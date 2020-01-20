 Жителі Микільської Слобідки вимагають від "Ковальської" припинити сприяння незаконному будівництву на березі Дніпра. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Про це йдеться в повідомленні групи "Микільсько-Слобідська 7-9/Захистимо Берег Дніпра" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами активістки Марії Рубінштейн, 18.01.2020 через земельну ділянку, яка перебуває в оренді підприємства, власником і генеральним директором якого є ПСГ "Ковальська", на територію незаконної забудови Микільсько-Слобідська, 7-9, на великій швидкості в'їхали дві бетономішалки та інша техніка. Уточнюється, що забудовник ТОВ "Нова Слобідка" не має дозволів та узгоджених схем під'їзних шляхів.

"На відео чітко видно, що ви допустили ганебну маніпуляцію в змові із забудовником ТОВ "Нова Слобідка". Ми вимагаємо від вас не допускати подібного роду маніпуляцій і дотримуватися норм і законів України", - йдеться у зверненні активістів.

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У "Ковальській" у відповідь заявляють, що інформація активістів не відповідає дійсності.

"ТОВ "ПСГ Ковальська" й особисто Сергій Пилипенко не є власником ВАТ "Дарницький завод будівельних матеріалів"(компанії-землекористувача земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 101).

Компанія групи "Ковальська" за вказаною вище адресою, як підрядник з частиною функцій замовника, будує тільки два будинки, а саме №29 і №18-21, які розташовані ближче до вулиці Комбінатна на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:66:105:0002. Тобто на протилежному боці від місця проїзду згаданих бетономішалок на сусідню ділянку", - йдеться в заяві.