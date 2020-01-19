 Той досвід, який ми здобули в полоні, загалом нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я ще не відчуваю визволення. Не можу вийти на вулицю, видихнути й сказати, що нарешті все скінчилося, — говорить Стас Асєєв. — Немає ще цього відчуття. Так, усе зараз просто. Я можу піти куди завгодно й коли завгодно. Але час мене просто вбиває. У мене постійне ще дополоненне відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що вона закінчується. Якщо я о дев'ятій годині на вулиці, то мені здається, що треба якнайшвидше йти додому. Ще — я можу зайти в супермаркет і купити все що завгодно… брусок мила, який ми там розтягували на чотирьох і на весь місяць".
"А недавно я зайшов у метро, там сиділа дівчина, яка у смартфоні перебирала картинки дитячих підгузків, — продовжує чоловік. — І, чесно кажучи, я сторопів, мені перехотілося жити... Бо я зрозумів, що той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком, нікому не потрібен. І це правильно. Люди просто хочуть дивитися серіали й водити дітей до школи. Не треба їм розказувати, що хтось комусь там засовує в задній прохід електрод… Ну й що? Як я на це можу вплинути? У мене маленька донька, і я вибираю їй одяг…".
"Моя перевага в тому, що я цей момент усвідомлюю. Саме я, а не вона. Те, що вона перебирає цей одяг, — правильно. На наступній зупинці у вагон зайшов хлопець у камуфляжі. І, знаєш, усе як рукою зняло. Вагон та інші люди для мене перестали існувати. Ось, здавалося б, я повинен рухатися в протилежний бік від усієї цієї теми з Донбасом, але, щойно побачив військового, це виявилося єдиним зв'язком із містом узагалі… Звісно, таких моментів треба позбуватися. Але це моя проблема, і добре, що на сьогодні я її усвідомлюю", — закінчив колишній в'язень донецької спецв'язниці "Ізоляція".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
бл... "ослик апокалипсиса"
хорошо что у нас в Малороссии можно еще постить Бандеру...
Скоро запретят наверное...
Зачем это пособие свободному человеку, вот в чём вопрос...
він же визволяв, отже відповідає за життя визволених.
може вам для зради 30 серебряників вистачить ?
вивчи українську, тупий бот.
Ні, шановні, це НЕ ПРАВИЛЬНО. Якщо ми громадяни однієї країни, і просто люди, то це не правильно.
Не правильно про це не думати, не правильно залишати своїх співгромадян у біді, не правильно "просто перестать стрелять", не правильно владі шикувати по закордонах, не правильно виписувати собі премії в сотні тисяч ...
Как повпливати?
Просто, не давати забути цим 73-ом відсоткам, що завтра і з ними таке може бути, і їх поведуть "на підвал", і їм будут встромляти електрод ..., якщо вони як страуси будут ховати голову у піску.
Защищать 73% идиотов, проголосовавших за "мир с Расией" ?
Він що не розуміє, що для охлоса все вимірюється кількістю затрамбованої ковбаси у власний кендюх?
ВІРА, МОВА, АРМІЯ їм ні на хрін не треба, головне памперси!
Девушка сыну подгузники выбирает, ужас какой, вместо того чтобы про электроды в заду думать она про своего ребенка думает.
Похоже кукушка у чувака поехала
"Утром мысли - как народ?
И вискарь не лезет в горло
Шаурма не лезет в рот..."
Поэтому идем в психотренеру, медитируем и в нирвану с пряником...
Слава, ты очень сильный человек.
Я бы, наверное, не смог бы выжить в подобной ситуации.
Ты выжил.
Много на веку видел сильных людей.
Да и сам вроде резкий, как детский понос.
Но ты - реально сила.
Респектище и уважуха.
Приводить в пример детям действительную мужскую силу - есть Станислав Асеев.
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В ФБ был подписан на Васина. Когда пропал, думал, что убили.
Выжил. Вытащили. Отлично!
Это просто осознания себя как писчинки.
Для него его жизнь на подвале ,плен это вся его жизнь,а на фоне вселенной ни что.
Это как с упавшим в Иране самолетом.
Все скорбят уплетая за обе щеки оливье.
Жизнь фальшь.
Вопрос только в том, за что его посадили.
І як це зветься.
И чем он хочет поделиться?
Нет я понимаю,человек прошел через лишения,но какой опыт он может передать?