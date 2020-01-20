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 Українців затримали на нелегальній фабриці з виробництва підроблених цигарок в Іспанії. ВIДЕО

Поліція Іспанії викрила підпільну сигаретну фабрику. Затримано сімох громадян України, Латвії та Росії, які працювали на ній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії. Під час затримання в приміщенні фабрики виявили 54,5 тис. пачок цигарок із зображенням відомого бренду.

Фабрика, на якій виготовляли підроблені сигарети, розташовувалася у віддаленій місцевості в провінції Малага, а склад - у провінції Кордова. "Товар" продавали по всій Іспанії і в інших країнах Євросоюзу.

Вистежити зловмисників вдалося завдяки оперативній інформації про те, що в країну прибув представник "російської мафії", який збирається займатися виготовленням підроблених сигарет. За ним встановили стеження, і таким чином вийшли на інших учасників схеми.


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Операцію провели спільно співробітники Національної поліції, Цивільної гвардії і податкового агентства Іспанії.

Підозрюваним пред'явлено звинувачення в контрабанді акцизних товарів, злочин проти інтелектуальної власності і порушення податкового законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170917
 
 
 Топ коментарі
 
Опс, будут жестоко наказаны: - вернутся на Родину смотреть 95 Квартал
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Обычно в Польше задерживались, но наш походу осваивают Европу быстрыми темпами Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании - Цензор.НЕТ 5233
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какт-то по киселевски новость подается.... укажите в заглавье что там были расеяне и латыши помимо....
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Обычно в Польше задерживались, но наш походу осваивают Европу быстрыми темпами Украинцев задержали на нелегальной фабрике по производству поддельных сигарет в Испании - Цензор.НЕТ 5233
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какт-то по киселевски новость подается.... укажите в заглавье что там были расеяне и латыши помимо....
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остальные дрессированые животные в этой массовке мировую общественность не интересуют ))
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Опс, будут жестоко наказаны: - вернутся на Родину смотреть 95 Квартал
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я уж подумал фирташа хапнули и оно там самокрутки крутит на шконке...
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Кто самокрутки крутил необходимо Отпустить , вы же цивилизованные люди . А Мафиози , ему еще и компенсацию заплатите за беспокойство.
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оп-па, і в законослухняній Європі існує нелегальне виробництво, контрафакт... Дивина, та й годі!
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ну так где задержаные? походу станки бу задержали?)
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