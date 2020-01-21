 "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Про це та інше розповіла в сюжеті "Прямого" Даша Счастлива у своєму розслідуванні "Оманські канікули Зеленського", передає Цензор.НЕТ.
"Al Bustan Palace - один з найдорожчих готелів в Омані – належить державі і є офіційною елітною резиденцією для візитів. Звичайно, всі в готелі знають про візит Зеленського. Сьомий і восьмий поверхи - це султанський та президентський апартаменти", - розповіла вона.
Счастлива нагадала, що про поїздку до Оману публічно не повідомили. "Коли всі дізналися, Юлія Мендель написала, що це поїздка Зеленського за власні кошти, але офіційна, і він туди полетів рейсовим літаком. Офіційні поїздки оплачуються державою і на них не летять рейсовими літаками. Про це говорять всі експерти. До того ж, якби Зеленський полетів рейсовим літаком в Оман, то, напевно, його фото з’явилося б одразу в рейсовому літаку. Тож, як туди добирався, на якому літаку - досі невідомо", - зазначила вона.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Вы что не в курсе до сих пор?
Он может ездить куда хочет и когда хочет...
А от мелкий лицидей...должен отчитатся кто его за наши гроши шпилил на Омане ...за шо и в каких позах...
Падіння промислового виробництва:
• Вересень -1,1%
• Жовтень -5%
• Листопад -7,5%
Спад у металургії, яка є основною експортною галуззю України:
• Вересень -5,4%
• Жовтень -11,9%
• Листопад -14,2%
• Грудень -20,5% (металопрокат за даними Укрметалургпрому)
Спад у легкій промисловості у листопаді -10,1%
Спад у деревообробній промисловості у листопаді -8,6%
Спад у машинобудуванні у листопаді -12,7%
Спад вуглевидобутку через лобістське рішення про імпорт електроенергії з Росії в інтересах Коломойського:
• Вересень -1,5%
• Жовтень -2,3%
• Листопад -10,4%
Спад виробництва у сільському господарстві:
• Жовтень -6,7%
• Листопад -18,5%
О.Ковтуненко
І нічого дивного в відео немає: Бєнін 1+1 точно так само про Мальдіви сюжети робив...
Сколько людей, столько и мнений. Особенно в Украине, где "2 тукраинца -- 3 гетьмана".
Ну от дивіться, всі ознаки бариг наявні. Бізнес в рашці є? Є! Офшори є? Є! Вілла в Європі є? Є! Відпочивати таємно на елітні курорти їздить? Їздить!
Ну так чим тоді він кращий за бариг???
- розкіш
- люксу́си
- це передвоєнний польсько-львівський жаргон. українською не перекладається, бо босякам без потреби.
- ви́шуканки
- понтовий
- той, хто виставляє на показ свій НЕСМАК
интересует за какой счет поехали туда журналисты "Прямого". За свой счет?
Или кто оплатил?
Может групка журналистов с другого медиа съездит посмотрит,
что видели эти журналисты?
Такие у меня простенькие вопросы к аудитории.
П.С. Мне хватило и интернета чтоб посмотреть красоты Омана.
Ви всираєтеся в екстазі коли ваш альфа-самець поре чергову х-ню з екранів. А наші традиції прості: "наказний гетьман" накосячить - військо посадить його на кілок. І кандидати на виборчі посади це завжди пам'ятали.
Да, кстати если ЗЕ лживей, то Петя то же лжец? Логика дык. Т.е. я правильно голосовал против лживого петю? Я так и знал.
Досі нічого нового у лахтинських методичках не з'явилося?
У нас для кацапів, сєпарів і зебілів ликбез платний. А тепер - у спам. Чисто народний спам, не модераторський. До речі, модератори пости труть, а не спамлять.
Мрамор, фонтаны и ужин за 1500 гр как то не актуально.
Наш великий Вальмар
Непомітно, мов комар
Завів з москалем роман,
І помчався на Оман.
Поселився скромно він
Де не чути клятих війн.
За сто тисяч номерок
До посла із Москви крок.
Рішив справи з москалем
Бо немає з ним проблем,
То ж воюють українці
Десь із західних провінцій.
А для нього це ж брати
Разом йдуть всі до мети
Патріоти ж їм мішають
Та під офіс вирушають.
Як зустрвівся він в Омані
Був заскочений в обмані.
Вольдемар, чому мовчиш?
Сидиш тихо, як та миш.
Може грошей нам привіз?
Чи рішив до них безвіз?
Чи овшори там зламав
Зустріч з лідерами мав?
За чий кошт туди літав
Чи Суркова там вітав?
Чи там в море окунувся
І додому ломанувся?
Чи летів через Москву?
Робив подорож криву?
Чи довозив Медведчук
Все прибрав до своїх рук?
Головне, що не Мальдіви
Це розкажуть з плюсів діви...
Вальдемар дуже втомився
Може просто заблудився.
21.01.2020 р.
Анатолій Березенський