 Воїна 92-ї ОМБр Олексія Кучкіна провели в останню путь на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Про це йдеться в матеріалі 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

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Контракт зі Збройними силами армієць підписав три роки тому. Служив стрільцем. Місяць тому під час відпустки одружився і знову повернувся на передову.

"Найвідповідальніша людина за час несення служби. Ми майже від самого початку разом. І у нас різниця в терміні служби два місяці. Трудолюбива. Дуже трудолюбива людина. І це жах, це трагедія. Я не знаю, як це описати", - поділився Ростислав Копайло, побратим загиблого.

Ще один товариш Олексія, Володимир Кренов, пригадує, що боєць мріяв стати офіцером.

Поховали Героя на на Алеї Слави військового кладовища Каменського.

Олексій Вікторович Кучкін (Василевський) народився в 1995 році в селі Первухинка Богодухівського району Харківської області. Служив старшим солдатом, старшим стрільцем механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади. Загинув 15 січня в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення голови, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися мати, брат, дружина і син від першого шлюбу.