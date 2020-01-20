 "Я на цю путьовку собирав, бл###, три года, а вони мене тупо зняли", - нетверезого чоловіка, який їхав у відпустку, не пустили на борт літака в Борисполі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, чоловік поводився агресивно і його вивели в пункт пропуску. Прикордонники були змушені застосувати силу, щоб заспокоїти п'яного туриста, і притягнути його до адміністративної відповідальності.
13032 89
Літак спецзагону "Росія" сів у Борисполі. ВIДЕО
Рятувальники зняли з електроопори чоловіка, який стрибнув із парашутом з будинку в Києві
На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год
Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО
Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви
+25
рано начал праздновать
+22
Это уже первый слуга народа в Давос рвался?!
+18
Мабуть збирав при злочинній владі, а при Зе не буде збирати.
А быковали что Петя, что Зеля, только Петя в политике собаку съел - 20 лет как-никак и знает, как себя на публике вести, а Зеля еще нужно вырасти из криворожского пацанчика в политика.
Другое дело - если ты этого просто НЕ ХОЧЕШЬ слышать - ну так то совсем иной разговор.
А так, да, Зеля звезду хапанул, а культуры общения не имеет - хотя, казалось бы, сколько лет в шоу-бизе - там никогда подобного не допускал.
Доречі, якщо вам очі замуляло, я критикую і Порошка, і Зелю, це ви собі мессію із олігарха Порошенко намалювали.
Но вот рано начали всем раздавать загранпаспорта, да и безвиз, для 73% населения слишком рано приняли. Этому стаду еще лет 50 развиваться до уровня нормальных адекватных людей
Ну зачем манипуляции то? Если бы всех привести избирателей, то Зеля набрал бы 86%. Извиняюсь, но манипуляций не люблю.
..... ээээ....
Мрази в погонах рулят в Украине
провоцировали как? объясняя что он неправ? и так еще хорошо отделался, на Рашке бы уже кукарекал на бутылке 5 лет. Типо нанес травму менту, плюнув твердой слюной прямо в плечо
Молодцы, что не выпустили быдло, позорить Украину за границей.
не, это тогда называется "объяснять быдлу". норм. чел. даже если бы нажрался, то попросил бы: сорри, я посплю тихонько и его бы не сняли. А худобина получила, надеюсь, свои 15 суток. Оно и в салоне бы бушевало, а это может потянуть даже на терроризм.
так потроллить дурака.
Даже сегодня видел пост под кацапским флагом, а в 2015м таких еще много было.
Уявляю, як би він ще в літаку додав.
це все Педро винуватий, що дав змогу насобирати...