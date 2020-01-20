 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні Міноборони про обстановку на лінії зіткнення з початку поточної доби, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського. Обидва ці обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

"Також адекватно відповідати ворогу після 10-ї ранку довелося військовослужбовцям Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Оріхового, коли окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. Ще один ворожий обстріл наших позицій у цьому районі, вже зі 120-мм мінометів, почався з половини 12-го", - додали в Міноборони.

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За наявною на цей момент інформацією, втрат з нашого боку немає.