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Все про:Кабмін (3231) Хорошковський (38) Гончарук_Олексій (523)

 "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що йому нічого не відомо про можливе повернення в уряд ексвіцепрем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив глава уряду Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ""Україна 24" ввечері 19 січня.

"Я не чув таких чуток", - сказав Гончарук.

Він також заявив, що в уряді плануються нові призначення і кандидатуру нового глави Мінрозвитку громад і територій уже представлено на розгляд і затвердження Верховною Радою.

"Так (нові призначення і кадрові зміни. - Ред.) будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту - це міністр розвитку громад. Людина на цій позиції буде замінена. Інші призначення теж будуть".

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"Ми плануємо ввести посаду віцепрем'єра з розвитку громад. Тому що децентралізація в цьому році - пріоритет".

"По всій країні ми маємо створити життєздатні громади, і забезпечити восени в нових громадах місцеві вибори. Для цього повинна бути координація на найвищому рівні".

Також Гончарук заявив, що питання з його відставкою закрите. За його словами, від лідера команди він хотів підтвердження "вотуму довіри".

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом кількох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам і очевидно наживаємо собі багато ворогів. ... Думаю, спецслужби розберуться, хто робив записи. Я вважаю, що це злочин і загроза нацбезпеці", - зазначив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170750
 
 
 Топ коментарі
 
Никак не могу привыкнуть , что страна в руках клоунов .
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Да вы вообще там нифига не слышали и не видели всей кодлой у вас там все хараше и сереал слуга урода снимается ежедневно
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Не если так сказал Гончарук, тогда ОК

"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин - Цензор.НЕТ 4344
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Да вы вообще там нифига не слышали и не видели всей кодлой у вас там все хараше и сереал слуга урода снимается ежедневно
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Никак не могу привыкнуть , что страна в руках клоунов .
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Не если так сказал Гончарук, тогда ОК

"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин - Цензор.НЕТ 4344
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Хех! Не чув він... Як Бєня скаже, так і буде.
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Ну, пускай записи разговоров проверит, может забыл что...
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"Я не слышал таких слухов", - Гончарук о возможном возвращении Хорошковского в Кабмин. Какую только херню менеджер Коломойского сегодня не несёт.
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Будет тебя кто то спрашивать, размечтался.
Шо, даром хорошковские женился на крестной Кучмы, которая старше его и рядом с которой Проня Прокоповна выглядит, как мисс вселенная и строгал ей троих детей?
Кучма добро помнит, беня ударил по рукам.
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А всередині зелпюеної команди справді "нєт нікакіх нєдомазумєній" - всі про в іх в е сказали. Особливо сам Гончарук про свого шефа Зєлєнского.
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Зато порохоботы и слышали и видели за последнее время пЕСюки видели дупой как Зеленский летел в Мацкву на самолете Петиного торгового партнера Мертвечука и слышали кобчиком как он обещал Пуйлу передать на расшифровку черные ящики!
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Завязывай с наркотой,лапотник,а то и не такое тебе привидится.
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Шо пЕСюк, ты это увиде своим вторым стекляным глазом?
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Чому ви боїтесь сказати правду, що в Омані Зеленський зустрічався з кримлівськими представниками, зустріч з якими організував Медведчук. Зустріч відбулась, але Зеленський не злив на ній Україну по ключовим питанням. Чому зелена влада бреше і не хоче сказати правду?
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Если бы эта встреча была на орбите, я бы поверил, а так, примитивно, нет триллера в сюжете...
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Навіщо орбіти, коли є портал - стаєш на лижі в Карпатах і бац ти вже на лижах в пісках Оману.
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якщо ти прем'єр і призначаєш міністрів, то відповісти "я нє слишал такіх слухов" означає - включити дурня
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Новой команде ничего включать не надо.
У них ничего другого не запрограммировано.
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Може тумблер поламався, а може режим "дурачок" штатний по замовчуванню. "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін - Цензор.НЕТ 56
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А ты и не можешь ничего знать и слышать -ты тупая кукла
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Так пусть зайдет на Цензор, он тут таких слухов нахватается, мало не покажется))
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Ходять слухи, що Цензор розповсюджує слухи.
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То, что ты плохой, я в этом не сомневаюсь, да только в статье речь не о "бубочке", читать научился, а понимать прочитанное не осилил?
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ми, порохоботи, майже такі тупі, як ви, тільки гівна не їмо
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Не їсте? Невже так обжерлися, що вже не лізе?))
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Порохоботи їдять виключно шоколад, все інше схоже на нього - то ваше. "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін - Цензор.НЕТ 9089
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Лично меня настораживает не столько этот харашковский,сколько то спокойствие с которым говорят о нем. Как будто бы это порядочный человек и он вполне мог бы что-то возглавить. Просто Гончарук не слышал о таком....Это ж каким нужно быть придурком,шоб так безразлично и без эмоций говорить о известном коррупционере и воре ! И это тот ,кто якобы борется с коррупцией ! - Смешон.
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Более известен, как альфонс.
А, если чего и украл, то только по воле пославшей его жены.
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В Украине сейчас работает две мощьные структуры фейкомётов - кремлёвские говно-тролли и потрошиные потрохососы. Кто из них больше гадит и брешет в украинском медиапрострастве пока не понятно, но гадят и те, и те не покладая клавы.
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Палата народних політологів, койка біля вікна. "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін - Цензор.НЕТ 5510
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Вот и настоящий говнотролль нарисовался своим троллем.
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"не слышал таких слухов" и сказать просто-"не знаю" это ораторское мастерство или просто словоблудие
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20 число аванса до сих пор учителя не получили
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када хатишь не слишат слюха -
то атрубаешь оба уха )))
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Знову зрада?! коМАНДА фейкометів робить вкид, потім зрадофіли це смакують та розповсюджують, а на виході мильна бульбашка!
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