 "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.
На думку Гончаренка, вартість цього візиту становить щонайменше 100 тисяч доларів. Нардеп нагадав, що, за словами помічника президента Андрія Єрмака, візит в Оман був приватним і оплаченим з особистих грошей президента.
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Хмуя собі! Це ж пересічний вчитель має 2 з ґаком роки не їсти й не пити, щоб отак відпочити!
зборів до бюджету України у 2018 році:
1. Із зазначеної суми надходження від податку на
прибуток становили 659, 697 млн грн,
2. військовий збір - 20, 640 млн грн.,
3. ПДВ - 1,106 млрд грн. Як єдиний соціальний
внесок (ЄСВ) було сплачено 264,246 млн грн.
8,364 млрд грн Кондитерська Корпорація Roshen
виплатила податків та зборів до бюджету України у 2014-2017 роках.
А скільки
віддав "квартал 95" за 5 років до бюджету...НУЛЬ?