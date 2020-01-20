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Все про:декларація (573) Зеленський (4192) Гончаренко (218) Оман (24)

 "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко закликав Президента України Володимира Зеленського внести в свою декларацію гроші, витрачені на візит в Оман.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський. ВIДЕО

На думку Гончаренка, вартість цього візиту становить щонайменше 100 тисяч доларів. Нардеп нагадав, що, за словами помічника президента Андрія Єрмака, візит в Оман був приватним і оплаченим з особистих грошей президента.

Чартерний літак, пятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч, - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані 01

Також читайте: "Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170799
 
   
 Топ коментарі
 
00-Ольга Мартынюк 8c212b17

Шавка лучше бы подсчитал бабло своего хозяина.

"Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 13
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От жеж настырный! Тебе сказано ж, что Эпоха Зубожиння уже в прошлом. Вон простой учитель получает по 4000 евро в месяц! А тут ЦЕЛЫЙ Призедент!
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Почему? Правду размещает про зеледопов?
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А к потраченным зелей 100000 тысяч это какое имеет отношение.? У него может морда вообще быть зеленой и что ?
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Так уже объяснил, помощник ермака,министр пристайко.Это зелелохотрон государственная тайна!
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Гончаренко Зеленському: "На твоєму місці повинен був бути я!"
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наркоман не лох 42 роялевич яйця десь загубило, забздить щось відповідати та подавати!!
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"Чартерный самолет, пятизвездочная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч"

...
Хмуя собі! Це ж пересічний вчитель має 2 з ґаком роки не їсти й не пити, щоб отак відпочити! "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 3936
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Хорош все-таки. Выступление его смотрел в Раде - Антиколорадос выложил видео, если упустить то шо он был за Рашку, то могу сказать шо даже поверю шо был злой, а стал добрым.... только я не лох, хоть мне и не 42 года, так шо "не верю". просто чудак набивает очки себе, с прицелом на портфель министра, а то и президента. Хотя..... есть шанс 0.00001% шо я ошибаюсь и поциент реально стал барзо добрым "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 1941
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"...Батя - я стараюсь!" (Костусєв-Гончаренко) "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані - Цензор.НЕТ 188

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Подсчитай сколько твой босс потрох инвестировал в засрашкинский завод и потратил на покупку машинокомплектов из тольятти и сколько лет отсидки он, по твоему, за это заслужил,а потом уже тявкай за туманного зельку.
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Порахуй скільки разів Зелена Шмаркля дало концертів в Орді.
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И что,поехал собрал с лохов деньжат,а потроха сын поехал в питер и женился там на местной шлюшке породнив своего непутёвого папашку с путинским кланом алихановых.
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Жаба давит? Учись студент, возможно и тебе, когда то, улыбнется. Главное прилежно служи, может що то и тебе перепадет с барского стола.
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Збазиииибаа друзьаааа, дуже дзяяякууу...😂😂😂
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Корпорація Roshen виплатила 2, 353 млрд грн. податків та
зборів до бюджету України у 2018 році:

1. Із зазначеної суми надходження від податку на
прибуток становили 659, 697 млн грн,

2. військовий збір - 20, 640 млн грн.,

3. ПДВ - 1,106 млрд грн. Як єдиний соціальний
внесок (ЄСВ) було сплачено 264,246 млн грн.

8,364 млрд грн Кондитерська Корпорація Roshen
виплатила податків та зборів до бюджету України у 2014-2017 роках.
А скільки
віддав "квартал 95" за 5 років до бюджету...НУЛЬ?


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Ты там у Порошенко не общаком ведаешь? Слишком много знаешь. А молчание золото, коммерческая тайна, поостерегись.
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А Липецкая фабрика сколько дала налогов в бюджет РФ во время войны?
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Риговский ушлёпок, а теперь уже порохобот. Хотя разницы нет. Порох один из тех кто создал партию подонков. Со своим мнением гуляй полем!!!
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Колективна нагорода 00-зеботам, що надриваються на цій гілці

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Да, у зелескота чудное оправдание бубочки- а Гончаренко бывший рыг, а Порошенко барыга! Интересно, а какое это отношение имеет к воровству из бюджета осла оманского????
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На букинге есть этот номер, и стоит не так дорого,а для президентского вообще копейки
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врут все эти пристайки и ермаки!! Нагло и цинично врут всему украинскому народу, как и их хозяин-клоун -президент!!! Вчера на ТВ ЭКСПРЕССО было интервью профессора из россии-СОЛОВЕЙ. Так вот, Соловей открыто сказал, что в Омане Зеленский вёл переговоры с российскими представителями власти от имени путина, правда фамилии не сказал. И обещал сказать фамилии российских преставителей или во время или после следующего самита: украина- россия -германия и франция , который состоится в марте - апреле текущего года. Вот вам и честный-патриот Украины президент"!
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лешик костусев лучше по привычке сбегай с германскому посольству стукнись башкой и пописяй
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