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Все про:полон (651) Донбас (13009) полонені (733) Асєєв (25)

 Той досвід, який ми здобули в полоні, загалом нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв. ВIДЕО

Журналіст Станіслав Асєєв, 29 грудня минулого року звільнений з полону ОРДО в результаті обміну, ще не відчуває звільнення.

Про це він заявив в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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"Я ще не відчуваю визволення. Не можу вийти на вулицю, видихнути й сказати, що нарешті все скінчилося, — говорить Стас Асєєв. — Немає ще цього відчуття. Так, усе зараз просто. Я можу піти куди завгодно й коли завгодно. Але час мене просто вбиває. У мене постійне ще дополоненне відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що вона закінчується. Якщо я о дев'ятій годині на вулиці, то мені здається, що треба якнайшвидше йти додому. Ще — я можу зайти в супермаркет і купити все що завгодно… брусок мила, який ми там розтягували на чотирьох і на весь місяць".

"А недавно я зайшов у метро, там сиділа дівчина, яка у смартфоні перебирала картинки дитячих підгузків, — продовжує чоловік. — І, чесно кажучи, я сторопів, мені перехотілося жити... Бо я зрозумів, що той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком, нікому не потрібен. І це правильно. Люди просто хочуть дивитися серіали й водити дітей до школи. Не треба їм розказувати, що хтось комусь там засовує в задній прохід електрод… Ну й що? Як я на це можу вплинути? У мене маленька донька, і я вибираю їй одяг…".

"Моя перевага в тому, що я цей момент усвідомлюю. Саме я, а не вона. Те, що вона перебирає цей одяг, — правильно. На наступній зупинці у вагон зайшов хлопець у камуфляжі. І, знаєш, усе як рукою зняло. Вагон та інші люди для мене перестали існувати. Ось, здавалося б, я повинен рухатися в протилежний бік від усієї цієї теми з Донбасом, але, щойно побачив військового, це виявилося єдиним зв'язком із містом узагалі… Звісно, таких моментів треба позбуватися. Але це моя проблема, і добре, що на сьогодні я її усвідомлюю", — закінчив колишній в'язень донецької спецв'язниці "Ізоляція".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170654
 
 
 Топ коментарі
 
Если журналист, пишите книгу, статьи про свой опыт. Пусть государство профинансирует перевод на иностранные языки, чтобы весь мир знал ПРАВДУ
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Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев - Цензор.НЕТ 9632 Lalo Land, нынешние власти этого делать не будут, они не украинские и не за Украину.
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Я еще не чувствую освобождения. Я не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец-то все кончилось, - рассказывает Станислав Асеев. - Нет еще этого ощущения. Источник: https://censor.net.ua/v3170654
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Цілком правильни відчуття у Асєєва, бо зараз ми маємо знищення свободи і демократії.
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В Омане наводнение невиданной силы

бл... "ослик апокалипсиса"
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"Два юриста пытаются вспомнить кто назначает и кто принимает отставку кабмина при парламентско-президентской форме правления" © сеть
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и тебе...
хорошо что у нас в Малороссии можно еще постить Бандеру...
Скоро запретят наверное...
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..Почни з себе . Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев - Цензор.НЕТ 1059 .Не пиши касабською (окупанта ) !
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а советскими АК воевать можно? Звиняйте, пане, шо кацапською. Не ображайтесь.
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Запрещают кому можно запретить рабу и 73% дебилам, а кто считает себя свободным человеком тому ничего не запретишь
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Чего под прокси,начни с себя,это про вас.
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Я там живы по разнарядке попал, а на мое место по разнарядке приехал Азизов и другие деятели Украинской власти
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Кацапи і малососи заскучили за батогом хазяїна.))
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К концу года на карте мира будет новое государство Вяликая РАБссия,а первым президентом её станет Путлер.бацька Лукаш станет замом,а Зеленомойский премьер-министром.Омерике кирдык.
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Ось і настали хрещенські морози. Надворі -1С.
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Який досвід в полоні і для кого, кому він буде потрібен?
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Ну, наверное в своё время негры-ветераны труда тоже могли бы написать справочное пособие "Образцовый раб: составляющие успеха", если бы писать умели...
Зачем это пособие свободному человеку, вот в чём вопрос...
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Вот какой досвiд хотел передать Ремарк, описывая зверства нацистских концлагерей? Наверное, показывал силу духа людей на фоне массового, санкционированного государством-убийцей, насилия. Что бы оставить метку в сознании народа и не допустить подобного в будущем. Так то оно кому нужно было, конечно.
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А до войны чем он занимался? Где работал? Его жизнь же не началась с плена. Такое впечатление что до плена он обычной жизнью вообще не жил, покупки не делал, про интересы простых людей не знал ничего.
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а чому ЗЕ не хоче поділитись ?
він же визволяв, отже відповідає за життя визволених.
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а в чому ви вимірюєте свій патріотизм ? в грошовому еквіваленті ?
може вам для зради 30 серебряників вистачить ?
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Прежде, чем давать советы, поинтересуйтесь, нуждается ли кто-нибуть в них. А то текст как-то по дебильному написан!
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Ну... Вам виднее. Поправте этот чёртов галстук и говорите с выражением, с мимикой своего лица!
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це шо за хрєнь ?
вивчи українську, тупий бот.
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"тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен. И это правильно .... Не надо им рассказывать, что кто-то кому-то там засовывает в задний проход электрод… Ну и что? Как я на это могу повлиять? …".

Ні, шановні, це НЕ ПРАВИЛЬНО. Якщо ми громадяни однієї країни, і просто люди, то це не правильно.
Не правильно про це не думати, не правильно залишати своїх співгромадян у біді, не правильно "просто перестать стрелять", не правильно владі шикувати по закордонах, не правильно виписувати собі премії в сотні тисяч ...
Как повпливати?
Просто, не давати забути цим 73-ом відсоткам, що завтра і з ними таке може бути, і їх поведуть "на підвал", і їм будут встромляти електрод ..., якщо вони як страуси будут ховати голову у піску.
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Моя черга прийде - піду. А ти, бачу, триколор під подушкою тримаєш, Путіна кличеш Той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв - Цензор.НЕТ 7393
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Нет, просто не вижу причин для чего нужно воевать.
Защищать 73% идиотов, проголосовавших за "мир с Расией" ?
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Воно вважає себе безцінним даром, - носієм неймовірно цінного"опиту" й звісно недооціненим!!!Мабут не розуміє ціною якої шкоди країні,його викупали Тот опыт, который мы принесли из плена, по большому счету никому не нужен, - освобожденный журналист Асеев - Цензор.НЕТ 6348
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капут, я читал что около 45%процентов цивильных обменяных зелей из лугандона в 2014 бегали с триколорами и кричали приди введи а потом позже попав на подвал за какие то несвязанные с украинским патриотизмом провинности все вдруг стали окуенными патриотами Украины. вот скажи мне какую ценность представляют они? тольго без лозунга "этоженаши люди" это пусть сивуха об этом кричит. я думал всех наших солдат вытащат а на деле - таксисты, владельцы ларьков, предприниматели, уклонисты от налогов и и даже свидетели Иеговы... блин разочарованию нет границ, мой одноклассник воевавший под аэропортом с 2016 сидит в плену, а мне перевозчиков показывают....
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тобі давно казали ,що ти муень Той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв - Цензор.НЕТ 7301 ,то,я,нагадую...
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Хах, дивний Асеєв!
Він що не розуміє, що для охлоса все вимірюється кількістю затрамбованої ковбаси у власний кендюх?
ВІРА, МОВА, АРМІЯ їм ні на хрін не треба, головне памперси!
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Когда обычные люди несли для солдат все, начиная от ботинок и заканчивая автомобилями, оказалось, что те кто громче всех кричал о войне, на ней зарабатывали. Кто-то затягивает пояс потуже, а у кого-то состояние увеличивается в несколько раз.
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Не ворчи. Я уверен,что тебя небыло ни среди многих из тех кто помогал ,ни среди единиц ,кто своровал.Ты так себе,,обычная зеленая кааяразница диванная.
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Не спорь з ахломоном-він сам собі електрода в задній прохід засуне,аби доказати,що всі поросенкові дупотати ВР були петріотими і всі загинули на фронті за 5-ть років війни.
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Какой опыт ? Как сидеть в тюрьме ? Спасибо, не надо нам такого опыта.
Девушка сыну подгузники выбирает, ужас какой, вместо того чтобы про электроды в заду думать она про своего ребенка думает.
Похоже кукушка у чувака поехала
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Да блин, из плена нужно возвращаться с пряниками подарочными, а не с печальным опытом!
"Утром мысли - как народ?
И вискарь не лезет в горло
Шаурма не лезет в рот..."
Поэтому идем в психотренеру, медитируем и в нирвану с пряником...
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Галюніки від пряника?Так це ж не пряники літають-це біла горячка!
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Стас Васин..
Слава, ты очень сильный человек.
Я бы, наверное, не смог бы выжить в подобной ситуации.
Ты выжил.
Много на веку видел сильных людей.
Да и сам вроде резкий, как детский понос.
Но ты - реально сила.
Респектище и уважуха.
Приводить в пример детям действительную мужскую силу - есть Станислав Асеев.
========
В ФБ был подписан на Васина. Когда пропал, думал, что убили.
Выжил. Вытащили. Отлично!
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Человек аж криком уже кричит, что ему нужна, всего лишь ,помощь психолога... а зеля все пряник жрет
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Неа,не нужна.
Это просто осознания себя как писчинки.
Для него его жизнь на подвале ,плен это вся его жизнь,а на фоне вселенной ни что.
Это как с упавшим в Иране самолетом.
Все скорбят уплетая за обе щеки оливье.
Жизнь фальшь.
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Станислав, обязательно надо рассказывать,чтобы этого больше не повторилось в гораздо большем масштабе,чем мы себе даже можем представить. Все ироды ,издевавшиеся над людьми должны быть наказаны иначе все это будет повторяться вновь и вновь. Больше всего вся эта мразь боится правды,которую должен знать каждый в Украине. Ненависть к извергам, поднявшим руку на свободу и независимость нашего народа, должна быть в каждом сердце.
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Это называется посттравматический синдром....
Вопрос только в том, за что его посадили.
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Какая разніца за что.
І як це зветься.
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Бесполезно,щось комусь объяснять.Це як теория та практика.Ты Асеев прошёл практику,а остальные оперируют только теорией без практики
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Какой опыт он принес?
И чем он хочет поделиться?
Нет я понимаю,человек прошел через лишения,но какой опыт он может передать?
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Еще молод.Чего не пойти освобождать свой Донбасс. Очень достойное занятие и не будет всякая хрень в голову лезть.
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