 Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 січня курс працюватиме в тестовому режимі. Далі офіційна презентація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує протягом 3 років навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців.

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