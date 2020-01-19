 "Л/ДНР сьогодні - особливі суб'єкти РФ. Цим ми даємо посил українцям, як об'єднуватися", - депутат Держдуми Козенко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

Депутат ГД РФ #Козенко: Мы публично говорим о том, что #ОРДИЛО сегодня являются особыми субъектами РФ. И миллионам наших российских соотечественников в Украине нужно поступить по их примеру https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW