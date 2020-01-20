 РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му. ВIДЕО

Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв 19 січня в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"У 2014 році "Газпром" відмовився продовжувати ціну, яка була прописана до цього – на перший квартал 2014 року. Була виставлена вкрай висока, не ринкова, завищена ціна, близька до 500 доларів, в рамках контракту від січня 2009 року, і ми для себе прийняли рішення, що за такою ціною Україна купувати газ не буде. Імпортні поставки з Європи були дешевші", – зазначив він.
За словами Коболєва, це було свідоме і продумане рішення, яке проговорювалося урядом того часу Арсенія Яценюка.
"І тоді Україна сказала, що за ціною, яка не ринкова, ми не купуємо. Паралельно з цим ми зайнялися питанням поставки газу з Європи. Після довгих переговорів зі словацькою стороною було відкрито так званий словацький реверс. Завдяки цьому Україна отримала альтернативу", – заявив він.
За словами Коболєва, далі була серія довгих перемовин у тристоронньому форматі, у двосторонньому форматі. Паралельно з цим українська сторона максимізувала відбір.
"Ми імпортували і створили істотний запас газу, який і став предметом переговорів так званого "зимового пакета". В рамках "зимового пакета" було досягнуто часткового врегулювання, він був підписаний в листопаді 2014 року, і тоді був останній раз, коли українська сторона, в рамках цієї домовленості, закупила мінімально узгоджену порцію російського газу і оплатила її. Після листопада 2014 року українська сторона газ не купувала і не купує дотепер", – резюмував Коболєв.
Хунта, Яценюк и Коболев - молодцы!
дали рашке по зубам и наказали на 3,5 лярда зелени
Словакия хоть и крупнейшая страна по газодобычи в мире, но не в состоянии сама справится с реверсом, поэтому вынуждена докупать газ у России.
В реверсном газе всего лишь 30% российского.
Это - общий котёл из норвежского, алжирского, российского, и местных: французского и немецкого.
У туркменов, вообще, сбыта нет - там у всех стран газа навалом...
отсуди у раши миллиарды и получи свой лимон.
что, слабо ?
А вообще-то произошло с точностью до наоборот, Нафтогаз перечислил деньги в бюджет
это его прямые обязанности если что...
дворник тоже работает честно, так может и ему премию в лимон??
для ЗЕБЕни с "пустой головой" и Гончарук перебор
слишком грамотный и ершистый для ЗЕБЕни - не подойдет
Но, по-моему, такие вопросы это сфера национальной безопасности. И решать подобные вопросы должен высший коллегиальный орган нашей страны, а не этом мальчик, с мамой в далёкой Америке.
Ох, шо-то с нами не так... Ищем себе спасителя ищем, а выбираем, в конце концов, или мерзавцев, или слабаков.
Когда эти собачки на тебя набрасываются с хамством, оскорблениями и бессмысленным словоблудием - это показатель твоей правоты и адекватности.
(Это касается тех немногих адекватных людей на этом форуме, которые пытаются втулить здесь своё отличное мнение. Отличное - от толпы, от стада)
А что, тарифы по СП2 и СП1 уже снизили, чтобы конкурировать с украинской трубой?
Не забывайте, что переговоры всегда трёхсторонние. И ЕС будет всегда настаивать, чтобы газ шёл и там и там.
Да, объём сократился. От 80% до 40% общего транзита. Но, если с ценой транзита по СП2 Раша перегнёт палку, то украинская квота, однозначно, возрастёт.
в подтверждение предъявил, клоун высокооплачиваемый
И ты молодец, и Сеня молодец!