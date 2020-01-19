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Все про:авіакатастрофа (499) Бориспіль (297) Іран (449) пам'ять (650) МАУ (126)

 Водії біля "Борисполя" натиснули клаксони, вшановуючи пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані. ВIДЕО

Біля терміналу B "Борисполя", куди прибув літак з тілами загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців, засигналили автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автомобілі натиснули на клаксони о 12:02 і утримували їх близько хвилини.

Провести таку акцію українців раніше в фейсбуці закликав президент МАУ Євген Дихне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170667
 
 
 Топ коментарі
 
а по загиблим на фронті ніхто не бібікає. Країна мерзоти
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Тошнит уже от этой показухи.. На фронте солдаты гибнут - никто не гудит, привыкли. В автоавариях гибнет в 100 раз больше людей - никто не гудит.. А тут какой-то паршивый самолетик коломойского грохнули и две недели шум стоит. Всего 9 человек-- всего 9... а шума как будто 9000. В автоавариях каждый день гибнет больше...
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витя, по какому ты пишешь ? подыми лисо с пробела ...
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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витя, по какому ты пишешь ? подыми лисо с пробела ...
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Этот придурок специально так написал.
Всем приходится вчитываться в этот высер.
Такая технология существует.
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Ні-чого, ка-ца-пським тро-ллям прид-еться тро-хи по-по-тіти
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а по загиблим на фронті ніхто не бібікає. Країна мерзоти
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Петики, вон! Это не ваша страна!
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Чмо кацапське, випий бражки і йди на сру весну оду ботоксному співати. А гавкай тут.
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Это они протестуют против перекрытия движения
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Співчуття родинам! Земля пухом загиблим!
І разом з тим обурює, що Гарант жодним словом не промовив по загиблих та поранених за останні дні "перемир"я". А їх разом(загиблі+поранені) вже більше ніж 11.(((
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Тошнит уже от этой показухи.. На фронте солдаты гибнут - никто не гудит, привыкли. В автоавариях гибнет в 100 раз больше людей - никто не гудит.. А тут какой-то паршивый самолетик коломойского грохнули и две недели шум стоит. Всего 9 человек-- всего 9... а шума как будто 9000. В автоавариях каждый день гибнет больше...
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Не просто какой-то паршивый самолётик, а Бенины Соколы! Герои нашего времени. Самый верный способ вышибить слезу у одноклеточного хомячья "людипростолетелинаотдых".
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Как жаль, что за эти смерти никто не ответит..........земля вам пухом земляки.
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Особисто мені жаль за кожним українцем, який загинув, вічна їм пам'ять. Це аксіома.
Проте присутність перших осіб держави саме на цій прощальній церемонії виглядає м'ягко кажучи дивною. Бо на церемонії прощання із загиблими в українсько-російській війні таких осіб ніколи не видно. Та навіть на церемонії прощання де є масові невинні жертви також немає їх присутності.
Мабуть вищі чини мають не показувати вибірковий підхід до вшанування пам'яті або виробити якийсь уніфікований протокол у таких випадках.
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проезжающие в самоходных дилижансах таксисты нажимали на клаксоны и снимали цилиндры
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Хотел написать немного другое, но прочитав большинство коментов, решил изменить текст - ЧЕМ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ?! Что люди отдали последнюю дань уважения безвинно погибшим? Да, отдают не всем! Но эти в чем виноваты, что не всем? При чем здесь Беня? В чем они виноваты перед вами, перед вашей злобой и ненавистью? Слюной исходите и желчью! Постыдились бы! А если бы среди них оказались ваши родные?
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