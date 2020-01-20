 SpaceX успішно здійснила випробування "аварійного порятунку екіпажу" Crew Dragon. ВIДЕО

Запуск ракети-носія з випробувальною капсулою було проведено з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Це заключний етап випробувань пілотованого корабля, після якого Crew Dragon має бути сертифікований як придатний для польотів з екіпажами. Перший такий політ може відбутися в середині 2020 року.
Через півтори хвилини після старту розгінні блоки відключилися на висоті 19 кілометрів над Атлантичним океаном. У цей момент випробувальна капсула відокремилася від носія на великій швидкості і почала спуск. Відкрилися чотири парашути, які забезпечили м'яке приводнення корабля.
На відміну від попередніх польотів, коли розгінні блоки поверталися на Землю для повторного використання, в нинішніх випробуваннях їх повернення не було передбачене.
Мета експерименту – перевірка систем життєзабезпечення і порятунку людини в гіпотетичній аварійній ситуації, яка могла б виникнути в перші хвилини після старту. Саме на цьому етапі виведення на орбіту може виявитися вже неможливим, а аварійне повернення на Землю супроводжується екстремальними перевантаженнями.
...зря токо тудой сплавал в октябре -- нифига они не запускали!
А я так ждал, надеялся и верил!
На рассвете мы в порт заплывали -- вдали стартовая пощадка... -- красотень неописуемая!
Я фотаю и мечтаю: Щас стыцы шось в небо пульнут....... -- и я стану Историческим Свидетелем! ...не стал... Зато я там был! -- с меня и хватит...
...обидно мне, досадно мне, ну ладно... (с) *)
...та и не говори ... шо лопух -- всё на старте проморгал...*)
А ты мудак, а не чувак...*)
Редакторам ЦН -5+,хоть наночь хорошие сказки рассказывают.
-- та мне не жалко -- ...и моя Девчуня довольна... -- шо ещё надо бедному немцу, что бы спокойно встретить старость? *)
- судя па ушам, етаму зайцу лєт тріста!
Фалькон теж ракета?
а гебня відкрила нам очі
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЭкзоМарс#Космический_аппарат_2020
Дати їм запаси алкоголю - вони виживуть в будь-яких умовах.
Да і для статусу приматів підійдуть. Наступні покоління Марсу називатимуть їх неандертальцями ))
уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь неспециалист или разнузданный либерал?
Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.