 Мінцифри навчатиме українців цифровій грамотності у форматі серіалу, - Федоров. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Є проєкти, які змінюють країну. Сьогодні ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання цифрових навичок українців. Кожен повинен мати право на безкоштовну освіту в цій сфері. Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою. Навчатися можна буде і в будь-якій комп'ютеризованій бібліотеці за нашою програмою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до 30 січня курс працюватиме в тестовому режимі. Далі офіційна презентація.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує протягом 3 років навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців.
Харьковчанка продала девственность за 1,2 млн евро
https://www.objectiv.tv/interesting/2020/01/18/harkovchanka-prodala-devstvennost-za-1-2-mln-evro/
Наша влада в ліцє преза більш ні на що не здатна - лише на серіали та вистави.
Пошкодуємо, бідолашну...
Поэтому и способ обучения выбрали для дегенератов. Следующий уровень - в виде порнухи. Тогда зебилы точно смотреть будут.
Одне питання, в даному серіалі хто буде вчити - Віслючок з забороненого мультика?
https://osvita.diia.gov.ua/