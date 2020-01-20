 "Я не чув таких чуток", - Гончарук про можливе повернення Хорошковського в Кабмін. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив глава уряду Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ""Україна 24" ввечері 19 січня.

"Я не чув таких чуток", - сказав Гончарук.

Він також заявив, що в уряді плануються нові призначення і кандидатуру нового глави Мінрозвитку громад і територій уже представлено на розгляд і затвердження Верховною Радою.

"Так (нові призначення і кадрові зміни. - Ред.) будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту - це міністр розвитку громад. Людина на цій позиції буде замінена. Інші призначення теж будуть".

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"Ми плануємо ввести посаду віцепрем'єра з розвитку громад. Тому що децентралізація в цьому році - пріоритет".

"По всій країні ми маємо створити життєздатні громади, і забезпечити восени в нових громадах місцеві вибори. Для цього повинна бути координація на найвищому рівні".

Також Гончарук заявив, що питання з його відставкою закрите. За його словами, від лідера команди він хотів підтвердження "вотуму довіри".

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом кількох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам і очевидно наживаємо собі багато ворогів. ... Думаю, спецслужби розберуться, хто робив записи. Я вважаю, що це злочин і загроза нацбезпеці", - зазначив Гончарук.