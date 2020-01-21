 Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков. ВIДЕО

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у програмі "Свобода Слова" на телеканалі "ICTV", коментуючи слова голови ВРУ попереднього скликання Андрія Парубія щодо обговорення в правлячій партії можливості дострокових виборів парламенту вже цього року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков сказав: "З точки зору закону, наскільки я пам’ятаю, це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні і коаліцію - монокоаліцію, монобільшість - ну не принципово, яка ухвалює закони і яка працює доволі ефективно".

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Він зазначив, що "загалом парламент працює доволі ефективно". За його словами, дуже багато законопроєктів стали законами завдяки підтримці різних політичних партій та депутатських груп.

"Особисто я, наприклад, сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи" - наголосив Разумков.