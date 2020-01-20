 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні Міноборони про обстановку на лінії зіткнення з початку поточної доби, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського. Обидва ці обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.
"Також адекватно відповідати ворогу після 10-ї ранку довелося військовослужбовцям Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Оріхового, коли окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. Ще один ворожий обстріл наших позицій у цьому районі, вже зі 120-мм мінометів, почався з половини 12-го", - додали в Міноборони.
За наявною на цей момент інформацією, втрат з нашого боку немає.
Выезды из города перекрываются, вооружённые люди делают блокпосты
.......
Я представляю какой там біл ад по нашим позициям что по словам генштаба ПРИШЛОСЬ открівать огонь
коцап, не пались так явно...
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
И даже (наглость какая) по ходу ВСУ применили минометы...
А Хомчак куда смотрел....?
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Насправді це - ганьба, суцільна ганьба!
Повинен бути вогонь на випередження, ворогу треба знати, що навіть за думку розпочати обстріл наших позицій його будуть нищити.
Каждый(!!!) раз нужно отвечать адекватно, возможно(!) тогда начнут кацапы/орки чуть-чуть думать перед обстрелами наших ребят.....
писталетами пастреляли в атвет.
Мы с соседями (пенсионерами) собрали на одну Стугну-М. Хотелось что бы пацаны отчитались потом "куда ее туда" ... а, мы потом еще ... следующую и салом смажем и ... премию "зоркому" казаку.
. В последнем случае наши воины ответили противнику из штатного пехотного вооружения", - Источник: https://censor.net.ua/v3170809
Із автоматів дозволили відповісти на обстріл із РПГ та кулеметів.
Что значит "пришлось отвечать адекватно"?
А раньше не адекватно отвечали? Или отвечать раньше не хотели, а теперь пришлось?