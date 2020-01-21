 Найманці російського батальйону "Дизель" звинуватили "комбата" Петра Ручйова в корупції і злочинах. ВIДЕО

Про це у своєму блозі в ЖЖ пише російський найманець, бойовик з позивним Хрусталик, Михайло Полинков (polynkov), передає Цензор.НЕТ.
"Мені, м'яко кажучи, не приносить задоволення озвучувати імена та факти, але водночас відмовити в допомозі "солдату" домогтися справедливості і знайти управу на старшого "офіцера" не маю права", - прокоментував російський найманець оприлюднену інформацію.
За словами російського найманця Михайла Полинкова, російський найманець, ватажок банди Петро Ручйов ("Дизель"), який прибув на Донбас із Магнітогорська (РФ), заволодів рухомим і нерухомим майном місцевих жителів, краде у найманців РФ. З такою скаргою виступив інший найманець РФ Геннадій Яценко (Камчадал).
"Цей чоловік проявив себе тут таким чином. Зайняв маєток в елітному районі Донецька громадянки Клименко І.Л., незаконно. Цей особняк "глава ДНР" нібито потім подарував йому на весілля. Пересувається цей громадянин на машині марки Nissan Patrol жителя Шахтарська Руденка В. В.", - заявив російський терорист Яценко (Камчадал).
Крім того, за словами найманця РФ, російський терорист Ручйов здійснював схеми з пальним, вимагав гроші у підлеглих, зокрема заволодів грошовим утриманням терориста Камчадала на суму 145 тис. руб. Також, за словами найманця РФ Яценка, у "підрозділі" Ручйова виявлено відсутність 20 з гаком одиниць зброї і присутність осіб з наркотичною залежністю.
На пять шесть мразей больше погоды не делают.
И я этому верю.. Сам помню хворостины в ручке входной двери - "хозяев дома нет!", в украинских сёлах, уже в 70-е....
--- Шо з зашкваром,
Москалики такі ,
Щимлять сєпаров....
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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