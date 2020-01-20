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Все про:Кривий Ріг (286) пам'ятник (550) Нацполіція (8846) Голокост (60)

 Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі. ВIДЕО

Правоохоронці вживають слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний сайт Національної поліції, 19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За цим фактом було порушено провадження у ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Під час розслідування правоохоронці опитали свідків події, зняли відео з камер відеоспостереження. У результаті вжитих заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було зроблено написи.

Проводяться заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника та його затримання.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований недалеко від будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170912
 
   
 Топ коментарі
 
на видео отчетливо разлечим жертва "95 квартала", который с присущим "квартальцам" юмором, поздравляет евреев с "Веселым праздником Холокоста"..
просто "эбонитовых палочек" у чувака с собой небыло, а так бы еще и иллюминация была..
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жертва аборта,играл хвошизда за небольшие кацаские деньги
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Вау! А як щодо інших злочинів? Де така ж оперативність? Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8227
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Вау! А як щодо інших злочинів? Де така ж оперативність?
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где "пошкодження памятника" ?

чувак просто идет и марает бетонный забор

или это криворожская "Стена плача" ?
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Вот же ж идиот, лавры Бэнкси ему что ли жить мешали...
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Раніше судимий місцевий мешканець знову попаде в раніше відвідуваний ним заклад для подальшого свого раніше просиджуваного жалюгідного існування. Полиция установила мужчину, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 9119
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на видео отчетливо разлечим жертва "95 квартала", который с присущим "квартальцам" юмором, поздравляет евреев с "Веселым праздником Холокоста"..
просто "эбонитовых палочек" у чувака с собой небыло, а так бы еще и иллюминация была..
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жертва аборта,играл хвошизда за небольшие кацаские деньги
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Явно выраженный лекторат петра.
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Палочкой прошлись по тебе и она оставила извилину, единственную в твоей голове.
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Это ж вы, тупое порохоботье, на всех углах кричите, что Зеленский - еврей, что евреи жить украинцам не дают. Вот ваш единомышленник и решил действовать.
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Ага, сам Порошенко йому балончик вручив.
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Так и Гитлер не сам лично газ в газовые камеры пускал.
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он что камеры не видел?
как будто специально подставлялся или камера была микро...., что тоже странно...
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как бы это не был волонтером или атошником...
мог за деньги для своей семьи специально подставиться, или заставили угрожая той же семье...
Для чего?
Вы сами знаете...
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малоймовірно, - "31-летний ранее судимый местный житель" - типовий неосвічений малорос
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ОК....
я напомню наш спор когда прояснятся обстоятельства...
думаю я прав...

А судить и за драку простую могли..., то такэ...
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полграмма краски водоэмульсионной уже поврежение памятника...
вышак на носи...
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якийсь нацжон відколовся від зграї бене-сабакова. Перечитався нацистської брошури... "Mein Kampf", наприклад.
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а на фига?бубочка кажэ шо книженция некошерна...
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А чи можна з некошерного зробити кошерне?...вот уж вапрос так вапрос...
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ну для начала необходимо нарэшти признать шо они с алоизовичем таки одной крови...всё поломается нах...
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Оперативненько........
Еще бы так оперативно искали тех, кто повреждает памятники/мемориальные доски участникам АТО.........
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Шото Не то , смотрите какая у него одежда , как будто бы он Вернулся с парада ЛГБД
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как будто специально хотел что бы его быстро нашли и опознали...
и от камер не предохранялся....
Странно, да?
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Да нет совковая привычка гадить везде и Безнаказанно.Этот мудак в 19 веке еще , сейчас век электроники , камеры на всех уязвимых участках с Булавку завязанном на пульту. Просто дело техники.
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В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

Скорее всего за деньги, Виктор Суворов в своей книге писал, что такие провокации практикует КГБ.
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поліціянтка говорить, що він навіть написи зробив... тягне на резонансну справу... ждем терміновий брифінг Авакяна)
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Ага, сам Порошенко йому балончик вручив.
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Сыграл фошизда перед визитом Зеленского в Израиль. Или идейный порохобот, или за деньги русских
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Риторичне питання: Ізраїль визнав Голодомор в Україні ??
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Чмо последнее. Надо бы похоронить его в его модной куртке.
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заборы в 31 год расписывает. олигофрен, видать.
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Рецидивистам надо давать от 20лет.А в третий раз -пожизненное.Их дом -тюрьма!
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