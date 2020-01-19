 "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.
Депутат ГД РФ #Козенко: Мы публично говорим о том, что #ОРДИЛО сегодня являются особыми субъектами РФ. И миллионам наших российских соотечественников в Украине нужно поступить по их примеру https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 січня 2020 р.
Зокрема, Козенко каже, що в Україні "мільйони наших російських співвітчизників. Їм потрібно вчинити за прикладом Донецької і Луганської Народної Республік".
поц-Зе-дента
Ведь ИМЕННО КОМПРОМАТАМИ ФСБ УПРАВЛЯЕТ СОВКОМ И НЕКОТОРЫМИ ЗАПАЛНЫМИ СТРАНАМИ( Венгрия- Орбан - запись принятия МИЛЬОНА с чемоданом от россиян)
я достатньо щиро володію кацапскою?
еще надежда на облсоветы Западной Украины - кельты(😀😀😀) ОРДУ терпеть не будут
Об этом заявил лидер общественной организации "Украинцы России", политолог Богдан Безпалько, который стал членом комиссии по внесению изменений в российскую Конституцию, пишут росСМИ.
По его словам, в обновленной Конституции можно ожидать и появления норм, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и белорусов.
В целом подобную идею относительно присоединения Украины и Беларуси к России он назвал "правом на воссоединение русского мира".
это новая кровь новые донбассы , осетии, абхазии, сирии, карабахи, приднестровья, медленно переходящие в Третью Мировую, организованную руССким миром. Повторение нового передела мира как и в начале Второй Мировой (пакт Молотова-Риббентропа)
У каждого фюрера - свой аншлюс. В ХХ ст. был у гитлера, в ХХI - у путлера: "Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту - воссоединение всего русского мира - было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. "
Тільки заГ+Гавняченинм зебілам це досі незрозуміло.
Хавай-те.
Так вот, это кцп заявило официально - будем разрушать Украину и убивать украинцев пока будет возможность.