 Одного із затриманих у рамках спецоперації в Херсоні везуть до Києва, - Рябошапка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Генпрокурора Руслана Рябошапки.
Рябошапка заявив: "Сьогодні офіс ГПУ разом із СБУ здійснили низку комплексних заходів щодо протидії організованій злочинності в Херсонській області.
Зокрема проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особам
Йдеться, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям і знищенням майна наших громадян. Особу, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримано, їй повідомлено про підозру, на даний момент його доставляють в один із судів міста Києва для обрання запобіжного заходу.
Крім того, за місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину особі, яка вважається керівником групи осіб, які напали на Катерину Гандзюк.
Слід зазначити, що більша частина процесуальних дій власне проводилася з метою розкриття злочину, пов'язаного з нападом на Катерину Гандзюк. Зокрема, слідство цікавлять докази, які б допомогли з'ясувати механізм планування і здійснення, власне, цього злочину".
Слід також сказати, що впродовж відпрацювання херсонського регіону з метою протидії організованій злочинності було розкрито два розбійні напади і також затримано особу, що перебувала в розшуку у зв'язку з вчиненням ще одного злочину.
Під час проведення цих процессулаьних дій було вилучено велику суму готівки, а також зброю.
Слід зазначити, що з метою забезпечення посиленої охорони громадського порядку було застосовано особливі сили Національної поліції, а також СБУ".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Втім, думаю, на протязі години стане ясно...
Викотили БТРи до центрального ринку та мерії Херсону. Навіщо? Вони що, серьйозно збирались стріляти з БТР в центрі міста посеред робочого дня? Якщо не збирались стріляти, то навіщо там були БТРи? Що, звичайних посилених груп для затримання не достатньо? Правильно, щоб ВСІ БАЧИЛИ кипучу діяльність. Імітація кипучоі діяльності ніколи не закінчується вироками, все розвалиться в суді.
Схоже у Зеленського зовсім реальний рейтинг поганий раз намагаються хоч якийсь результат показати, хоч щось небудь.
ПиСи Під час «спецопераціі» в центрі закрились всі обмінники валюти. І БТРи. Народ в ПАНІЦІ. Ні дня щоб не обісратись