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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДБР (785) Венедіктова (27)

 Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР. ВIДЕО

В.о. директора ДБР Ірина Венедіктова назвала маніпуляцією інформацію про те, що справами Майдану займатиметься адвокат Януковича Олександр Бабіков, який брав участь у конкурсі.

Про це вона сказала у зверненні, опублікованому на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Я неодноразово підкреслювала і повторю ще раз, щоб суспільство було впевнене в неупередженості, що підрозділ у справах Майдану підпорядковується виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всіх передбачених законом заходів, щоб не допустити конфлікт інтересів", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що бачить прямий зв'язок між відкриттям ДБР резонансних справ проти високопосадовців і "інформаційною атакою" останніх днів, яка спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва бюро.

Нагадаємо, заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170849
 
   
 Топ коментарі
 
ГБР розслідуйте хто дав виграти тендер на пректування аєропорту у Дніпрі війсковому академіку із РАШІ? 17 січня він отримав перемогу - академік військової академії у штатському, герой РФ нагородженний Пуйлом
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ГБР розслідуйте хто дав виграти тендер на пректування аєропорту у Дніпрі війсковому академіку із РАШІ? 17 січня він отримав перемогу - академік військової академії у штатському, герой РФ нагородженний Пуйлом
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ааа то справа СБУ - кращого дружка нашого презіка?
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Діду,риба ту є?..
А де би ся діла?..
Діду,сиджу вже дві години і ні холєри ше не злапав...То де та риба?..
А відки би ся взєла?..

Це високопрофесійний діалог двох дебеерів...
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хоча б розслідуйте, де плануэться вежа дисптчерів аєропорту - у Дніпрі чи у Москві?
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Они что думают,что сдавать интересы Украины и украинцев можно будет теперь безнаказанно и ничего им за это не будет? Безнаказанность порождает возмущение и ненависть, которое обязательно обернется против тех, кто эту безнаказанность поощряет.
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Но в тоже время не опровергает, что этот Бабиков будет таки замом в ГБР. Прошел же проверку!
Потужные циники!!!!
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"Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова."

Источник: https://censor.net.ua/v3170849

Какие именно меры приняты Венедиктовой?
Очередные пустые, ничем не подтверждаемые, слова.
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"всє очєрєдниє мєри", Що ще незрозуміло дама зказала ,-дама дала
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Снова "гламур" поставлен на борьбу с коррупцией, что превращает все в очередной фарс... Ну не может в бедной стране любитель (-ница) дорогущих (в тисячи долларов ценой) часов бороться с коррупцией "по справжньому"... Это как - волка поставить овчарню охранять от шакалов... Конечно, отдельные шакалы останутся голодными, но (!) поголовье овец как уменьшалось так и далее будет уменьшаться...
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Говориш гарно, Ірина... Будемо чекати реальних дій.
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Ну Що ж Коли береш На себе Відповідальність Побачимо . Немє такого Мішка де б заховалося Шило.
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"Все кандидаты прошли спецпроверку у ИгорьВалерьевича, случайных людей в ГБР не будет", добавила Венедиктова
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еще один зебил) а вот хоть ты скажи мне, почему, если против вашего зЭ, то сразу "порохобот"? чето ни один зебил не ответит... Желаю тебе оказать какиенить услуги, или поставить какоенить оборудование фирмам ИгорьВалерьевича))
І доречі, ти дійсно вважаеш, що Зеленський покінчить з борошнами України?
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Цікаво, у портнова ще залишились шавки неприлаштовані на роботу ?Може ще якийсь комітет чи бюро потрібно відкрити "на плечі платників" ?
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Какие на фиг спецпроверки в самом коррумпированной государстве Европы? Такие же как детекторы лжи слуг народа пару месяцев назад - цирк, клоунада, шутовство расчитанные на самы быдлячие слои населения. В 2014 97% крымского СБУ предало Родину и перешло работать в фсб. Тоже было и на Донбассе с мусорами. А прокурорша поклонская? И все проходили спецпроверки и как теперь понятно за взятки. Уверен и сейчас в ГБР всё точно так - государство ведь не менее коррумпировано при зё чем при овоще. Поэтому, венидиктова, вам никто не поверил в ваши спецпроверки, а по сути в лапшу от слуг народа.
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Є таке гарне й виразне слово - Блазнювання
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Якщо сбу первіряло, то фсб дозволило... Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР - Цензор.НЕТ 6847
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Кандидаты прошли спецпроверку.
А прошла ли ее сама Венедиктова?

"Реформой судебной власти в команде Зеленского будет заниматься юрист, выбывший из конкурса в Верховный Суд 2016-2017 годов, - Венедиктова Ирина Валентиновна.
Напомним, что по результатам конкурса, Венедиктова получила меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена
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знаєммо ми липові петіні конкурси а професіонал труба отримав вищий балл Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР - Цензор.НЕТ 4166
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Зебил - это и призвание и состояние души, и утренняя таблетка натощак)
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якщо в кожній новині розповідаєш про Зеленського та зебілів звертайся до лікаря. Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР - Цензор.НЕТ 6108
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Знаешь - расскажи. Расскажи как выбирали Трубу. Просвети
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17 липня 2018 року видання «Українська правда» оприлюднило перелік загалом із 21 кандидата із розписаними посадами, які начебто мають перемогти на керівні посади до Державного бюро розслідувань. Наступного дня, 18 липня, конкурсна комісія з обрання на посади Державного бюро розслідувань визначає переможців. Серед обраних - 16 осіб зі списку, оприлюдненому раніше у ЗМІ.
Як можна пояснити, що більшість імен переможців на керівні посади була відома ще до голосування? Чи означає публікація такого списку, що результати конкурсу були визначені заздалегідь?Ілюзія змагання. Як обирали керівні кадри до Держбюро розслідувань (спецрепортаж)
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Зеленськой стеле собі соломку де може впасти після закінчення президентської каденції. Бо ходитиме так на допити, як Порошенко сьогодні чи матиме термін, як Янукович. От і ставить своїх клоунів на ключові посади у власному цирку. Слуги стурбовані власним майбутнім, бо хазяї можуть і на вила посадити. Конфлікту інтересів не буде, бо інтерес один - зберегти влаДну шкуру.
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то що, Зеленський покінчить з борошнами України?
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а ви не знаєте що озимі зараз випрівають від глобального потепління чи для вас цим індивідуально займається Зеленський літаючи над полями
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Бабла на эти органы спустили немеряно. Хрен кого посадили. Мордуют одного Грымчака, у которого, видать, денёг катма. Остальные пока-шо украинской Фемиде не по зубам.
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Венедиктова по нынешним меркам "ветеран" Зе-команды. В нее она пришла еще до выборов главы государства.
В своих интервью она заявляла, что к будщему президенту ее привел нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
"Мы со Стефанчуком работаем уже 10 лет, хорошо друг друга знаем"
Генеральская дочь
Согласно открытым данным, Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, получила там звание капитана полиции.Но никогда не работала в правоохранительных органах
"Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

Человек изначально зависим от ЗЕ. Т.ч. ДБР НЕ будет независимым органом
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ГБР уверенно становится антиукраинским логовом, сборищем проклятых прокремлёвских : коллаборантов, сепаратистов , капитулянтов... Да и пересоздают его прокляты продажные ЗЕбилы капитулянты чтобы жёстко преследовать и уничтожать :националистов, активистов, участников АТО - ООС ,патриотов и буквально всех прокраинских граждан. Видимо оно будет кровавой структурой аналогичной гитлеровскому Гестапо, но на службе у фашистского кремля. ...
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