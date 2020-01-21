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Все про:Мін'юст (636) в'язниця (215) Малюська Денис (29)

 У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції України Денис Малюська запланував розпродаж в'язниць, щоб виручені кошти витратити на поліпшення умов утримання ув'язнених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"З огляду на те, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки що потрібно, суттєво більше, ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в інших пенітенціарних установах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170979
 
   
 Топ коментарі
 
Хитрые какие - хотят, чтоб им тюрем не хватило... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 1777
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успеть все продать... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 3410




K04EGAR IV

@K04EGR

·23 мин

От создателя "я не выживу на 36 000 гривен зарплаты" и "в Украине слишком много учителей":

У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 956
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ааа...ну да...в прінципі сібірь бальшая...
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Це отой придурок шо свої фотки з кабінету викладував? Цей шо хочеш може *********, там в голові пусто!
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Распродайте уже нахер все, у вас жидовинов, к этому большие способности...
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нужно еще Приватного мента, следователя, прокурора, Приватный суд и приватного тюремщика чтобы шмаль носил и девок водил...
дебилы блд. (с)
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забыл, про приватных бандитов, титушек, а можно и приватную Армию...
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Правильно, а для своих построим новые, 5 звездочные.
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Если будут сажать всех воров из чиновничьих кабинетов то окажется, что тюрем недостаточно.
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Гуніально !!! !!! !!! Тепер горлохвати, корупціонери, бандюгани скуплять всі тюрми... ... ...
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Точно тюрем ненужно скоро всю зеленую и прошую шоблу к стенке и садать небудет кого))
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А може оту малюську продати? Тіко хто таке купить
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Треба продати психушки , бо всі пацієнти з них перейшли в ВР і в уряд міністрами !!! У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 5229
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Рептилия тоже предлагает все продать и свалить с деньгами.
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У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська. ВIДЕО
судіть чесно - в'язниць всім чинушам-корупціонерам не вистачить)
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Манюська, а еще можно зеков работать в Египет отправить!)))) и оздоровление и бабла государству заработают и ваш ибильный имидж подымут!)))
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Прежде чем начать распродажу, надо чтобы Малюська прошел курс "молодого арестанта". Хотя бы с месяц.
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от люди... нет что б думать о питании, коррупции администрации... они думают куда распродать зоны!!!)))
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если Бог (и родители, естественно))) не зря дает фамилии... то где у него... малюська?
гусары, молчать! )))...я про коробку...черепную )))))
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Стоп, стоп. А слуг народа куда сажать будем?
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