EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  6688  82
Матеріали за темою:
Все про:газ (1129) Росія (14972) Коболєв (202)

 РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му. ВIДЕО

У 2014 році, сподіваючись на слабкість України, російський "Газпром" відкинув справедливі вимоги "Нафтогазу" і висунув неприйнятні умови купівлі блакитного палива.

Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв 19 січня в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році "Газпром" відмовився продовжувати ціну, яка була прописана до цього – на перший квартал 2014 року. Була виставлена вкрай висока, не ринкова, завищена ціна, близька до 500 доларів, в рамках контракту від січня 2009 року, і ми для себе прийняли рішення, що за такою ціною Україна купувати газ не буде. Імпортні поставки з Європи були дешевші", – зазначив він.

За словами Коболєва, це було свідоме і продумане рішення, яке проговорювалося урядом того часу Арсенія Яценюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" не веде переговори про прямі поставки газу з Росії, - Вітренко

"І тоді Україна сказала, що за ціною, яка не ринкова, ми не купуємо. Паралельно з цим ми зайнялися питанням поставки газу з Європи. Після довгих переговорів зі словацькою стороною було відкрито так званий словацький реверс. Завдяки цьому Україна отримала альтернативу", – заявив він.

За словами Коболєва, далі була серія довгих перемовин у тристоронньому форматі, у двосторонньому форматі. Паралельно з цим українська сторона максимізувала відбір.

"Ми імпортували і створили істотний запас газу, який і став предметом переговорів так званого "зимового пакета". В рамках "зимового пакета" було досягнуто часткового врегулювання, він був підписаний в листопаді 2014 року, і тоді був останній раз, коли українська сторона, в рамках цієї домовленості, закупила мінімально узгоджену порцію російського газу і оплатила її. Після листопада 2014 року українська сторона газ не купувала і не купує дотепер", – резюмував Коболєв.

Читайте також: "Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну", - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170837
 
   
 Топ коментарі
 
Жадность русских фраеров сгубила.

Хунта, Яценюк и Коболев - молодцы!
дали рашке по зубам и наказали на 3,5 лярда зелени
 показати весь коментар
 
И вопли на раша-ТВ прекратились: "Мы им 20 лет газ БЕСПЛАТНО давали - а они майданить вздумали!"
 показати весь коментар
 
свои лимоны Андрюха заработал честно

отсуди у раши миллиарды и получи свой лимон.
что, слабо ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И вопли на раша-ТВ прекратились: "Мы им 20 лет газ БЕСПЛАТНО давали - а они майданить вздумали!"
 показати весь коментар
 
 
Негде попердеть как только на цензоре?. Рефлекс уже?
 показати весь коментар
 
 
Малоросс, так твой запах и указывает место - где пердеть.
 показати весь коментар
 
 
Жадность русских фраеров сгубила.

Хунта, Яценюк и Коболев - молодцы!
дали рашке по зубам и наказали на 3,5 лярда зелени
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Русские свой кусок всё равно получили и продалжают получать дальше.
Словакия хоть и крупнейшая страна по газодобычи в мире, но не в состоянии сама справится с реверсом, поэтому вынуждена докупать газ у России. РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м - Цензор.НЕТ 5197
 показати весь коментар
 
Ну да, з 5 млрд кубів що купила Словаччина у росії, ми перекупили 9 млрд. РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 9287
 показати весь коментар
 
 
Кто такие русские??? Что это такое??? В 21 веке только идиоты могут торговать ресурсами со всеми и при этом думать что смогут по своей хотелке отказать кому-то))) и да, понятие русские исчезло где-то в 1917 после того как они все без исключения превратилось в быдло без рода и племени....
 показати весь коментар
 
 
Колонія має продавати сировину інакше яка вона колонія, москальня не любить згадувати що при Миколі 2 експорт сирої нафти був заборонений.
 показати весь коментар
 
Мало кто знает, что национальность как отличительная черта каждого россиянина, подлежащая обязательному упоминанию в общегражданских документах, стала значиться в паспортах только 85 лет назад и просуществовала в этом качестве всего 65 лет. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/37138570/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
 показати весь коментар
 
но не весь...а одну треть РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 3343.так шо рашкин кусок обломился на 70%
 показати весь коментар
 
 
это временно, пока Трамп не включил климатическое оружие в Европе РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 3478
 показати весь коментар
 
Вже ввімкнув, середня денна температура лютого планується + 10
 показати весь коментар
 
 
Там всё гораздо сложнее.
В реверсном газе всего лишь 30% российского.
Это - общий котёл из норвежского, алжирского, российского, и местных: французского и немецкого.
 показати весь коментар
 
 
более того, в том типа "расейском" газе - 2/3 туркменского газа
 показати весь коментар
 
 
Возможно, т.к. у тех можно, вообще, за 3 копейки покупать, а свой не добывать.
У туркменов, вообще, сбыта нет - там у всех стран газа навалом...
 показати весь коментар
 
Тільки нікому не кажи - там весь газ прийшов із орди (російський, казахський, туркменський не важно - головне звідти). А до Словаччини він навіть не доходив.
 показати весь коментар
 
В европейском газе только 30% сибирского.
 показати весь коментар
 
 
только вот "расейский" газ - совсем не расейский, а из Туркмении))
 показати весь коментар
 
 
свои лимоны Андрюха заработал честно

отсуди у раши миллиарды и получи свой лимон.
что, слабо ?
 показати весь коментар
 
 
Отчего кацапов и колбасит до сих пор . И от того , что за бабло не смогли втихую все порешать , и премия за это в том числе .
 показати весь коментар
 
 
не так давно в Андрюхин нафтогаз ( заметь не с Адрюхина кармана ) а из моего и страны кармана закачали для поддержки штанов 100 лярдов..... внимание а теперь вопрос : почему убытки плачу я ,а прибыль оседает в кармане Андрюхи ?
 показати весь коментар
 
 
у Вас в кармане было 100 лярдов?
А вообще-то произошло с точностью до наоборот, Нафтогаз перечислил деньги в бюджет
 показати весь коментар
 
 
это о забытых Андрюхой и тобой птичках.... в 2014-м мы продотировали НАК "Нафтогаз Украины", просто ему дали деньги, и он раздал свои долги. Немало-немного - 10 миллиардов американских долларов. Сколько на эти 10 миллиардов долларов можно было построить больниц, школ, дорог, создать рабочих мест? Сколько можно было сделать объектов энергоэффективности, чтобы уменьшить потребление тепла, энергии, всего? Сколько можно было котельных переделать?
 показати весь коментар
 
так где остальные 90 лярдов? поведай нам тайну РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 2364
 показати весь коментар
 
 
посмотри курс бакса тогда , поймешь о каких 100 идет речь
 показати весь коментар
 
а вот если б эти 10 млрд все зубожилым раздать, эх, жизнь наступила бы...
 показати весь коментар
 
у зубожилой мамки кобеля уже наступила
 показати весь коментар
 
чиво-чиво?
это его прямые обязанности если что...
дворник тоже работает честно, так может и ему премию в лимон??
 показати весь коментар
 
если дворник, подметая двор, найдет клад в 3,5 лярда зелени, ему положено 20 % от найденной суммы РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 20
 показати весь коментар
 
 
Коболев говорят неплохой мененжер, - и что что то поговаривают и за правительство может возглавить если чуть Что.
 показати весь коментар
 
слишком умный, не возглавит.

для ЗЕБЕни с "пустой головой" и Гончарук перебор РФ выставила завышенную цену в 500 долларов, - Коболев об отказе платить за российский газ в 2014-м - Цензор.НЕТ 2723
 показати весь коментар
 
 
тоже грамотный пацан

слишком грамотный и ершистый для ЗЕБЕни - не подойдет
 показати весь коментар
 
Та у нее уже вставная челюсть , она не бабушка , а уже наверно Прабабушка , ей очень тяжело, такая разруха в головах , она не справится.
 показати весь коментар
 
Юрій Вітренко-молодший - вихований в сім'ї свого батька Юрія Вітренко-старшого, після того, як він розлучився з тією прокасапською, просовковою на всю голову натахою. До речі, старший - доктор економічних наук, був заступником міністра в уряді Тимошенко за квотою НСНУ. Так що він - ющенківець.
 показати весь коментар
 
 
ні, не при цій зебільні владі, бо обидва надто проукраїнські; їх ще й "порохоботами" зебіли обзивають.
 показати весь коментар
 
Може этот киндер и где-то прав, спорить не буду. Кацапы нас уже многократно наё..ли, впрочем, как и мы их...
Но, по-моему, такие вопросы это сфера национальной безопасности. И решать подобные вопросы должен высший коллегиальный орган нашей страны, а не этом мальчик, с мамой в далёкой Америке.
Ох, шо-то с нами не так... Ищем себе спасителя ищем, а выбираем, в конце концов, или мерзавцев, или слабаков.
 показати весь коментар
 
вопрос с газом был решен Хунтой, а "этот мальчик" - талантливый менеджер, который грамотно выполнил приках Хунты
 показати весь коментар
 
 
Я бы не стал преувеличивать в этом деле заслугу хунты, просто в ЕС решили, что проще денежно поддержать Украину за счет рашки - так для них дешевле.
 показати весь коментар
 
Задача любого правительства найти решения выгодные и партнёрам...
 показати весь коментар
 
Що, 73/43%зебіл, вже каєшся? Але приховуєш власний дебілізм?
 показати весь коментар
 
 
а шо не так с мамой?или с мальчиком?шо тебя не устраивает?шо кацапню прокидывают? РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 5727
 показати весь коментар
 
 
Загавкали "цензоровские" собачки. Значит я всё правильно написал.
Когда эти собачки на тебя набрасываются с хамством, оскорблениями и бессмысленным словоблудием - это показатель твоей правоты и адекватности.
(Это касается тех немногих адекватных людей на этом форуме, которые пытаются втулить здесь своё отличное мнение. Отличное - от толпы, от стада)
 показати весь коментар
 
Так там же ещё и речь шла о 52 миллиардах кубов по формуле бери или плати ну все как любят ( братушки) из запоребрика
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Че вспоминать то, дело прошлое, лучше рассказал бы про какой цене транзит сейчас идет и сколько труб планируют оставить после снижения транзита.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
С детства любопытный - а то тут нарисовался "большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет"...
 показати весь коментар
 
Тоді вам треба придбати квиток до підводного музею труб з ПП-2.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нет такого музея и не будет
 показати весь коментар
 
І це правильно, головне вірити, мрії це добре, і долар рухне і комунізм побудують і автобан Петербург - Анадир.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зачем надо, чтобы доллар рухнул? А СП-2 в этом году достроят, это не вопрос.
 показати весь коментар
 
Та зрозуміло, як базу на Місяці обіцяли в 2015 запустити, те ж буде з ПП2, доки добудують, американці будуть мати потужності для продажу 250 млрд кубів в рік до Європи. Але тут є плюс, нарешті можна газифікувати хоча б Московську область. А то смішно, мешканці Московської області без газу, Чита продає газ тільки в балонах бо нема труби.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чтобы продавать такое количество газа надо иметь флот, чтобы его перевозить и желание в ЕС его покупать - ни того, ни другого нет, так что это вряд ли. А если есть у ЕС покупать СПГ то в Новатеке его полно, он и ближе и дешевле.
 показати весь коментар
 
От от, треба мати флот, і скажи, ці капіталісти дурні що будують навипередки танкери газовози?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Один танкер с СПГ перевозит примерно 100 млн. куб газа и чтобы привезти 250 млрд. куб в ЕС нужно сделать 2500 ходок. Один танкер СПГ в год может сделать примерно 25-30 ходок, значит нужно как минимум 90-100 танкеров.
 показати весь коментар
 
за державу обидно лапоть? ты все равно ничего с газа и нефти не поимеешь, как и твои соплеменники в 140 млн)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Газпром и Роснефть государственные компании, там олигархов нет, так что денежки идут в бюджет.
 показати весь коментар
 
а из бюджета?))) идиот, сразу кооперативу озеро, ну а вам баранам расскажут о величии, что вы можете себе позволить ракеты взрывать, олимпиады проводить в 10 раз дороже чем весь мир, а народ нищий. забудь холоп такое слово бюджет, он не для вас баранов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нищий народ? Да я бы так не сказал - почти в каждой семье машины, приличные зарплаты, бомжей уже лет пять не видел - не скажу что как сыр в масле катаемся, но уж точно не бедствуем. Сейчас машину где то за 500 штук можно за год заработать, было бы желание.
 показати весь коментар
 
да все и останутся...может удивлю,но трубопроводная система Украины не только для транзита,но и для газораспределения внутри страны.и совершенно пофик,с какой стороны закачивать-с востока или запада.все предусмотрено.так шо сдавать на металл будете трубы до границы с Украиной РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му - Цензор.НЕТ 657.а наши нам пригодятся...
 показати весь коментар
 
 
Не знаю як буде з нашою ГТС, але американці зробили з ПП-2 підводний музей труб.
 показати весь коментар
 
 
А что, СП2, который исключит украинский транзит уже открыли?
А что, тарифы по СП2 и СП1 уже снизили, чтобы конкурировать с украинской трубой?
Не забывайте, что переговоры всегда трёхсторонние. И ЕС будет всегда настаивать, чтобы газ шёл и там и там.
Да, объём сократился. От 80% до 40% общего транзита. Но, если с ценой транзита по СП2 Раша перегнёт палку, то украинская квота, однозначно, возрастёт.
 показати весь коментар
 
Там лажа, той корабель що може класти труби, може їх класти не того діаметру що треба, в принципі як завжди у москалів. Переробляти його треба пару років.
 показати весь коментар
 
 
Teper vizu novyje pojavliajetsia marsruti dopustim Polsa v Ruminiju cerez Ukrainu.Vy nedumajete sto tolko rosija prodast gaz i dalse.Jest terminali zyzeni gaz,strojitsia trubi mezdu vsemi EC stranami.Smotriu otkryli trubu Estonija Finliandija,tak vot vam skazu Finliandiju posiol amerikanski zyzeny gaz cerez nejio i ne tak malo a 40%.Ranse tolko s gazproma finy pokupali,a teper polucit desevle gaz v liubom sluce.Alternatyva ona dolzna byt ona sbyvajet cenu
 показати весь коментар
 
 
Dopustim gaz s polsy do ruminiji oni toze platyt budet kak i rosija za tranzit.Budet i bolse marsrutov v dalnejsem,plius jest 30 miliardov kub.metrov xranilica
 показати весь коментар
 
 
Зе дал команду разобраться с окладами в "Нафтогазе", так сразу и самобахвальство появилось. Куда уходит наш украинский газ, коболев?
 показати весь коментар
 
Сепарок прокацапский а в УкрПочте ЗЕкловун не дал указа разобраца с зарплатами, а в Кабмин не дал указа? А прокурорам подняли сразу в 4 раза, когда будет указ от ЗЕкловуна разобраца ??
 показати весь коментар
 
 
вы все врете, у юли был самый выгодный контракт в мире))))
 показати весь коментар
 
 
Мені видається,що було трохи інакше...Коболєв сам спровокував росіян не завищену ціну,а можливо і сам попросив таку поставити,і це дало йому можливість втулити між Росією і Україною посередника - Словаччину...З нею і поділились маржою,і москалям відслюнявили теж...Все це одна газова інтернаціональна банда,і всі сплять під однією газовою ковдрою...І ще...Я щось не чув від Кобєлєва про ціну в 500 у чотирнадцятому році...Адже тоді діяли ще тимошенківські угоди і згідно них ціна була фіксована...Чому тоді в суд не подавали,якщо "завищена ціна"?..
 показати весь коментар
 
хватит брехать, мрази, достали гниды, ещё бы решение украинского суда
в подтверждение предъявил, клоун высокооплачиваемый
 показати весь коментар
 
Да все вы молодцы!
И ты молодец, и Сеня молодец!
 показати весь коментар
 
 
Nebudet teper ceny po 500,tut teper po vsemu EC truby mezdu saboj sojedeniajet,obcy rynok.Predlozy takuju cenu nikto nekupit,potomu sto najdiotsia drugyje boleje luceje varianty i ix jest nemalo.Gazpromu teper glavnoje vyzyt na minimalnoj pribyli,a to gazovy rynok silno izmenilsia
 показати весь коментар
 
Ви вже якось визначтесь. Бо Вітренко заявив, що расєйка припинила продавати нам газ, а не ми у неї припинили купувати.
 показати весь коментар
 
Зараз якість газу дуже сумнівна,поскільки він горить всіма кольорами райдуги,а тепла виділяє значно меньше. З цим ніяк не можуть впоратись і що характерно поянити не хочуть - значить самі шаманять.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору