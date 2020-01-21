 Передумов для розпуску Ради немає, - Разумков. ВIДЕО

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у програмі "Свобода Слова" на телеканалі "ICTV", коментуючи слова голови ВРУ попереднього скликання Андрія Парубія щодо обговорення в правлячій партії можливості дострокових виборів парламенту вже цього року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Разумков сказав: "З точки зору закону, наскільки я пам’ятаю, це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні і коаліцію - монокоаліцію, монобільшість - ну не принципово, яка ухвалює закони і яка працює доволі ефективно".
Він зазначив, що "загалом парламент працює доволі ефективно". За його словами, дуже багато законопроєктів стали законами завдяки підтримці різних політичних партій та депутатських груп.
"Особисто я, наприклад, сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи" - наголосив Разумков.
Друге, вони ці зелені довбні-аноністи, накоїли вже стільки, що їх будуть просто лінчувати і минула люстрація з киданням в сміттєві контейнери їм буде за щасття, а так в контейнер, але по запчастинам, голова в один, а кінцівки в інший. Вони цього добиваються з маніакальною впертісттю.
в следующую Раду столько зеленых уже и не проползет...
Малороссы шо то подозревать начали....
https://www.youtube.com/watch?v=JouC6Z_N1Cw
...ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду ...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого ..
УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий ...
дыма без огня не бывает ))))
Разумков: Предпосылок убивать мертвое нет.
@CommanderAntiZe
Подведём итог "пленок" нашего "гениального" Гончарука.
В соцсетях, на телеканалах и в печатных СМИ разгорелся знатный скандал только на тему,что у Припіздента в голове "пустое место",а сам Премьер "профан". Почему-то именно эти слова стали главной темой обсуждения. А не то, ЧТО именно в этом разговоре обсуждалось? Если внимательно прослушать всю запись, что длится час с небольшим, которая есть на ТГ-канале у Дубинского, то волосы на голове начинают шевелиться. И вот ее никто, подчеркиваю - НИКТО не удосужился полностью прослушать, смакуя, по сути, ерунду - кто кого и как назвал. Да кто этого не знал, положа руку на сердце? А там говорятся реально страшные вещи: - о том, что шахты поддерживать никто не собирается, их надо закрыть, а шахтеров выкинуть на улицу; - порты все забиты кораблями. Но они сюда ничего не привезли, а увозят манатки инвесторов вместе со всем оборудованием,ибо бегут отсюда инвесторы, как от чумы; - все деньги от продажи "богатейшего за всю историю независимости" урожая осели в офшорах, а сюда не было заведено ни копейки;
- а для подьема экономики, нужно "наводнить ее деньгами",просто включив печатный станок(что мы уже видим - в 5 раз выросшая эмиссия);
- нужно как можно скорее сбагрить все (!!!) стратегические гос.предприятия (а в этот список вошли: авиазаводы - Антонова, Одесский и Харьковский; все заводы по ремонту и обслуживанию авиатранспорта; КБ "Луч", что проектирует вооружение; КБ "Южное", что отвечает за ракетостроение;
масса предприятий, разрабатывающих сельхозтехнику, культивирующих новые сорта сельхозкультур; и это не самое страшное - в частных руках окажутся ДП "Документ", печатающее паспорта (!!!), как внутренние, так и загран, и даже полиграфкомбинат "Украина", что занимается выпуском ценных бумаг).
Как они еще не "додумались" продать монетный двор и банкнотную фабрику? Там еще много жутких вещей говорится-очень рекомендую послушать беседу полностью.
А мы обсуждаем какую-то ерунду - кто кого как назвал. Это называется - смещение акцентов от действительно важных вещей в сторону обычной мышиной возни. И вот это действительно страшно...