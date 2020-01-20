 "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, чоловік поводився агресивно і його вивели в пункт пропуску. Прикордонники були змушені застосувати силу, щоб заспокоїти п'яного туриста, і притягнути його до адміністративної відповідальності.

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