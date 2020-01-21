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Все про:комп'ютери (41) Федоров Михайло (32) Мінцифри (15)

 Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров. ВIДЕО

Міністерство цифрової трансформації запускає курс з вивчення цифрової грамотності у форматі серіалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 січня курс працюватиме в тестовому режимі. Далі офіційна презентація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує протягом 3 років навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри

Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170962
 
 
 Топ коментарі
 
Выборы в формате сериала, обучение в формате сериала.... Скоро в таком формате будем питаться.
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...все с вами уже ясно, плесень зеленая... "Сваты-2" сериал называется? Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7122
Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 9882
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Фсё , во сейчас заживём! Ни слова о промышленности. инновациях, индустриализации, реанимации отраслей. в которых когда то были передовыми. Всё в услугу Внешнему управлению, всё на продажу. Мерзкие особи.
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Выборы в формате сериала, обучение в формате сериала.... Скоро в таком формате будем питаться.
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Кажется уже начинает не прокатывать у лохтората. Нахавались уже роликов и сэлфи.
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Фсё , во сейчас заживём! Ни слова о промышленности. инновациях, индустриализации, реанимации отраслей. в которых когда то были передовыми. Всё в услугу Внешнему управлению, всё на продажу. Мерзкие особи.
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да все нормально! че уж там! главное ведь дорого себя продать ?
Харьковчанка продала девственность за 1,2 млн евро
https://www.objectiv.tv/interesting/2020/01/18/harkovchanka-prodala-devstvennost-za-1-2-mln-evro/
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...все с вами уже ясно, плесень зеленая... "Сваты-2" сериал называется? Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7122

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А дєньгі - шоуменам, рєжіссьорам і сцєнарістам !
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как дешево превратить неграмотных баранов в зелеботов жалующихся на обижающие бубачку посты Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности в формате сериала, - Федоров - Цензор.НЕТ 7883
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Нужно детей обучать с детства IT-технологиям. Во всех школах страны! Это в веке технологий необходимые уроки.
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Человек считающий, что для использования ЕЦП обязательно нужен ЮСБ(и жалующийся, что он не может ней пользваться потому, что у него Mac), будет нас цифровой грамотности учить ? Серьёзно !?
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Скільки грошеняток збираються освоїти на черговому тестовому фуфєлі ?
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Скільки б не вили вовки на Місяць, Місяцю байдуже.
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І саме тому "Місяць" вимкнув коменти в ютюбі та інстаграмі.
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В мене сьогодні добрий настрій, а ще я буду освоювати цифрову грамотність.
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Нужно вводить онлайн демократию!!! Чтобы людей сами могли голосовать и выдвигать законы! Раду создавали потому что раньше не могли людей все физически голосовать и выдвигать законы и потому пришлось населенным пунктам отправлять одного человека, который будет представлять интересы, а сейчас в век технологий уже отпала надобность в депутатах и люди все могут сами представлять свои интересы и сами могут при помощи интернета и голосовать и писать законы на голосование. Украине нужна онлайн демократия!!! Долой олигархию!!! Даешь онлайн демократию!!! Долой государство для меньшинства - олигархов!!! Даешь государство для большинства - для всех людей!!!
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Займаються аби чим, тільки не тим що треба.
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А в тому "освітньому серіалі" буде лісапетка чи срамокат? Бо без цього "усваяємость" матеріалу буде не більше 25% Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров - Цензор.НЕТ 6171
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Потрібно зайняти народ якоюсь єрундою типу сріалу.
Наша влада в ліцє преза більш ні на що не здатна - лише на серіали та вистави.
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Так наш "спортсмен", как спортсмен, а не киношник, строил ледовые дворцы...
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Нещасній о Новосад не вистачає 36 тис грн на нормальне утримання дитини.
Пошкодуємо, бідолашну...
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В целом это логично. ЗЕленые прекрасно понимают, что выбрать их могли только полные дегенераты.
Поэтому и способ обучения выбрали для дегенератов. Следующий уровень - в виде порнухи. Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров - Цензор.НЕТ 2920 Тогда зебилы точно смотреть будут.
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Кажуть що у голови мінцифри 10 замісників , по числу цифр, це по одній версії, а по-іншій чув що 16 замісників, бо в основному в комп'ютерах 16 розрядний код, система, архітектура.Так де ж правда ?
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Онлайн калькулятор запущено. Здійснилася мрія українців.
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дуже правильне, а головне випробуване вже рішення, он скільки баранів проголосувало за серіал!
Одне питання, в даному серіалі хто буде вчити - Віслючок з забороненого мультика?
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А скажите мне, люби друзи - а нахрена вам мой номер телефона, чтобы позволить мне посмотреть ваше кино?
https://osvita.diia.gov.ua/
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