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Все про:свавілля (40) Донбас (13022) найманці РФ (968) Полинков (2)

 Найманці російського батальйону "Дизель" звинуватили "комбата" Петра Ручйова в корупції і злочинах. ВIДЕО

Російські найманці з батальйону "Дизель" звинуватили свого ватажка, терориста Петра Ручйова в корупції і злочинах.

Про це у своєму блозі в ЖЖ пише російський найманець, бойовик з позивним Хрусталик, Михайло Полинков (polynkov), передає Цензор.НЕТ.

"Мені, м'яко кажучи, не приносить задоволення озвучувати імена та факти, але водночас відмовити в допомозі "солдату" домогтися справедливості і знайти управу на старшого "офіцера" не маю права", - прокоментував російський найманець оприлюднену інформацію.

За словами російського найманця Михайла Полинкова, російський найманець, ватажок банди Петро Ручйов ("Дизель"), який прибув на Донбас із Магнітогорська (РФ), заволодів рухомим і нерухомим майном місцевих жителів, краде у найманців РФ. З такою скаргою виступив інший найманець РФ Геннадій Яценко (Камчадал).

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"Цей чоловік проявив себе тут таким чином. Зайняв маєток в елітному районі Донецька громадянки Клименко І.Л., незаконно. Цей особняк "глава ДНР" нібито потім подарував йому на весілля. Пересувається цей громадянин на машині марки Nissan Patrol жителя Шахтарська Руденка В. В.", - заявив російський терорист Яценко (Камчадал).

Крім того, за словами найманця РФ, російський терорист Ручйов здійснював схеми з пальним, вимагав гроші у підлеглих, зокрема заволодів грошовим утриманням терориста Камчадала на суму 145 тис. руб. Також, за словами найманця РФ Яценка, у "підрозділі" Ручйова виявлено відсутність 20 з гаком одиниць зброї і присутність осіб з наркотичною залежністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170964
 
 
 Топ коментарі
 
...это ты, походу, перепутал с изображением в зеркале, вася... Наемники российского батальона "Дизель" обвинили "комбата" Петра Ручьева в коррупции и преступлениях - Цензор.НЕТ 5616
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судя по роже ему надо обьедениться с Пэтей и бухать.....
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судя по роже ему надо обьедениться с Вовой и торчать
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Надо им с нашим президентом объединяться против общего врага - коррупции.
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судя по роже ему надо обьедениться с Пэтей и бухать.....
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...это ты, походу, перепутал с изображением в зеркале, вася...
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судя по роже ему надо обьедениться с Вовой и торчать
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Ну,рожам в данном случае,безобидного старика типа Чикатило ))
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Ты лучше процитируй Кал Шэршеля.....
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А меня все спрашивают, почему я называю зебилов олигофренами...
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Треба терміново провести конституційну реформу, щоб цей золотий фонд ЛНРДНР скоріше увійшов у Верховну Раду України.
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Я Вас умоляю.
На пять шесть мразей больше погоды не делают.
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Зажал себе их денюжку, бывает. Не сочувствую, хай путлеру своему пожалуются, или тому же Суркова.
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Непонятно. Они же все пришли именно для этого. В том числе и жалующийся ))
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Ну и нах нам эти интриги,у нас свой свинарчук имеется,почему то до сих пор на воле находится.
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За сколько можно купить в Украине легально то, что "свинарчуки" поставляли нелегально?
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Да, на которой на лахтинские зрада-утверждения отвечают вопросами.
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Это у вас был не вопрос,а утверждение в вопросительной форме?
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Лишнехромосомное, у вас всё перевёрнуто с ног на голову и думаете вы с другой стороны и викторины у вас - утверждения, без доказательств, на которые возникает множество вопросов.
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Теперь понял,прошу прощения вас трудно понимать по понятным причинам,вопрос это у вас такой хитрый метод оспаривания правдивых утверждений порядочных комментаторов,а тройные рожицы,по вашему скудному мнению,компенсируют недостаток содержательности ваших текстов.Разобрались.Так что ты дорогуша сказать то хочешь,только не торопись,подумай.
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Лишнехромосомное, уже Г+Г с 95 кварталом предоставили доказательства, что то, что ввозили контрабандой "свинарчуки" можно было легально поставить по более низкой цене? Ведь они же, такие честные, не выдумывали зраду, чтобы придти к власти?
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Плохо подумали.Опять утверждение через вопрос.Я не обвинял свинарчуков в контрабанде,вы сами,от моего имени,выдвинули обвинения и сами же нашли основания вынести оправдательный вердикт от имени судьи,это конечно хитрый ход,только он к реальному наказанию за реальные преступления свинарчуков никакого отношения не имеет.
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А в чем здесь обвинять? Это проза жизни дырляндии,наполненной всяческим отребьем.
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Ничего, скоро ЗеСемит Оманский придэ, порядок навэдэ
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ну некоторые наши офицеры там тоже, так что новость так себе
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Геть з глузду м"ясо з"їхало...мабудь уже навіть гриби....
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Что сказать.. "Русский мир" во всей своей красе... Отец рассказывал - служил под Кёнигсбергом, в артполку... конец 50-х. В сёлах замков не знали.. Пить захотел - зашёл в дом, хозяев нет. Напился. На столе всегда кувшин с молоком, хлеб. Отрезал хлеба, выпил молока. Есть деньги - положил на стол. Нет - просто ушёл, сказав стенам "Спасибо!". На тетий год приехали "масквичи". Через пару месяцев люди начали на двери замки вешать и к солдатам отношение изменилось..

И я этому верю.. Сам помню хворостины в ручке входной двери - "хозяев дома нет!", в украинских сёлах, уже в 70-е....
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На шостий рік відкрилось:
--- Шо з зашкваром,
Москалики такі ,
Щимлять сєпаров....
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Хрусталик выкапаный алкаш с соседнего подъезда, который перед выборами разносил макулатуру от слуг урода... Просто одно лицо...
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побольше таких Ручьев .хоть враг но мне нравица. отжимайте ,. грабте ,опускайте их они вас звали и ждали. суки продажни
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Главное в этом опусе, который я не досмотрел, одно - на Донбасс приехоло много добровольцев с параши и многие погибли.
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Один орк говорит что другой орк занял незаконно чужой особняк, а сам где живет? приехав при этом из рашки.
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