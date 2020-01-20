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 Події, Суспільство
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 Одного із затриманих у рамках спецоперації в Херсоні везуть до Києва, - Рябошапка. ВIДЕО

20 січня в Херсонській області відбулося 35 обшуків для збору доказів у справі про смертельний напад на активістку Катерину Гандзюк, 9 особам оголосили підозру в причетності до злочинної організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Рябошапка заявив: "Сьогодні офіс ГПУ разом із СБУ здійснили низку комплексних заходів щодо протидії організованій злочинності в Херсонській області.

Зокрема проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особам

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Йдеться, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям і знищенням майна наших громадян. Особу, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримано, їй повідомлено про підозру, на даний момент його доставляють в один із судів міста Києва для обрання запобіжного заходу.

Крім того, за місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину особі, яка вважається керівником групи осіб, які напали на Катерину Гандзюк.

Також дивіться: Справа Гандзюк: у Херсоні провели 30 обшуків і пред'явили 9 підозр. ФОТО+ВІДЕО

Слід зазначити, що більша частина процесуальних дій власне проводилася з метою розкриття злочину, пов'язаного з нападом на Катерину Гандзюк. Зокрема, слідство цікавлять докази, які б допомогли з'ясувати механізм планування і здійснення, власне, цього злочину".

Слід також сказати, що впродовж відпрацювання херсонського регіону з метою протидії організованій злочинності було розкрито два розбійні напади і також затримано особу, що перебувала в розшуку у зв'язку з вчиненням ще одного злочину.

Під час проведення цих процессулаьних дій було вилучено велику суму готівки, а також зброю.

Слід зазначити, що з метою забезпечення посиленої охорони громадського порядку було застосовано особливі сили Національної поліції, а також СБУ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170898
 
   
 Топ коментарі
 
Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Уже кого-то назначили виновным... Как "свежо"... Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8174 А сценическая подготовка чувствуется - зебильня из всего делает постановочное шоу.
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аваков тоже на ветролетах, покатушки устраивал
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аваков тоже на ветролетах, покатушки устраивал
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Основной показатель - арест главного подозреваемого, главы облсовета Мангера. Пока его не трогают -- это все обычный пиар для люмпена, типа работаем. Но только он теперь свой - один из главных спонсоров Зели. Зря что-ли за спокойствие 20 лимонов отвалил?
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Так отвали то он в закрома ПоПА, через генплокуЛОЛа. Вот его и не трогали. А тут ты только заступил на смену и методичку не дочитал. Одного із затриманих у рамках спецоперації в Херсоні везуть до Києва, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9408 Взяли сегодня Магеру в рамках спецоперации по делу Гандзюк.
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Вали уже домой ольгинское. Врать сначала не так тупо и бездарно научись. Вас. таких тупых, что, в питомниках спецом разводят?
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кого саме везуть?
Втім, думаю, на протязі години стане ясно...
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Що страшно, що можуть голову ОДА,призначеного Петром, і зама, і дружину привезти... Не міг порохоботи. Везуть скоріше всього посередника, який може здати замовника. А ось тут уже починай сцяти, бо якщо посередник дасть покази...
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дебіл-нацжон, на кого посередник може дати покази?
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На голову ОДА, ПОРОХОБОТ і його дружину. Ти на Цензорі недавно і пропустив інфу, що СБУ має запис де голова ода, його зам, дружина і маноер вирішували як саме покарати Гандзюк...
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Причому тут "Ти на Цензорі недавно", зебіл? І, взагалі, хіба тільки цензор повідомляє новини? Риторичне питання. Хіба що з уточненням: на цензорі у адмінів на порядок менше фейків, ніж в середньому по іншмх ЗМІ і на два порядки менше, ніж тут ви, зебіли, розносите. Так що не факт, що ті покази якогось свідка, який про щось здогадується (а не записи) - відповідають дійсності.
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ВСЕХ надо вести а то местная мафия это дело похоронит ,там все повязаны мафиозными делами ...
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такие рейды нужно устраивать по всем областям раз в месяц
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Будут Кошмарить до тех Пор пока кто Убил не приведут Сами.
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Уже кого-то назначили виновным... Как "свежо"... Одного из задержанных в рамках спецоперации в Херсоне везут в Киев, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8174 А сценическая подготовка чувствуется - зебильня из всего делает постановочное шоу.
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Зеленский решил жестко разобраться с делом Гандзюк?
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Пан Рябошапка коли будуть везти Сабакова...поліція це є ОЗУ...
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Ніхто не сяде, нікого не покарають. Звичайне шоу - імітація кипучоі діяльності.

Викотили БТРи до центрального ринку та мерії Херсону. Навіщо? Вони що, серьйозно збирались стріляти з БТР в центрі міста посеред робочого дня? Якщо не збирались стріляти, то навіщо там були БТРи? Що, звичайних посилених груп для затримання не достатньо? Правильно, щоб ВСІ БАЧИЛИ кипучу діяльність. Імітація кипучоі діяльності ніколи не закінчується вироками, все розвалиться в суді.

Схоже у Зеленського зовсім реальний рейтинг поганий раз намагаються хоч якийсь результат показати, хоч щось небудь.
ПиСи Під час «спецопераціі» в центрі закрились всі обмінники валюти. І БТРи. Народ в ПАНІЦІ. Ні дня щоб не обісратись
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У рябойшапки рожа - как после трёх ходок к хозяину. Ну не может нормальный человек иметь такое лицо...
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Только тебе могу показать свою жопу: подойди к зеркалу и увидишь
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