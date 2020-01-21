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Все про:ВР (5634) Разумков Дмитро (353) дострокові вибори (52)

 Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков. ВIДЕО

На сьогодні законних підстав для дострокових виборів парламенту цього року немає.

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у програмі "Свобода Слова" на телеканалі "ICTV", коментуючи слова голови ВРУ попереднього скликання Андрія Парубія щодо обговорення в правлячій партії можливості дострокових виборів парламенту вже цього року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков сказав: "З точки зору закону, наскільки я пам’ятаю, це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні і коаліцію - монокоаліцію, монобільшість - ну не принципово, яка ухвалює закони і яка працює доволі ефективно".

Також читайте: Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

Він зазначив, що "загалом парламент працює доволі ефективно". За його словами, дуже багато законопроєктів стали законами завдяки підтримці різних політичних партій та депутатських груп.

"Особисто я, наприклад, сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи" - наголосив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170934
 
 
 Топ коментарі
 
Чули вже. Риги теж казали мьі сильньі как никогда.
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то есть добивать Украину так до конца в турборежиме
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Ещё и какие предпосылки. Такого сборища насильников, воров, дегенератов и прочей швали ещё никогда не было.
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Чули вже. Риги теж казали мьі сильньі как никогда.
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Перше, а літом минулого року, їх зупинило те, що не було законних підстав розпуску ВР (якою б вона не була поганою чи хорошою, питання не в цьому, а в ЗАКОННОСТІ розпуску).
Друге, вони ці зелені довбні-аноністи, накоїли вже стільки, що їх будуть просто лінчувати і минула люстрація з киданням в сміттєві контейнери їм буде за щасття, а так в контейнер, але по запчастинам, голова в один, а кінцівки в інший. Вони цього добиваються з маніакальною впертісттю.
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то есть добивать Украину так до конца в турборежиме
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Пока. Посмотрим на результаты местных выборов. Если зебенаты на них пролетят и пролетят драматично, то могу себе представить кучу солидарных обращений местных советов с призывом о проведении досрочных выборов. Если это накроет процентов 60-70 местных советов, игнорировать это будет нельзя!
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Сергей Поярков о правящей партии: А зоофилы и людоеды в вашей фракции есть? https://www.youtube.com/watch?v=HhxGLlBOb-o&t=3s
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энто понятно канечна...
в следующую Раду столько зеленых уже и не проползет...
Малороссы шо то подозревать начали....
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они никогда в жизни в этом не признаются, потому что тогда признаваться нужно будет еще кое в чем.... Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 4516
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уселяких дрочеров ,сепаров та промаасковських хвойд понавибирали зебіли, ***** .... розумков ти перший вже на ростов сдриснути повинен до януковоща!!
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их понабирал мудрый и простой нарид...
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Ещё и какие предпосылки. Такого сборища насильников, воров, дегенератов и прочей швали ещё никогда не было.
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Это сборище таковым было всегда во все времена. Просто нынешний кагал ко всему еще и умственно недоразвит.
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Та шо там, то что Рада это сборище дебилов потихоньку разрушающих Государство, конечно не основание для её роспуска.
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А коррупция, нарушение украинских законов, сдача национальных интересов, предательство - это не предпосылки?! Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
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і подобається не нажмеш, бо таке не може подобатись, ну але нехай жруть, самі обрали.
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А які підстави були розпускати Раду попереднього скликання? Навіть КС,, кий завжди лягає під владу і прещ дента, в знав, що то були не правові підстави, а політична доцільність. Але Зєлєнскій ту Раду таки ризпу тив. То як щодо політичної доцільності? Чи Разумков допускає політичну доцільність лише у власних інтересах?
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..це така у Вас камаСутра... включіть Здоровий глузд ...за ОДНЕ посянання на СвЗемлю України .. нагадаю Вам..
...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
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А какое ты отношение к бандеровцам имеешь, зебобик вшивый?
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А вони про закони згадують тільки тоді, коли їм це вигідно? Чи щоб зробити легітимним той бардак, який вони роблять?
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Якраз причин для розпуску цього збіговиська під назвою ВР - три вагони і кілька фур.
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Этот из-подкучминский выползок явно живет в виртуальном мире.
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З циклу мертве вмерти не може.
Разумков: Предпосылок убивать мертвое нет.

Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8055
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Причин для пропуска Верховной Рады более чем достаточно. Такого вопиюще некомпетентного сборища в Украине ещё не было.
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Як це "немає"?! А ось це: 20.01.20 23:55 Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков. Це ж 100 відсоткове підгрунтя для розпуску. До всі ці бумажки, так звані "закони", прийняті з порушенням регламенту, можна не виконувати, будь-який адвокат це доведе в суді. Така зРада нікому не потрібна...
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@CommanderAntiZe


Подведём итог "пленок" нашего "гениального" Гончарука.
В соцсетях, на телеканалах и в печатных СМИ разгорелся знатный скандал только на тему,что у Припіздента в голове "пустое место",а сам Премьер "профан". Почему-то именно эти слова стали главной темой обсуждения. А не то, ЧТО именно в этом разговоре обсуждалось? Если внимательно прослушать всю запись, что длится час с небольшим, которая есть на ТГ-канале у Дубинского, то волосы на голове начинают шевелиться. И вот ее никто, подчеркиваю - НИКТО не удосужился полностью прослушать, смакуя, по сути, ерунду - кто кого и как назвал. Да кто этого не знал, положа руку на сердце? А там говорятся реально страшные вещи: - о том, что шахты поддерживать никто не собирается, их надо закрыть, а шахтеров выкинуть на улицу; - порты все забиты кораблями. Но они сюда ничего не привезли, а увозят манатки инвесторов вместе со всем оборудованием,ибо бегут отсюда инвесторы, как от чумы; - все деньги от продажи "богатейшего за всю историю независимости" урожая осели в офшорах, а сюда не было заведено ни копейки;
- а для подьема экономики, нужно "наводнить ее деньгами",просто включив печатный станок(что мы уже видим - в 5 раз выросшая эмиссия);
- нужно как можно скорее сбагрить все (!!!) стратегические гос.предприятия (а в этот список вошли: авиазаводы - Антонова, Одесский и Харьковский; все заводы по ремонту и обслуживанию авиатранспорта; КБ "Луч", что проектирует вооружение; КБ "Южное", что отвечает за ракетостроение;
масса предприятий, разрабатывающих сельхозтехнику, культивирующих новые сорта сельхозкультур; и это не самое страшное - в частных руках окажутся ДП "Документ", печатающее паспорта (!!!), как внутренние, так и загран, и даже полиграфкомбинат "Украина", что занимается выпуском ценных бумаг).
Как они еще не "додумались" продать монетный двор и банкнотную фабрику? Там еще много жутких вещей говорится-очень рекомендую послушать беседу полностью.

А мы обсуждаем какую-то ерунду - кто кого как назвал. Это называется - смещение акцентов от действительно важных вещей в сторону обычной мышиной возни. И вот это действительно страшно...
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Звісно, що не можна розпускати. Монобільшість, пліснявим, більше не світить, а їм ще стільки державної власності розпродати треба
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...мудаков, ты на рожу свою в зеркало глянь - вот там главная предпосылка Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5092
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Передумов для розпуску Ради немає...Раду може розпустити лишень Голобородько з двома "калашами" в кожній руці,але після того,як ми обрали Зєлю на преза Голобородько десь сі дів і більше сі не показує...А шкода,ми вже почали трохи за ним скучати...
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