 РФ виставила завищену ціну в 500 доларів, - Коболєв про відмову платити за російський газ в 2014-му. ВIДЕО

Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв 19 січня в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У 2014 році "Газпром" відмовився продовжувати ціну, яка була прописана до цього – на перший квартал 2014 року. Була виставлена вкрай висока, не ринкова, завищена ціна, близька до 500 доларів, в рамках контракту від січня 2009 року, і ми для себе прийняли рішення, що за такою ціною Україна купувати газ не буде. Імпортні поставки з Європи були дешевші", – зазначив він.

За словами Коболєва, це було свідоме і продумане рішення, яке проговорювалося урядом того часу Арсенія Яценюка.

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"І тоді Україна сказала, що за ціною, яка не ринкова, ми не купуємо. Паралельно з цим ми зайнялися питанням поставки газу з Європи. Після довгих переговорів зі словацькою стороною було відкрито так званий словацький реверс. Завдяки цьому Україна отримала альтернативу", – заявив він.

За словами Коболєва, далі була серія довгих перемовин у тристоронньому форматі, у двосторонньому форматі. Паралельно з цим українська сторона максимізувала відбір.

"Ми імпортували і створили істотний запас газу, який і став предметом переговорів так званого "зимового пакета". В рамках "зимового пакета" було досягнуто часткового врегулювання, він був підписаний в листопаді 2014 року, і тоді був останній раз, коли українська сторона, в рамках цієї домовленості, закупила мінімально узгоджену порцію російського газу і оплатила її. Після листопада 2014 року українська сторона газ не купувала і не купує дотепер", – резюмував Коболєв.

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