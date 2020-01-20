 Кандидати пройшли спецперевірку, накази підписано, - Венедіктова повідомила про призначення заступників директора ДБР. ВIДЕО

Про це вона сказала у зверненні, опублікованому на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Я неодноразово підкреслювала і повторю ще раз, щоб суспільство було впевнене в неупередженості, що підрозділ у справах Майдану підпорядковується виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всіх передбачених законом заходів, щоб не допустити конфлікт інтересів", - зазначила Венедіктова.
Вона додала, що бачить прямий зв'язок між відкриттям ДБР резонансних справ проти високопосадовців і "інформаційною атакою" останніх днів, яка спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва бюро.
Нагадаємо, заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.
А де би ся діла?..
Діду,сиджу вже дві години і ні холєри ше не злапав...То де та риба?..
А відки би ся взєла?..
Це високопрофесійний діалог двох дебеерів...
Потужные циники!!!!
Источник: https://censor.net.ua/v3170849
Какие именно меры приняты Венедиктовой?
Очередные пустые, ничем не подтверждаемые, слова.
І доречі, ти дійсно вважаеш, що Зеленський покінчить з борошнами України?
А прошла ли ее сама Венедиктова?
"Реформой судебной власти в команде Зеленского будет заниматься юрист, выбывший из конкурса в Верховный Суд 2016-2017 годов, - Венедиктова Ирина Валентиновна.
Напомним, что по результатам конкурса, Венедиктова получила меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена
Як можна пояснити, що більшість імен переможців на керівні посади була відома ще до голосування? Чи означає публікація такого списку, що результати конкурсу були визначені заздалегідь?Ілюзія змагання. Як обирали керівні кадри до Держбюро розслідувань (спецрепортаж)
В своих интервью она заявляла, что к будщему президенту ее привел нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
"Мы со Стефанчуком работаем уже 10 лет, хорошо друг друга знаем"
Генеральская дочь
Согласно открытым данным, Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, получила там звание капитана полиции.Но никогда не работала в правоохранительных органах
"Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.
Человек изначально зависим от ЗЕ. Т.ч. ДБР НЕ будет независимым органом