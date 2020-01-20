EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  6872  10
Все про:Київ (6827) забудова (219)

 Жителі Микільської Слобідки вимагають від "Ковальської" припинити сприяння незаконному будівництву на березі Дніпра. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Жителі Микільської Слобідки на лівому березі Києва звернулися до директора промислово-будівельної групи "Ковальська" Сергія Пилипенка з проханням припинити сприяти незаконному будівництву на березі Дніпра, яке здійснює ТОВ "Нова Слобідка".

Про це йдеться в повідомленні групи "Микільсько-Слобідська 7-9/Захистимо Берег Дніпра" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами активістки Марії Рубінштейн, 18.01.2020 через земельну ділянку, яка перебуває в оренді підприємства, власником і генеральним директором якого є ПСГ "Ковальська", на територію незаконної забудови Микільсько-Слобідська, 7-9, на великій швидкості в'їхали дві бетономішалки та інша техніка. Уточнюється, що забудовник ТОВ "Нова Слобідка" не має дозволів та узгоджених схем під'їзних шляхів.

"На відео чітко видно, що ви допустили ганебну маніпуляцію в змові із забудовником ТОВ "Нова Слобідка". Ми вимагаємо від вас не допускати подібного роду маніпуляцій і дотримуватися норм і законів України", - йдеться у зверненні активістів.

Жителі Микільської Слобідки вимагають від Ковальської припинити сприяння незаконному будівництву на березі Дніпра 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прибери його нахер! Довбо#об!" - бійка зі стріляниною між активістами та представниками забудовника на Микільській слобідці в Києві. ВIДЕО

У "Ковальській" у відповідь заявляють, що інформація активістів не відповідає дійсності.

"ТОВ "ПСГ Ковальська" й особисто Сергій Пилипенко не є власником ВАТ "Дарницький завод будівельних матеріалів"(компанії-землекористувача земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 101).

Компанія групи "Ковальська" за вказаною вище адресою, як підрядник з частиною функцій замовника, будує тільки два будинки, а саме №29 і №18-21, які розташовані ближче до вулиці Комбінатна на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:66:105:0002. Тобто на протилежному боці від місця проїзду згаданих бетономішалок на сусідню ділянку", - йдеться в заяві.

Жителі Микільської Слобідки вимагають від Ковальської припинити сприяння незаконному будівництву на березі Дніпра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170776
 
   
 Топ коментарі
 
"Ковальская" разрыла добычей песка судоходную реку Десна, после чего Десна была выведена из судоходных рек Украины. Ущерб государству миллиарды долларов - не гривень, а долларов. Но ни проккуроры, ни СБУ, ни МВД, ни другие антикоррупционные органы которых в Украине теперь как говна это не видят.
 показати весь коментар
 
При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась. На руках у экс-нардепа был документ от Национального антикоррупционного бюро, который, по мнению Микитася, давал ему право покинуть страну.
НАБУ наш ? 😎
 показати весь коментар
 
Гы, ковальская уже пару лет, как продала свой бизнес, купила остров в тихом океане и греет на нем задницу, а к ней все обращаются
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат VIII созыва Максим Микитась. На руках у экс-нардепа был документ от Национального антикоррупционного бюро, который, по мнению Микитася, давал ему право покинуть страну.
НАБУ наш ? 😎
 показати весь коментар
 
 
Гы, ковальская уже пару лет, как продала свой бизнес, купила остров в тихом океане и греет на нем задницу, а к ней все обращаются
 показати весь коментар
 
 
Демон, Ковальская умерла в 1993 году. Это в честь неё просто заводы названы её коллегами, которые после её бабло гребут
 показати весь коментар
 
Я к тому, что бывшие акционеры два года назад продали бизнес и даже на миксерах и вагонах уже рисуют другое название фирмы.
 показати весь коментар
 
От упыри грёбанные!
Где эта шлёндра Серёжа Швец? Ты же мудак тут живёшь! Ты же мудак приходил на встречу полтора месяца назад и блеял "про давайте вместе". Слуга ты млять народа, чмо очкастое. Почему ты язык в жопу засунула? Депутана бородатая. Как порохнявых в комитете по свободе слова отмазывать у тебя язык без костей, а как выполнить свои прямые обязанности по требованию людей которые тебя же мудака делегировали - так тебя не видно и не слышно. Депутатский запрос делай козёл в прокуратуру, мвд,гбр, почему эти шлюхи из ковальской вообще рамсы попутали. Им что нужно пару машин сжечь? В следующий раз так и будет. На беспредел нужно отвечать беспределом.
 показати весь коментар
 
 
Нужно выбирать депутата, который 100% живет в районе (микрорайоне), а не выбирать упырей по признаку красивого вождя партии. Вот и получили Швеца по этому признаку. Я выбирал Чумака, он хоть приемы вел и запросы давал. А сегодняшнее ч.о лишь сайт сделало и пишите туда свои чаяния, оно может быть их узнает, но при этом ни чего не сделает....
 показати весь коментар
 
"Ковальская" разрыла добычей песка судоходную реку Десна, после чего Десна была выведена из судоходных рек Украины. Ущерб государству миллиарды долларов - не гривень, а долларов. Но ни проккуроры, ни СБУ, ни МВД, ни другие антикоррупционные органы которых в Украине теперь как говна это не видят.
 показати весь коментар
 
 
Прокурори, судді, сбу і мєнти - акціонери Ковальської і не тільки.
 показати весь коментар
 
 
Кормятся с лапы ковальской, обгладуют кости которые она кидает.
 показати весь коментар
 
Ковальской лучше не лезть туда, а то окажется что и ее стройки - незаконные!!!!
у Ковальской, кстате 53 м от набережной.

За бюджетные деньги Киева бетонируют набережную для застройки от Ковальской, кто не в курсе.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору