остановки, и про многое другое. По ее поводу у меня нет никаких иллюзий. У меня много друзей в Херсоне, нарассказывали. Но и так, как звери, тоже нельзя, мы все-же люди. За такое стрелять мало.

А по поводу Мангера. Катерина была питбулем Николаенко и они сильно конфликтовали с Мангером за финансовые потоки с левых денег. И она была безбашенной, без границ. Она как-то сама в видосиках предлагала оппонентов кислотой травить. Не кликай беду ....
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знаючи, як Сєня Аваков шиє справи, то цілком може бути правдою
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Тут, как всегда у Авакова - вроде его обвиняют в "создании преступной группировки", но опять за каким-то делом подвязали к Гандзюк, чтобы типа сказать чуваку, у которого "туман в голове", вот-мол поймали виновных в медийнораскрученном деле!
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Это все бла бла бла. Доказательства ГДЕ? Не имитация бурной деятельности, не разговоры, Знал Не Знал, а неоспоримые доказательства.
Без доказательств, даже в украинском суде по резонансным делам никак нельзя, сожрут живьем такого судью. Уже того Павловского таскали, и Мангера. И что? И ничего, нет ничего. Тем более через столько времени
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Так і живемо... Усі справи до яких причетний Аваков не мають доказів, усі, окрім однієї - рюкзаків для Нацгвардії, але саме в ній, чомусь не має судової перспективи?
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