 Той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком нікому не потрібен, - звільнений журналіст Асєєв. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я ще не відчуваю визволення. Не можу вийти на вулицю, видихнути й сказати, що нарешті все скінчилося, — говорить Стас Асєєв. — Немає ще цього відчуття. Так, усе зараз просто. Я можу піти куди завгодно й коли завгодно. Але час мене просто вбиває. У мене постійне ще дополоненне відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що вона закінчується. Якщо я о дев'ятій годині на вулиці, то мені здається, що треба якнайшвидше йти додому. Ще — я можу зайти в супермаркет і купити все що завгодно… брусок мила, який ми там розтягували на чотирьох і на весь місяць".
"А недавно я зайшов у метро, там сиділа дівчина, яка у смартфоні перебирала картинки дитячих підгузків, — продовжує чоловік. — І, чесно кажучи, я сторопів, мені перехотілося жити... Бо я зрозумів, що той досвід, який ми здобули в полоні, за великим рахунком, нікому не потрібен. І це правильно. Люди просто хочуть дивитися серіали й водити дітей до школи. Не треба їм розказувати, що хтось комусь там засовує в задній прохід електрод… Ну й що? Як я на це можу вплинути? У мене маленька донька, і я вибираю їй одяг…".
"Моя перевага в тому, що я цей момент усвідомлюю. Саме я, а не вона. Те, що вона перебирає цей одяг, — правильно. На наступній зупинці у вагон зайшов хлопець у камуфляжі. І, знаєш, усе як рукою зняло. Вагон та інші люди для мене перестали існувати. Ось, здавалося б, я повинен рухатися в протилежний бік від усієї цієї теми з Донбасом, але, щойно побачив військового, це виявилося єдиним зв'язком із містом узагалі… Звісно, таких моментів треба позбуватися. Але це моя проблема, і добре, що на сьогодні я її усвідомлюю", — закінчив колишній в'язень донецької спецв'язниці "Ізоляція".
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
хорошо что у нас в Малороссии можно еще постить Бандеру...
Скоро запретят наверное...
Зачем это пособие свободному человеку, вот в чём вопрос...
він же визволяв, отже відповідає за життя визволених.
може вам для зради 30 серебряників вистачить ?
вивчи українську, тупий бот.
Ні, шановні, це НЕ ПРАВИЛЬНО. Якщо ми громадяни однієї країни, і просто люди, то це не правильно.
Не правильно про це не думати, не правильно залишати своїх співгромадян у біді, не правильно "просто перестать стрелять", не правильно владі шикувати по закордонах, не правильно виписувати собі премії в сотні тисяч ...
Как повпливати?
Просто, не давати забути цим 73-ом відсоткам, що завтра і з ними таке може бути, і їх поведуть "на підвал", і їм будут встромляти електрод ..., якщо вони як страуси будут ховати голову у піску.
Защищать 73% идиотов, проголосовавших за "мир с Расией" ?
Він що не розуміє, що для охлоса все вимірюється кількістю затрамбованої ковбаси у власний кендюх?
ВІРА, МОВА, АРМІЯ їм ні на хрін не треба, головне памперси!
Девушка сыну подгузники выбирает, ужас какой, вместо того чтобы про электроды в заду думать она про своего ребенка думает.
Похоже кукушка у чувака поехала
"Утром мысли - как народ?
И вискарь не лезет в горло
Шаурма не лезет в рот..."
Поэтому идем в психотренеру, медитируем и в нирвану с пряником...
Слава, ты очень сильный человек.
Я бы, наверное, не смог бы выжить в подобной ситуации.
Ты выжил.
Много на веку видел сильных людей.
Да и сам вроде резкий, как детский понос.
Но ты - реально сила.
Респектище и уважуха.
Приводить в пример детям действительную мужскую силу - есть Станислав Асеев.
========
В ФБ был подписан на Васина. Когда пропал, думал, что убили.
Выжил. Вытащили. Отлично!
Вопрос только в том, за что его посадили.