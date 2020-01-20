EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  6589  56
Все про:випробування (188) космос (147) США (5954) SpaceX (11)

 SpaceX успішно здійснила випробування "аварійного порятунку екіпажу" Crew Dragon. ВIДЕО

Випробування моделі корабля Crew Dragon компанії SpaceX із трьома манекенами на борту відбулися 19 січня.

Запуск ракети-носія з випробувальною капсулою було проведено з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Це заключний етап випробувань пілотованого корабля, після якого Crew Dragon має бути сертифікований як придатний для польотів з екіпажами. Перший такий політ може відбутися в середині 2020 року.

Через півтори хвилини після старту розгінні блоки відключилися на висоті 19 кілометрів над Атлантичним океаном. У цей момент випробувальна капсула відокремилася від носія на великій швидкості і почала спуск. Відкрилися чотири парашути, які забезпечили м'яке приводнення корабля.

На відміну від попередніх польотів, коли розгінні блоки поверталися на Землю для повторного використання, в нинішніх випробуваннях їх повернення не було передбачене.

Мета експерименту – перевірка систем життєзабезпечення і порятунку людини в гіпотетичній аварійній ситуації, яка могла б виникнути в перші хвилини після старту. Саме на цьому етапі виведення на орбіту може виявитися вже неможливим, а аварійне повернення на Землю супроводжується екстремальними перевантаженнями.

Дивіться також: SpaceX представила прототип ракети для колонізації Місяця і Марса. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170705
 
   
 Топ коментарі
 
Россия осталась в Мезозое, с динозаврами, на космос ТАБУ "великим".
 показати весь коментар
 
такий, як ти, "експерт" про віслюка:
- судя па ушам, етаму зайцу лєт тріста!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде
...зря токо тудой сплавал в октябре -- нифига они не запускали!

А я так ждал, надеялся и верил!
На рассвете мы в порт заплывали -- вдали стартовая пощадка... -- красотень неописуемая!
Я фотаю и мечтаю: Щас стыцы шось в небо пульнут....... -- и я стану Историческим Свидетелем! ...не стал... Зато я там был! -- с меня и хватит...

...обидно мне, досадно мне, ну ладно... (с) *)
 показати весь коментар
 
 
так они просто не знали что ты там. Надо было Маску в Твитер написать, лопух...
 показати весь коментар
 
 
SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 694
...та и не говори ... шо лопух -- всё на старте проморгал...*)
 показати весь коментар
 
"На рассвете мы в порт заплывали" SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 8458 Плавает ...вно в проруби, а корабли в порт заходят. SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 8458
 показати весь коментар
 
 
Я заплывал на корабле, который заходил... -- я ж турист, а не моряк.

А ты мудак, а не чувак...*)
 показати весь коментар
 
 
Как одессит, работник порта, и сын моряка - могу вас успокоить, суда действительно - ходят, а вот люди на них, и моряки и турысты, вполне себе плавают - так что шутку на счёт экскрементов на свой счёт принимать не нужно. Или смело распространяйте её на весь ПЛАВсостав, вместе с капитаном дальнего ПЛАВАНИЯ)) И в Одессе, бывшем городе моряков, всегда говорили, что такой-то "ушёл плавать".
 показати весь коментар
 
 
как бывший моряк , скажу. мы в морЯ ходим вы на кораблях плаваете .
 показати весь коментар
 
нет тут большой ошибки, это распространенное устойчивое заблуждение, но "плыл" или "плыли", действительно мариманы так иногда не говорят, вернее могут использовать, но не часто, это не "политкоректно", "шли", "зашли", ходили, так говорят "бывалые" ну а те, у кого стаж лет по 20-30 в морях, говорят "я работал"....старый анекдот, судно выходит из порта, четвертый (были когда-то и такие, самый младший и молодой из штурманов)пишет в вахтенный журнал:-вышел из ворот порта,-лег на курс 186, лег на 195, мы сели на мель....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Бсндера,не жалей-нифига тот Маск не запускает,снимает где-то с помощью компьютера.
Редакторам ЦН -5+,хоть наночь хорошие сказки рассказывают.
 показати весь коментар
 
 
-- ну да... -- а я за этими сказками на самолётах, поездах и общественном транспорте гоняюсь по всему Свету! ...за очень дорого по деньгам, если шо!

-- та мне не жалко -- ...и моя Девчуня довольна... -- шо ещё надо бедному немцу, что бы спокойно встретить старость? *)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Самая прикольная"сказка-фильм" -это вмериканцы на Луне.Ну типа-"Незнайка на Луне".
 показати весь коментар
 
Мордва, ну скажи, что вас кацапов так плющит,ну были мерикосы на луне, а ***** нет, и что, у вас там в мордовии массовое помешательство, жаба давит?
 показати весь коментар
 
 
ну за то они мультики штампуют быстрее чем маск ракеты
 показати весь коментар
 
 
а мне с погодой не повезло , отложили запуск . ((((
 показати весь коментар
 
 
Россия осталась в Мезозое, с динозаврами, на космос ТАБУ "великим".
 показати весь коментар
 
 
при чем тут зарплата , если руки из жо пы растут ?
 показати весь коментар
 
Лучше бы бомбу скинули на мордор с космоса ..... как тебе такое Илон ?
 показати весь коментар
 
 
Не прошло и 10 лет как Штаты сварганили модернизированную версию "Союза" времён Королёва Наконец кто-то потеснит русню в пилотируемых запусках!
 показати весь коментар
 
 
такий, як ти, "експерт" про віслюка:
- судя па ушам, етаму зайцу лєт тріста!
 показати весь коментар
 
 
Так и ли иначе, с 2012 года людей в космос возит только русня и иногда китайцы.
 показати весь коментар
 
а до чого тут Корольов із "Союзом"?
Фалькон теж ракета?
 показати весь коментар
 
 
Хотя китайцы возят только своих людей, а русня всех кто заплатит
 показати весь коментар
 
Не русня, а *****, во главе с ******, да и не возит
 показати весь коментар
 
 
Неправда. Они модернизировали Союз. Теперь блоки могут возвращаться и использоваться повторно.
 показати весь коментар
 
 
А почему же вы чуваши не модернизируете,ума не хватает? Или полное отсутствие мозгов? Вопрос риторический
 показати весь коментар
 
 
Если нет конкуренции, то и модернизация не требуется. Сейчас Маск здорово подтолкнул разработки в этой области, и не только у русни.
 показати весь коментар
 
Вот скажи мне чуваш,кто у вас ,у пригоженцев, вот этот бред пропагандонский придумывает? Ну бредятина полная
 показати весь коментар
 
 
С чем конкретно не согласны? Что конкуренция толкает прогресс вперёд? Или что Маск дал толчок (даже пинок) всей мировой космонавтике?
 показати весь коментар
 
Не сьезжай с темы,просрали вы космос, окончательно просрали, с ****** то, со своим
 показати весь коментар
 
Тема про корабль Маска, который позволит американцам возить астронавтов в Космос самим, без помощи кацапов. Это и есть конкуренция.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Маск нашел тясячи талантливых людей и творит историю. Петя нашел мульён ушлёпков и история теперь преследует его SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 8512 пока на нары не загремит....
 показати весь коментар
 
 
а ми наївні гадали, що Петя в цьому сюжеті ні до чого...
а гебня відкрила нам очі
 показати весь коментар
 
 
Петя на ночь в рот насрал как всегда ну спи спокойно
 показати весь коментар
 
 
Зате кацапи запускають лєпьошкі дальше фсєх.

 показати весь коментар
 
 
Вряд ли кацапы что-то бы выиграли у американцев и здесь
SpaceX успешно провела испытание "аварийного спасения экипажа" Crew Dragon - Цензор.НЕТ 1262
 показати весь коментар
 
 
А когда кацапы отправятся на Марс? Скажи мне удмурт, желательно чтобы все
 показати весь коментар
 
 
Вроде в этом году должны марсоход отправить совместно с европейцами, но не факт.
 показати весь коментар
 
Кто отправить, мордва? Батутчик? Не смеши тапки мои
 показати весь коментар
 
Ну немецкий телескоп как-то запустили в прошлом году, может и здесь повезёт?
 показати весь коментар
 
Ну і коли почнеться транспортування москалів на Марс ?
Дати їм запаси алкоголю - вони виживуть в будь-яких умовах.
Да і для статусу приматів підійдуть. Наступні покоління Марсу називатимуть їх неандертальцями ))
 показати весь коментар
 
 
разработка нано утки под кровать в сколково на этапе завершения.. а там и за космическую программу возьмутся
 показати весь коментар
 
«Мы больше не можем мириться с отставанием от мирового
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору