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Все про:конфуз (8) Водохреще (26) мер (186) Суми (168) Лисенко Олександр (5)

 Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста. ВIДЕО

Сумській міський голова Олександр Лисенко опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис купання на Водохреще, на якому він дає інтерв'ю на тлі напису "Іди нах#й" на опорі моста. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напис з'являється в кадрі на початку інтерв'ю після купання і його видно близько 5 секунд. Після цього оператор змінює позицію і напис в кадр не потрапляє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Сум Лисенко понад півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, - НАЗК

Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом Іди нах#й на опорі моста 01

Читайте: Нацполіція вручила меру Сум Лисенку протоколи про корупцію за премії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170782
 
   
 Топ коментарі
 
выбор народа - зебилы ,они везде)))))
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Взагалі то його обрали мером у 2014 році від Юльки.
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В Сумах бютівці і риги - одна дружня команда.Так що цей кадр достойно представляє і тих і інших.
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выбор народа - зебилы ,они везде)))))
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я не пойму - а шо так возмущаются после - 73% - это Украина))
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Взагалі то його обрали мером у 2014 році від Юльки.
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В Сумах бютівці і риги - одна дружня команда.Так що цей кадр достойно представляє і тих і інших.
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Ну так яким тоді "боком" він до Зеленського?
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Я цього й не говорив.Лисенко - пристосуванець,який служитиме будь-якій владі.
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він служить громаді до нього може зайти кожен на відміну від ситуації до 14 року.
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Артем - в данном конкретном случаи - зебил - это обобщение - не народа,а 73% населения, нашей страны - которые в разные времена и выбирают своих президентов ,депутатов и меров - а потом жалуются, шо плохо живут - как то так
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не треба брехати про дружню команду ригів та бюту у Сумах керує бют і доволі непогано
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И что, за эти годы, он читать так и не научился?? Подумал -- наскальная живопись.... Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста - Цензор.НЕТ 1417
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до чого тут він? написало якесь п'яне кацапське бидло
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Дебил - это ты. Совсем мозги сдохли после поражения пороха. От корыта что-ли оторвали?
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соєві , тепер . верещать що свині яких відірвали від корита ... ))
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неее - грешат все и сильно - думает шо Бог простить - может и так ,а может и нет))
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Этот тот еврейский мальчик распятый в трусиках?
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я к тому что как не "рукавадитель" так глубоко верующий (ну типа там придерживаются "не укради" "не убий" "не прилюбодействуй")
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Ющенко уже давно не лазит, а челядь никак отойти не может)))
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Там показывают,что лазит регулярно.Правда не в прорубь,а в зашквары.А впрочем,какая разница.
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а чого йому лазити? насипає "доріжку" на стіл і, не встаючи з крісла....... Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста - Цензор.НЕТ 5899
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Русскій язик - це матюки з домішкою перекручених іншомовних слів. Дуже подобається дегенератам.
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справадив порохнюков
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Тю , какие мелочи..Сейчас надпись - нас 73% и мы зробымо их разом , более нецензурная чем эта .. Мэр Сум Лысенко в соцсети опубликовал запись крещенского купания с надписью "Иди нах#й" на опоре моста - Цензор.НЕТ 8701 .
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Таки да.За написание матюков выругают и прогонят,а за эту наверняка побьют.
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лоханул порохнявых
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Это его факсимиле,он его под всеми обращениями горожан ставит.
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И что? Нормальный, добродушный дядька. Вызывает только положительные эмоции. Может, он "надписи на заборах не читает". Не думали? Меня лично больше смутил трухлявый крест- как будто со старой могилы сняли.) Но дядька сгладил весь негатив. В общем, "праздник удался". Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста - Цензор.НЕТ 4631
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Напис російською? Отже, це стосується москалів...Нічого дивного, бо путін-ху*до кричать всі...
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К чему утот стон, ви ж за Зєлєнсково галасавалі, нє так лі!?
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на опалення ... відсотків на 10-15% , як мінімум ...
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ти забув як північний промвузол людей морозив у минулому році і хто його з дупи витягнув?
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ЗЕбилы - это просто стадо ЗЕленых обезьян.
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Если кто-то считает что в Украине 73% "зебилов", помните, что благодаря им к власти пришел не только Янукович и Зеленский, но и Порошенко, за которого они проголосовали. Следующий президент тоже будет избран ими Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста - Цензор.НЕТ 7622
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Не будьте ханжами ! Чоловік нормально перехрестився ,поклонився . Чого пристали ?! Не пишіть гадості по стінах ,по мостах і все буде добре ! Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста - Цензор.НЕТ 7972
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