 Одного із затриманих у рамках спецоперації в Херсоні везуть до Києва, - Рябошапка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Рябошапка заявив: "Сьогодні офіс ГПУ разом із СБУ здійснили низку комплексних заходів щодо протидії організованій злочинності в Херсонській області.

Зокрема проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особам

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Йдеться, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям і знищенням майна наших громадян. Особу, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримано, їй повідомлено про підозру, на даний момент його доставляють в один із судів міста Києва для обрання запобіжного заходу.

Крім того, за місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину особі, яка вважається керівником групи осіб, які напали на Катерину Гандзюк.

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Слід зазначити, що більша частина процесуальних дій власне проводилася з метою розкриття злочину, пов'язаного з нападом на Катерину Гандзюк. Зокрема, слідство цікавлять докази, які б допомогли з'ясувати механізм планування і здійснення, власне, цього злочину".

Слід також сказати, що впродовж відпрацювання херсонського регіону з метою протидії організованій злочинності було розкрито два розбійні напади і також затримано особу, що перебувала в розшуку у зв'язку з вчиненням ще одного злочину.

Під час проведення цих процессулаьних дій було вилучено велику суму готівки, а також зброю.

Слід зазначити, що з метою забезпечення посиленої охорони громадського порядку було застосовано особливі сили Національної поліції, а також СБУ".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.