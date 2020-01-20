 Мер Сум Лисенко на своїй сторінці в соцмережі опублікував запис купання на Водохреще з написом "Іди нах#й" на опорі моста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, напис з'являється в кадрі на початку інтерв'ю після купання і його видно близько 5 секунд. Після цього оператор змінює позицію і напис в кадр не потрапляє.
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+9
выбор народа - зебилы ,они везде)))))
+9
Взагалі то його обрали мером у 2014 році від Юльки.
+7
В Сумах бютівці і риги - одна дружня команда.Так що цей кадр достойно представляє і тих і інших.
https://www.youtube.com/watch?v=u_eM-91HWCk