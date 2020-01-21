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Все про:Зеленський (4198) відпочинок (106) Оман (26)

 "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час таємної поїздки в Оман жив в одному з найдорожчих готелів країни, в президентському "люксі", який коштує понад 100 тис. гривень на добу.

Про це та інше розповіла в сюжеті "Прямого" Даша Счастлива у своєму розслідуванні "Оманські канікули Зеленського", передає Цензор.НЕТ.

"Al Bustan Palace - один з найдорожчих готелів в Омані – належить державі і є офіційною елітною резиденцією для візитів. Звичайно, всі в готелі знають про візит Зеленського. Сьомий і восьмий поверхи - це султанський та президентський апартаменти", - розповіла вона.

Счастлива нагадала, що про поїздку до Оману публічно не повідомили. "Коли всі дізналися, Юлія Мендель написала, що це поїздка Зеленського за власні кошти, але офіційна, і він туди полетів рейсовим літаком. Офіційні поїздки оплачуються державою і на них не летять рейсовими літаками. Про це говорять всі експерти. До того ж, якби Зеленський полетів рейсовим літаком в Оман, то, напевно, його фото з’явилося б одразу в рейсовому літаку. Тож, як туди добирався, на якому літаку - досі невідомо", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Також читайте: Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3171008
 
   
 Топ коментарі
 
а такое в кине про голобордьку тоже было? "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане - Цензор.НЕТ 3842
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шо там розповідать. Кляті порохоботи підмінили голоборотька на зеленського. Гадалкє не ходи)
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100.000 в сутки даже не каждий украинский учитель потянет "Справжнє лакшері": журналисты посетили места отдыха Зеленского в Омане - Цензор.НЕТ 3197
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он не ворует, во всяком случае пока так люди думают
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Хто зна, але брудні крадені у народа гроші 100% отримував! Або на корпоративах у олігархів, або хоча б за це:
"Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 9789
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Якщо він не краде, то хай віддість ті гроші, які ніби крав Порох, а раз уже не краде, то їх там имільярди, то треба роздавати бідним? А хто створив дірку в бюджеті на 70 млрд.грн.? Хто ж тоді краде?
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А не платити податки це красти гроші у держави чи ні. У США до речі це тяжкий злочин і карається майже на рівні вбивства. Мабуть тому там люди і живуть в десятки разів краще ніж в Україні.
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ПЕПО уже не президент!)))
Вы что не в курсе до сих пор?
Он может ездить куда хочет и когда хочет...

А от мелкий лицидей...должен отчитатся кто его за наши гроши шпилил на Омане ...за шо и в каких позах...
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А почему бы и нет? Особенно, если кто-то "и сам обманываться рад".
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шмаркля працює...

Падіння промислового виробництва:
• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%

Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)

Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%

Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%

Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%

Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%

Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%

О.Ковтуненко



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Порохоботский канал уже не знает что им снимать))) просто посмотрите 5 минут эфира этого дерьма. Там 99% это Зе ужасен и полная студия порохоботов сутками)) А порох говорит я не имею к этому каналу никакого отношения)))
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Не видел, нет интернета, но если все время говорят что Осел Оманский мудак, обязательно посмотрю, значит правдивый канал.
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Краще Г+Г подивіться, там вам мосийчук на хліб якогось гівна намаже та вам сподобається.
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Емм, а це хіба виправдовує Зе за його дорогий відпочинок? От чим відпочинок Зе у Омані кращий за відпочинок Пєті на Мальдівах?

І нічого дивного в відео немає: Бєнін 1+1 точно так само про Мальдіви сюжети робив...
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Вас тошнит с "Прямого"... А кого-то (меня, например) -- с Г+Г.
Сколько людей, столько и мнений. Особенно в Украине, где "2 тукраинца -- 3 гетьмана".
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Главный вопрос ко всем: вы когда едете на море, интересуетесь прогнозом погоды?!?! Если вас на пляже ожидает ветер, прибой (мутная вода), тучи при невысокой температуре и проч. "удовольствия", а вы все равно туда претесь, значит ваш отдых - бухать и дуться в карты.... Похоже, что Бубочка действительно ездил в Оман, чтобы переговорить с "хорошими людьми". Брехло он.
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Так виходить і Зе також є "баригою"?)))) "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 6852
Ну от дивіться, всі ознаки бариг наявні. Бізнес в рашці є? Є! Офшори є? Є! Вілла в Європі є? Є! Відпочивати таємно на елітні курорти їздить? Їздить!

Ну так чим тоді він кращий за бариг??? "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 5028
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Перекладаємо слово лакшері
- розкіш
- люксу́си
- це передвоєнний польсько-львівський жаргон. українською не перекладається, бо босякам без потреби. "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 6336
- ви́шуканки
- понтовий
- той, хто виставляє на показ свій НЕСМАК
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Корисний лікбез. Не всі зебіли це знають.
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Смешно, когда виборци зебобы сейчас из штанов выпрыгивают, стараясь, за счет кацапских фейков, оправдаться в том, что они дебилы полные, сдавшие, причем специально, воюющую страну малоросу-идиоту...
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Там була зустріч, а судя по Борту Медведчука і хто там був можна тільки здогадуватись. Пристайко сказав що настане час и Скажемо. Так що прийде час и скажуть , що обговорювали Звільнення Таксистів, а в нагрузку дали уже і Патріотів України.
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Про Зеленского вроде понятно, у него деньжата водятся, может себе и такое позволить.
интересует за какой счет поехали туда журналисты "Прямого". За свой счет?
Или кто оплатил?
Может групка журналистов с другого медиа съездит посмотрит,
что видели эти журналисты?
Такие у меня простенькие вопросы к аудитории.

П.С. Мне хватило и интернета чтоб посмотреть красоты Омана.
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Хорошего Зеленского утопили после съёмок Слуги народа, привязав к велосипеду, а на его место поставили уставшего трутня.
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Вони відрізняються лише зовні , фактично вони однакові .
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Ти просто не знаєш, лахто, що менталітет українців абсолютно протилежний вашому.
Ви всираєтеся в екстазі коли ваш альфа-самець поре чергову х-ню з екранів. А наші традиції прості: "наказний гетьман" накосячить - військо посадить його на кілок. І кандидати на виборчі посади це завжди пам'ятали.
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"Нечего думать, идите пахать". Ты это сказать хотело? А теперь вали нахер! И своего преЗЕдента с собой забери вместе с всей его "зеленью".
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Тварь Зеленский. Как он пародировал Порошенко, когда тот летал на Мальдивы. А сам оказался во сто крат лживей.
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а ну поподробней обоснуй свой высер, где же ЗЕ во сто крат лживей, а то я так ему верю, так верю ... Гы.
Да, кстати если ЗЕ лживей, то Петя то же лжец? Логика дык. Т.е. я правильно голосовал против лживого петю? Я так и знал.
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>>поподробней обоснуй свой высер<<
Досі нічого нового у лахтинських методичках не з'явилося?
У нас для кацапів, сєпарів і зебілів ликбез платний. А тепер - у спам. Чисто народний спам, не модераторський. До речі, модератори пости труть, а не спамлять.
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А есть информация остались ли в номере тапочки, полотенце и мыло?
Мрамор, фонтаны и ужин за 1500 гр как то не актуально.
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Остались конечно, там же не петя был. Бу га га.
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..сподіваюсь, зебіли нарешті щасливі, адже всі вони - президенти-жлоби.. і зробили це разом, лошари..
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Этож месячная зарплата учителя у зЭ! Всего-навсего! А порохоботы уже давай зраду раздувать!))
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ВАЛЬМАР
Наш великий Вальмар
Непомітно, мов комар
Завів з москалем роман,
І помчався на Оман.

Поселився скромно він
Де не чути клятих війн.
За сто тисяч номерок
До посла із Москви крок.

Рішив справи з москалем
Бо немає з ним проблем,
То ж воюють українці
Десь із західних провінцій.

А для нього це ж брати
Разом йдуть всі до мети
Патріоти ж їм мішають
Та під офіс вирушають.

Як зустрвівся він в Омані
Був заскочений в обмані.
Вольдемар, чому мовчиш?
Сидиш тихо, як та миш.

Може грошей нам привіз?
Чи рішив до них безвіз?
Чи овшори там зламав
Зустріч з лідерами мав?

За чий кошт туди літав
Чи Суркова там вітав?
Чи там в море окунувся
І додому ломанувся?

Чи летів через Москву?
Робив подорож криву?
Чи довозив Медведчук
Все прибрав до своїх рук?

Головне, що не Мальдіви
Це розкажуть з плюсів діви...
Вальдемар дуже втомився
Може просто заблудився.
21.01.2020 р.
Анатолій Березенський
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Вот больше всего бесит, что людей за дураков считают !! Лепят образ простого парня ! Привезли ЗЕ в Буковель, обули в лыжи, по фоткали, что бы народу как лохам фотки показывать ! а сам свалил в Оман "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 5850
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