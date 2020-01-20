 "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.

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На думку Гончаренка, вартість цього візиту становить щонайменше 100 тисяч доларів. Нардеп нагадав, що, за словами помічника президента Андрія Єрмака, візит в Оман був приватним і оплаченим з особистих грошей президента.

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