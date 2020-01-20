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 "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі. ВIДЕО

Співробітники однієї з авіакомпаній зняли з рейсу нетверезого чоловіка, який збирався летіти у відпустку з аеропорту "Бориспіль". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, чоловік поводився агресивно і його вивели в пункт пропуску. Прикордонники були змушені застосувати силу, щоб заспокоїти п'яного туриста, і притягнути його до адміністративної відповідальності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170768
 
   
 Топ коментарі
 
рано начал праздновать "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетрезвого мужчину, ехавшего в отпуск, не пустили на борт самолета в Борисполе - Цензор.НЕТ 7534
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Это уже первый слуга народа в Давос рвался?! "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетрезвого мужчину, ехавшего в отпуск, не пустили на борт самолета в Борисполе - Цензор.НЕТ 1134
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Мабуть збирав при злочинній владі, а при Зе не буде збирати.
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Мабуть збирав при злочинній владі, а при Зе не буде збирати.
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Решил, что ол инклюзив начинается в самолёте и шлёпнуть стюардессу по заду туда входит?
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Шо нарот? Подивись на свого землячка, як він вимагав змінити курс літака і летіти в Сочі на Олімпіаду, обожрамшись.

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Да не. Судя по базару, типичный петик.
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Періодично. Чи ви не чули записи його спілкування із директором 5го каналу чи із держслужбовцем, що сказав про відсутність реформ у банківській сфері?
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Ни не чулы. Затэ чулы как Зе!ля на всю страну в Борисполе спилкувался. И в других администрациях тоже. Телеканалы показывали это типа как рекламму, что это типа так делает дела Зе!ля. А тэ спилкування про которые ты говоришь, тоже на телеканалах показывали?
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Я телеканалы не смотрю, не в курсе.
А быковали что Петя, что Зеля, только Петя в политике собаку съел - 20 лет как-никак и знает, как себя на публике вести, а Зеля еще нужно вырасти из криворожского пацанчика в политика.
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Не! Ну ат Пороха я такого как от Зе!ли не слышал. Мыж и говорим, что Зе!ля быдлан и подворотня. Нужно-нужно... Факт есть факт. Как политик Зе!ля полный ноль. Быдловатый ноль.
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Ну так - ютуб не забанен - вперед, там все есть, как Порошенко быкует на людей.
Другое дело - если ты этого просто НЕ ХОЧЕШЬ слышать - ну так то совсем иной разговор.
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Да брось, батва. Не за Порошенко разговор)) Такого бычества как от Зе!ли я от него не слышал. Причем на официальных мероприятиях с прессой, на встречах с местными чиновниками.
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Батва, разговор вообще-то за пьяное быдло, которое не пустили в самолет. А уже ботва начала политику приплетать.
А так, да, Зеля звезду хапанул, а культуры общения не имеет - хотя, казалось бы, сколько лет в шоу-бизе - там никогда подобного не допускал.
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Ну а тыш и подхватил, макшанин. И Петра приплел. Ага, не допускал)) Быдлячество и пошлость - суть шоу-биза от Зе!ли. Номер про писей на рояле видел?
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Расставлять штампы для всех, кто не следует генеральной линии методички - это как раз и есть один из признаков ботвы. Спалился ты, болезный.
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Тоже можно про тебя сказать. А так... все равно на твои признаки, которые ты себе сам придумал, батва.
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Кто и бык - так это Клован Оманский
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Что Клован Оманский - бык, что Петюн Мальдивский - бык.
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Ну это твои проблемы, ботва моксельская "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 121
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Вообще-то это проблемы именно Украины. Но тебя, наемного тролля, это, очевидно не касается.
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Зе!ля-быдлан - это да, проблема Украины. А кажущаяся тебе, в твоих мазгах, идентичность Порошенко и кловуна - сугубо твоя проблема, макшанский бот
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Не приписуйте Порошенку те, чого в нього нема. Тримайтесь лінії - що він мальдівський мародер, барига і свинарчук. До речі по цим статтям і сажайте його, бо вже нова весна не за горами.
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Я йому нічого не приписую - кажу тільки те, що сам чув у його виконанні.
Доречі, якщо вам очі замуляло, я критикую і Порошка, і Зелю, це ви собі мессію із олігарха Порошенко намалювали.
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Щирого украинця треба було выпустить за межи.Нехай несе украинску культуру в арабские массы.
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Інколи приймаю перед вильотом в Борисполі, але в міру, проблем не виникало! А якщо в хлам то нічого ганьбити Україну, в т.ч. за кордоном! Там і "тагіла" вистачає!
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Тим більше можна в літаку трохи випити. Не знаю як другими рейсами, але коли років три тому літав Люфтганзою, то нам в літаку (дальній рейс) пропонували пиво, червоне та біле вино, віскі, горілку. Але ніхто з пасажирів не свинячив. Хильнув трішки та й дрімай на здоров'я.
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А мог бы протрезветь и полететь следующим рейсом...
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теперь вы имеете представление о поведении юрия витальевича луценко в аэропорту германии, и как должны относится фрицы к украине, если такой человек занимает пост министра мвд, а потом пост генпрокурора украины.
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ну скажем откровенно, аэрофобия присуща всем приматам, чух чух в плацкарте и бухай, только вот преЗеден не развивает бизнес, ну какая этому хрену разница где жрать оливки жареное мясо и болгарский перец с помидорами, а потому что он там гость и прав, а тут быдло вечно за все должное, не чувак неправ а система наша
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Погранцы молодцы, авиакомпания тоже.

Но вот рано начали всем раздавать загранпаспорта, да и безвиз, для 73% населения слишком рано приняли. Этому стаду еще лет 50 развиваться до уровня нормальных адекватных людей
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Или не Правильно Выразился или не правильно Понял , обьясните Стадо , что Большенство Украинцев . Если из 10 человек пришло Голосовать 7 , а 40 милионов осталось дома , потому , что не было за кого Голосовать вот 73% , от Пришедших на Выборы. Пишите , как то не двухсмысленно.
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Ты еврей? Да как раз дома и остались те кто бы точно за "Пороха" не проголосовал.
Ну зачем манипуляции то? Если бы всех привести избирателей, то Зеля набрал бы 86%. Извиняюсь, но манипуляций не люблю.
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Те , кто против Порошенка , все как один пошли голосовать за Зеленского . Это не значит , что З а , а Против Порошенка , дабы не прошел.Очень большая манипуляция с Цифрами и Вы поддались манипуляции.Политическим Фонатом Быть очень не благодарное Дело.А то , что бы не сказал какой то Идиот , аплодировать Стоя , ну знаете ли.
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Пусть будет по-твоему, но я уверен в обратном. Кстати, слово "идиот", это дословно - тот кто не участвует в политической жизни полиса(в Греции древней).
..... ээээ.... "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 7136
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Вот посмотри выше по ленте выступление пристайко , Он Кто и почему должны аплодировать , за то бред который мне подают.ОН что По Вашему политик, а я по Вашему Идиот.Но У Вас есть Мнение и к стаду не относитесь , а оно Изменчиво , как и Наша Жизнь . С Уважением.
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нигде я не написал кто идиот. "идиот", в классическом понимании, скорее я, т.к. весной и дальше - не ходил на выборы и зарекся уже. так что к чему извиняться? поспорили и разошлись "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 9216
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Спор , - это Плохая идея , если был бы Спор с разбрызгиванием Слюней , Свалил сразу же и без Ярлыков.
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Прикольная нарезка. Он протокол решил кровью из носа, на полу подписать.
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Мусора тупо провоцировали его, чтобы избить
Мрази в погонах рулят в Украине
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был бы не быдлом пьяным, никто бы его не тронул.
провоцировали как? объясняя что он неправ? и так еще хорошо отделался, на Рашке бы уже кукарекал на бутылке 5 лет. Типо нанес травму менту, плюнув твердой слюной прямо в плечо "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 8938
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Вот он, вот! Это яркий представитель зеленых табуреток
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Он походу думал, что самолет это что то типа вытрезвителя... Где можно нажравшись отоспаться
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Ну и Правильно , сел бы на Паровоз , а затем на Пароход , такие ставят под угрозу много Пассажиров Самолета , а то Один Дятел на пульте , другой в Самолете.
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Нехер напиваться перед перелетом.
Молодцы, что не выпустили быдло, позорить Украину за границей.
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Когда первые строчки новости прочел,подумал,Зеленский сказал это после Омана!!!!
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На свої гуляю!!! ))) Не втримався. Потерпи, долбо*об! До готеля! А там вже нажерешся в хлам як положено. Неопитний ше... Он вишел родом із нарооода, Он вишел і упааал на снєг.
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Под алкоголем мало кто сможет себя контролировать, увы будет ему урок что нельзя так накидываться перед перелетом, да и объяснять что либо пьяному это только провоцировать его на агрессию, чтобы потом применять силу, что и было задумкой авторов этого видео... Бывает, отдых удался.
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да и объяснять что либо пьяному это только провоцировать его на агрессию\\\\\\\

не, это тогда называется "объяснять быдлу". норм. чел. даже если бы нажрался, то попросил бы: сорри, я посплю тихонько и его бы не сняли. А худобина получила, надеюсь, свои 15 суток. Оно и в салоне бы бушевало, а это может потянуть даже на терроризм.
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Да нет там ничего на 15 суток, проспится и все станет на свои места, а сняли по делу, тут претензий нет, может там многое за кадром осталось, но впечатление сложилось что работали на камеру, чтобы зрелищно было.
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он еще спасибки скажет шо рожу закрыли на записи.... мдааа, быдло бывает везде. но лучше шоб пустили, а в самолете связали и по прибытии дали там, куда летел 10 суток, шоб жена и дети бычка отдыхали, а сам бычок тусовался в камере "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 3128
так потроллить дурака.
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"с 2014 года на Цензоре еще ни один кацап не запостил под своим флагом"

Даже сегодня видел пост под кацапским флагом, а в 2015м таких еще много было.
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правильно, в начале 2015 все триколоры на Цензоре исчезли и появились прокси с украинскими флагами. А триколор попадается в постах 1/10 000
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да вообще алкоголь в барах аэропортов запрещать надо
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Судя по манере общения поклонник пэци. Надо было его в багажном отделении отправить и там оставить.
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Внатуре, лох какой-то, таких чертей нужно выгонять из зала, зуб даю! Разбойник!
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Сколько таких вонючих пьяных агрессивных уродов потом в самолете портят людям настроение. Мразота бухая.
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Така бикота має літати чартерами, щоб людям не видно було їхнього стану. Нехай переліт займе навіть 18 годин.
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таким треба забороняти польоти на 3-5 кокив, як у пьяних водиив забирати права.
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Якось летіли до Таїланду, подібна бидлота так понапиваляся, шо після тостів «За дам - стоя» вже почали співати. Це було пекло - а не політ.
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Ну что тут скажешь? ССЗБ. Собрал на путьовку...
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Чувак готувався, капелюшка моднявого прикупив. А тут такий облом.

Уявляю, як би він ще в літаку додав.
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Чувак боится летать. Без шуток. Принял для храбрости. А тут такой облом. Жалко пацана.
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Значит успокоительное нужно было принимать
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при Зе, он не насобирает на польот..
це все Педро винуватий, що дав змогу насобирати...
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Наоборот - 3 года собирал по крохам, а тут за полгода все что нужно подсобирал "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі - Цензор.НЕТ 3915
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