EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  15785  63
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3022) обстріл (5898) Донбас (13022) найманці РФ (968) операція Об'єднаних сил (1980)

 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони. ВIДЕО

З початку доби і до 12.30 російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь на Луганському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони про обстановку на лінії зіткнення з початку поточної доби, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського. Обидва ці обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

"Також адекватно відповідати ворогу після 10-ї ранку довелося військовослужбовцям Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Оріхового, коли окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. Ще один ворожий обстріл наших позицій у цьому районі, вже зі 120-мм мінометів, почався з половини 12-го", - додали в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув. За добу - 11 ворожих обстрілів, зокрема із забороненої артилерії та мінометів, - штаб ОС

За наявною на цей момент інформацією, втрат з нашого боку немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170809
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра Шмаркля снова разведет войска, чтобы просто не стрелять/отвечать
 показати весь коментар
 
Орехово, рядом, а это на самом деле Золотое-4. Просто от нас скрывают, чтобы не было понятно, что разведение бестолку....
 показати весь коментар
 
Минобороны мне (нравиться) -- пришлось ответить !!! Да херачить кацарылых по полной программе . по другому они не понимают Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2891
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Завтра Шмаркля снова разведет войска, чтобы просто не стрелять/отвечать
 показати весь коментар
 
 
Орехово, рядом, а это на самом деле Золотое-4. Просто от нас скрывают, чтобы не было понятно, что разведение бестолку....
 показати весь коментар
 
 
Это только пустоголовому главнюку было неясно, что это РАЗВОДКА а-ля-хуйло и не более. Оно лепетало, что Порошенко зарабатывает на войне, а кто сейчас? Уже отвело технику и войска, уже перестало стрелять, а война не прекращается. А при Порохе, если рахофашисты лупили по нашим позициям, наши такую ответку давали, что ублюдки ссались и запрашивали перемирие. Только так их можно усмирить. А смирение свое пусть оНУФРИЮ в московский патриархат отнесет, если посещает.
 показати весь коментар
 
 
Шо он принесёт онуфрию ? он же обрезаный , ему в синагогу.
 показати весь коментар
 
 
...жаль только, что обрезали не по самую шею... Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7100
 показати весь коментар
 
 
Минобороны мне (нравиться) -- пришлось ответить !!! Да херачить кацарылых по полной программе . по другому они не понимают
 показати весь коментар
 
 
Оовечать надо не адекватно, а такчтобы земля в окупантов под ногами горела чтобы на другой раз сто раз подумали открывать ли им огонь. Безнаказанноость стимулирует
 показати весь коментар
 
 
что то не слышно было нашей дальнобойной арты..Когда она отвечает в ту сторону то только от нас земля дрожит..значит отвечали минометами.....и скорее всего 80 ми..а это неадекватная ответа...так ладошкой по попе
 показати весь коментар
 
 
Интересно другое, "пришлось ответить".." из штатного пехотного вооружения". Это, типа, как Пукин когда-то рассказывал про рогатки?
 показати весь коментар
 
 
Чим подобається? Що у відповідь на обстріл із РПГ та кулеметів дозволили огризнутися із автоматів?
 показати весь коментар
 
 
До речі, Орєхово - це щоб не писати Золоте - 4.
 показати весь коментар
 
 
Военные прямо сейчас на улицах Херсона
Выезды из города перекрываются, вооружённые люди делают блокпосты
 показати весь коментар
 
 
Що за хєрня... Побільше подробиць будь- ласка і фото, якщо є
 показати весь коментар
 
 
Нахріна бетеери, вони, що з добробатами збираються воювати... Простих злочинців і КОРД запросто заарештує...
 показати весь коментар
 
 
Ключевая фраза пришлось.
Я представляю какой там біл ад по нашим позициям что по словам генштаба ПРИШЛОСЬ открівать огонь




 показати весь коментар
 
 
Нас без конца обстреливают -убитые, госпитали заполнены раненными... и тут зебильо сжалилось и разрешило раз адекватно ответить?
 показати весь коментар
 
 
>заокеанских хозяев

коцап, не пались так явно...
 показати весь коментар
 
 
Наши моряки шли по своей воде и не в первый раз , так что можешь не напрягаться, свинособака -штаны загадишь себе от напруги
 показати весь коментар
 
 
Ти спав 40 років? НАТА, "заокеанскіє хозяєва", "міровиє імпєріалісти, що там ще?
 показати весь коментар
 
 
у них в кацапстане подавляющее большинство таких
 показати весь коментар
 
 
Кацапская тварь, дёргай отсюда, падаль мордовская
 показати весь коментар
 
 
Ну что доодводились?!кацапо-фашисты понимают только силу!на все остольное срать они хотели.нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет
 показати весь коментар
 
 
Мета Зеленського це- повернути України під протекторат РФ ,та забезпечити так званий перехідний період ,зробити цей перехід більш м'яким для сприйняття суспільством.
Мета оточення Зелнського це- виторгувати у Кремля посади наглядачів України, тому вони змагаються між собою за право кращих посад.
 показати весь коментар
 
 
Новая мирная инициатива. Предлагаю посадить на передовую Зелю с "кварталом" и всем их кагалом. "Отвечать" они будут только пер*ежом. Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
 
 
Так чё там - проста нада пиристать стрилять?
 показати весь коментар
 
 
не успел президент уехать в Израиль (или уехал?) , как ВСУ стали тоже постреливать ....
И даже (наглость какая) по ходу ВСУ применили минометы...
А Хомчак куда смотрел....?
 показати весь коментар
 
 
Та то отмазка зебильная. "Разрешили отвечать из пехотного вооружения". А по факту ноль.
 показати весь коментар
 
на ЛУГАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ???? Пишите прямо - в ЗОЛОТОЕ-4, там где вы плять "развели" войска! Наши отошли а петухи НАСТУПАЮТ, пытались в нескольких местах прорвать оборону!
 показати весь коментар
 
 
Незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. Так, у 2019 році безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.Понеділок, 20 січня 2020, 14:45Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3235 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4547 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1863 Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9259Про це йдеться у відповіді прес-служби Генерального штабу ЗСУ на запит #Букв.Згідно з відповіддю, у 2017 році на Донбасі загинули 208 бійців, 1300 осіб - поранені; в 2018 році - 120 військовослужбовців ЗСУ загинуло, 799 - отримали поранення; в 2019 році - 100 чоловік убитими, 507 - поранені.Станом на 16 січня 2020 року, на сході нашої країни загинули чотири бійці, а 20 осіб отримали поранення. Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2287
 показати весь коментар
 
 
Виходить що компанія Сивоха з Харантом заробляють на війні. Опоньки! Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4003
 показати весь коментар
 
 
...да не, это все нехорошие военные подставляют бедную оманскую бубачку, им сказали "нистрилять", а они не слушаются...
 показати весь коментар
 
Там же артой насыпали по нашим - как можно из пехотного вооружения адекватно ответить на артобстрел?
 показати весь коментар
 
 
и я отом, если б авиацией проутюжили или артой это и был бы адекватный ответ.
 показати весь коментар
 
 
При Прошенко кожний раз давали відповідь, кожний день фашистсько--російські захватчикі зазнавали втрат.а при цьому зраднику -сцикуну це можливо перший раз за місяць. Мерзота ви продажна, а не керівникі України.
 показати весь коментар
 
 
Так их нельзя убивать, Сивоха запретил. Как же им убитым пенсии платить.
 показати весь коментар
 
Класно ми воюємо, "по біблії" нас б'ють по одній щоці, а ми підставляємо другу. Цій війні не буде кінця.
 показати весь коментар
 
 
Ми радіємо з того, що військовим дозволили дати адекватну відповідь.
Насправді це - ганьба, суцільна ганьба!
Повинен бути вогонь на випередження, ворогу треба знати, що навіть за думку розпочати обстріл наших позицій його будуть нищити.
 показати весь коментар
 
 
ЧТО значит пришлось(!!!) адекватно отвечать?!........В Минобороны страх потеряли?!.......
Каждый(!!!) раз нужно отвечать адекватно, возможно(!) тогда начнут кацапы/орки чуть-чуть думать перед обстрелами наших ребят.....
 показати весь коментар
 
 
Мабуть з калашей по снарядам відстрілювались... смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
Молодці хлопці, дали прикурить . Нехай не думають, що їм душегубам, так все минеться.
 показати весь коментар
 
 
"ответили противнику из штатного пехотного вооружения"

писталетами пастреляли в атвет.
Мы с соседями (пенсионерами) собрали на одну Стугну-М. Хотелось что бы пацаны отчитались потом "куда ее туда" ... а, мы потом еще ... следующую и салом смажем и ... премию "зоркому" казаку.
 показати весь коментар
 
 
Капець...
. В последнем случае наши воины ответили противнику из штатного пехотного вооружения", - Источник: https://censor.net.ua/v3170809
Із автоматів дозволили відповісти на обстріл із РПГ та кулеметів.
 показати весь коментар
 
 
....(((((пришлось отвечать ((((( КТО ВАС ВОСПИТЫВАЛ ????? КТО ВАС учил так БАТЬКИВЩИНУ БОРОНЫТЬ ???? как оправдываются ((((( УКРАИНЦЫ УЧИТЬ на память и поважайте КОНСТИТУЦИЮ Украины !!!
 показати весь коментар
 
 
А что, умеющих складывать слова в предложения в военной пресс-службе совсем не осталось?
Что значит "пришлось отвечать адекватно"?
А раньше не адекватно отвечали? Или отвечать раньше не хотели, а теперь пришлось?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору