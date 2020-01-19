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Все про:Держдума (315) Росія (14943)

 "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Козенко назвав терористичні угруповання "Л/ДНР" "особливими суб'єктами" Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

Зокрема, Козенко каже, що в Україні "мільйони наших російських співвітчизників. Їм потрібно вчинити за прикладом Донецької і Луганської Народної Республік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170666
 
   
 Топ коментарі
 
Це тільки мені одному здається що якимось дивним чудом цей кацапський лозунг "обединяться" з ними з кацапами звичайно збігається з лозунгом ЗЕ-кацапів "мир любой ценой"???
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Украине главное больше бабок зарабатывать - на транзите газа, транзите товаров, производстве. Тогда будет Европе. Иначе будет, как при коммуняках - лозунги, гимны, шествия, нищета и голодомор.
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У ко жній те мі ка цапські тр олі, ско ріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів вла што вують "все про пало", "все по гано". Ка цапсінам тр *** роз хитувати де ржавній уст рій кра їни, щоб ле гше бу ло при єднувати но ві обл асті до нов оросії. Це сто сується як вел икої пол ітики, по ліції, осві ти, ме дицини, так і дрі бних ре портажей. Ка цапсіни, українці Зеленського пере живуть (це на 5 років), мо жливо, він ще стане па тріот ичнішим за Порошенка, який, до речі, на по чатку теж не був па лким на ціоналістом, а ось пере жити мо сковію ще раз - ми не змо жемо! Так що в бу дку, ка саби, за порєбрік! Геть!
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8%-е мечтают устроить реванш. Чтобы добить Украину и свалить в Польшу.
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Пока 5 лет мы так представляли росийан, предполагая, что они дебилы, верящие в святой телевизор, сами же пропустили момент, когда в геометрической прогрессии начали множится ЗЕбилы, точно так молясь на телевизионных уродов и клоунов. Никакого отличия, даже цифры на выборах сошлись.
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Так больше 50% в первом туре это же те же 73% во втором и тот же телевизор. Какаяраница очевидна.
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Але пока так виглядає здичавілий від окупації українець
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Це тільки мені одному здається що якимось дивним чудом цей кацапський лозунг "обединяться" з ними з кацапами звичайно збігається з лозунгом ЗЕ-кацапів "мир любой ценой"???
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Офіційно визнають збройну агресію "Л/ДНР сегодня - особые субъекты РФ. Этим мы даем посыл украинцам, как объединяться", - депутат Госдумы Козенко - Цензор.НЕТ 1740
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так теперь можно не скрывать, за оккупацию и агрессию оказывается ничего не будет, даже можно улучшить отношения с европой, тем более оманский осел для этого постарался.
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То что их, сепарастов, много ,то таки факт.А что они могут и умеют думать -то не факт.
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Только не понятно нахрен нам нужен козёл козенко (специально хохло-****** подобрали ФСБ-пропаГандоны?)? Это что бы мы поржали? Только уже с нынешним наполеоном из 6-й палаты уже становится не смешно. Непонятно назначение этой темы здесь.
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Очередной кацапский полоумный что-то прошамкал тем,что у нормальных людей называется ртом.
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Ось нехай росіянці їх і далі кормлять.Лугандон зараз Україні не потрібен,бо це каменюка на шию.
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одні жиди кругом,блд,скільки цих потвор наплодилось
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так все выборцы осла и есть сепары, значит их много.
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А не слишком ли часто руцкие УБИЙЦЫ лезут в Украину,, вместо того чтобы сидеть в ГААГЕ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ?
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ОН ОТКРЫТО ПРИЗЫВАВЕТ К ИЗМЕНЕНИЮ ТЕРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ! НО НЕБОЙТЕСЬ, СБУ СКАЖЕТ ЧТО У НИХ НЕ ПРЕТЕНЗИЙ К НЕМУ И В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПУСТЯТ В УКРАИНУ!
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БАКАНОВУ в Куршавеле видно ФСБ показали компромат на него.
Ведь ИМЕННО КОМПРОМАТАМИ ФСБ УПРАВЛЯЕТ СОВКОМ И НЕКОТОРЫМИ ЗАПАЛНЫМИ СТРАНАМИ( Венгрия- Орбан - запись принятия МИЛЬОНА с чемоданом от россиян)
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Они что серьезно думают,что кто-то в Украине мечтает о комендантском часе, о мизерных зарплатах, о постоянном животном страхе быть схваченным и посаженным в подвал,за слово, за взгляд, за все что угодно, где твоя жизнь не стоит и копейки?
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Уважаемы сограждане, прежде чем звать русский мир просьба ознакомиться с ним в ордло. Ознакомление с осколками Киевской Руси: Москвой и Питером не защитывается так как мусульман в процентном соотношении там значительно больше.
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Уважаемы сограждане, прежде чем звать русский мир просьба ознакомиться с ним в ордло. Ознакомление с осколками Киевской Руси: Москвой и Питером не защитывается так как мусульман в процентном соотношении там значительно больше.
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а ми даємо вам посил на фуй
я достатньо щиро володію кацапскою?
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Чи буде реакція від нашої недовлади на слова цього урода ?
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Дев'ятого травня на параді в москві побачеш....
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Реакции ждать нечего- надо сайт преЗЕдента грузить ПЕТИЦИЯМИ
еще надежда на облсоветы Западной Украины - кельты(😀😀😀) ОРДУ терпеть не будут
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Надія тільки на Львівщину, Тернопільщину і Франковщину.
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В России хотят, чтобы в новой Конституции были закреплены нормы, которые позволят регионам Украины и Беларуси войти в состав РФ.
Об этом заявил лидер общественной организации "Украинцы России", политолог Богдан Безпалько, который стал членом комиссии по внесению изменений в российскую Конституцию, пишут росСМИ.

По его словам, в обновленной Конституции можно ожидать и появления норм, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и белорусов.
В целом подобную идею относительно присоединения Украины и Беларуси к России он назвал "правом на воссоединение русского мира".
это новая кровь новые донбассы , осетии, абхазии, сирии, карабахи, приднестровья, медленно переходящие в Третью Мировую, организованную руССким миром. Повторение нового передела мира как и в начале Второй Мировой (пакт Молотова-Риббентропа)
У каждого фюрера - свой аншлюс. В ХХ ст. был у гитлера, в ХХI - у путлера: "Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту - воссоединение всего русского мира - было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. "
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Більше кацапів в Україну пускайте з гастролями....
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Отаке мале, а вже "руський сепар". ГНИДА.
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Кожен день чи не по десятку раз лише публічні особи касапстану правдиво розказують, навіщо для ***** потрібно було «Кто угодно, только не Порошенко». А на побутовому рівні - мільони прикладів.
Тільки заГ+Гавняченинм зебілам це досі незрозуміло.
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А Зе-билы думали на этом всё? Если вы дали палец,то вам откусят руку.
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І де ця **** знайшла "миллионы российских соотечественников в Украине" "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко - Цензор.НЕТ 4969
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У украинцев к вам один посыл нах.. ,короче пошли на путина
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Этому кацапу козлаченко надо сначала хер путина достать со своей глотки, а потом посылы Украинцам давать. Идиот конченый.
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Культурные и языковые отличия. Каждый из них считает себя великодонбасским народом а другого малодонбасским. Они слишком разные чтобы быть вместе
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Козенко из Симферополя, до 2014-го был гражданином Украины. Родился в Крымской области УССР. Смотрите до парада суверенитетов в 1991-м Крым не был республикой.
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Цікаво, що б робило це мале стерво, якби його відправили в лнр? Чи воювало, чи вибачте, всралось? Впевнена що друге.
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А минские придумал и подписал петрликсееч.
Хавай-те.
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Наш посыл козлаченко и оным кацапам - КОЛ В ЖОПУ КАЦАПАМ, ЧТО БЫ ГОЛОВА НЕ КАЧАЛАСЬ!
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особый дебил очередной не страна а рашка-психушка "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко - Цензор.НЕТ 3060
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Это прямым текстом для все писателей/говорителей про "надо закончить (бросить) войну и заниматься икономикой.
Так вот, это кцп заявило официально - будем разрушать Украину и убивать украинцев пока будет возможность.
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