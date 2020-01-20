 "Водичка - супер!" - співробітники посольства США в Україні взяли участь у купаннях на Водохреще. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис традиційних купань опубліковано на сторінці посольства США в Україні в соцмережі.

"Водичка - супер!" - сказав один зі співробітників посольства, виходячи з води.

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