 Воїна 92-ї ОМБр Олексія Кучкіна провели в останню путь на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Про це йдеться в матеріалі 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Контракт зі Збройними силами армієць підписав три роки тому. Служив стрільцем. Місяць тому під час відпустки одружився і знову повернувся на передову.
"Найвідповідальніша людина за час несення служби. Ми майже від самого початку разом. І у нас різниця в терміні служби два місяці. Трудолюбива. Дуже трудолюбива людина. І це жах, це трагедія. Я не знаю, як це описати", - поділився Ростислав Копайло, побратим загиблого.
Ще один товариш Олексія, Володимир Кренов, пригадує, що боєць мріяв стати офіцером.
Поховали Героя на на Алеї Слави військового кладовища Каменського.
Олексій Вікторович Кучкін (Василевський) народився в 1995 році в селі Первухинка Богодухівського району Харківської області. Служив старшим солдатом, старшим стрільцем механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади. Загинув 15 січня в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення голови, завданого снайпером найманців РФ.
У нього залишилися мати, брат, дружина і син від першого шлюбу.
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
-"жертв нет"
-"простились с героем..."
Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж служити народу і захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни, солдати і офіцери завжди були і є уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань, вони цінної свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверенитета України, від зазіхань нашого лютого кривавого ворога, кремлівського фашиста загарбника )(уйла, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу.
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !