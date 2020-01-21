 У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"З огляду на те, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки що потрібно, суттєво більше, ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в інших пенітенціарних установах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська