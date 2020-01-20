 "Водичка - супер!" - співробітники посольства США в Україні взяли участь у купаннях на Водохреще. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис традиційних купань опубліковано на сторінці посольства США в Україні в соцмережі.
"Водичка - супер!" - сказав один зі співробітників посольства, виходячи з води.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис традиційних купань опубліковано на сторінці посольства США в Україні в соцмережі.
"Водичка - супер!" - сказав один зі співробітників посольства, виходячи з води.
он к солнцу приспособлен .. - поэтому и чернокожий...
хотите моржевать - нет проблем, религию сюда зачем приплетать?
На Пасху едят пасКи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
У них дата крещения по-моему вообще плавающая как у нас дата пасхи.
І початок Другої Світової у католиків 1 вересня 1939 року, а не 21 іюня 1941, как у істінно скрєпославних...
Классика: В Иркутстке кацапчикам привезли вместо "святой воды", воду каналлизационную
Отравились некоторые даже)) Так что лучше вообще послать попов чем терпеть такие выходки.
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You go friends !!!