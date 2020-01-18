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Все про:Держекоінспекція (53) Хмельниччина (303) екологія (499) Фірсов (78) ріка (66)

 Понінківська картонно-паперова фабрика зливає стічні води в річку та труїть жителів, - Фірсов. ВIДЕО

Минулого літа діяльність фабрики була припинена рішенням суду. Але підприємство виграло апеляцію і продовжує зливати стоки в річки Хомора і Случ.

Відео того, як стічні води з фабрики потрапляють в річку Хомора, опублікував у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримав інформацію, що вночі у Хмельницькій області Понінківська картонно-паперова фабрика здійснила залповий скид у річку Хомора. Оперативно у четвертій ранку на місце виїхали інспектори Поліського округу ДЕІ і відібрали проби води.

Ситуація з річками Хомора і Случ, триває вже декілька років. Панінківська картонно-паперова фабрика регулярно скидає зворотні води у річку Хомора, чим буквально труїть жителів Хмельницької і Житомирської областей.

Хомора є джерелом питного водопостачання для мешканців Полонського району, а водопостачання міста Новограда-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ. Так само у річках регулярно гине риба і інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу було розраховані збитки внаслідок загибелі риби - понад 21 млн.грн.

Ситуація настільки катастрофічна, що 16 травня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації.

ДЕІ у Хмельницькій області звернулась до суду з вимогою призупинити діяльність ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика". І у ліпні минулого року Волинський окружний адміністративний суд задовільнив вимогу у повному обсязі. Однак було подано апеляцію і вже у грудні Восьмій Апеляційний адміністративний суд міста Львова скасув це рішення. Тобто фабрика і надалі може труїти дві області.

Чи зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!" - написав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170615
 
 
 Топ коментарі
 
Она это делала всегда и не собирается прекращать этот процесс... Понинковская картонно-бумажная фабрика сливает сточные воды в реку и травит жителей, - Фирсов - Цензор.НЕТ 6450
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И где все антикоррупционные органы которых теперь как говна?
Эффективные менеджеры при кравчуке и кучме обещали с приватизацией народного имущества - заводов и фабрик, как они говорили - ржавое железо, вложат в него деньги и модернезируют, но только 25 лет эксплуатируют, а прибыль выкачивают на Запад. Может пора народу вернуть своё народное достояние с конфискацией награбленного за 25 лет?
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Нужно тех апелляционных судей вместе с семьями поить этой водой!
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Она это делала всегда и не собирается прекращать этот процесс... Понинковская картонно-бумажная фабрика сливает сточные воды в реку и травит жителей, - Фирсов - Цензор.НЕТ 6450
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Закрити і націоналізувати фабрику, яка належить бандитам, і посадити керівників та власників на 15 років! А фабрику продати нормальним інвесторам, які вміють працювати не знищуючи природу навколо і в яких є гроші на ******* установки очистки стічних вод!
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Децентрализация. власть на места? странно что местные жители ещё не "потравили" владельцев и чиновников в доляхе! Живите...терпите....вам ещё и не так нагадят.
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це вже відбувається не один десяток років, причому в останні роки все частіше і частіше та нахабніше. Дивно, що цей Фірсов побачив лише зараз. Хоча в Новограді-Волинському вже не одна і не дві акції проходили, а про листи в цю так звану Держекологоінспекцію слали теж не один десяток. Але результат дорівнює 0.
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И где все антикоррупционные органы которых теперь как говна?
Эффективные менеджеры при кравчуке и кучме обещали с приватизацией народного имущества - заводов и фабрик, как они говорили - ржавое железо, вложат в него деньги и модернезируют, но только 25 лет эксплуатируют, а прибыль выкачивают на Запад. Может пора народу вернуть своё народное достояние с конфискацией награбленного за 25 лет?
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Нужно тех апелляционных судей вместе с семьями поить этой водой!
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Сумская область г.Глухов со стороны села Заруцкое сегодня лесовозы без остановки везут дуб. с 7,00 утра уже проехало 43 лесовоза.....
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Кроме нас с Вами ЭТО еще кто-то знает? Я имею в виду тех, кто должен всё это бл..во остановить...
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А ви самі не можете протидіяти ГРОМАДОЮ? Чи обов 'язково треба звертатись до цар президента. Хоча і до Лоха можна звернутись.
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"За последние 25 лет с карты нашей страны исчезло более десяти тысяч малых рек. "
Эта информация двухгодичной давности. И сегодня эта цифра. естественно, другая.

Те реки, которые остались в Украине, загаживаются не только предприятиями, а и людьми, живущими неподалёку от них. Захламляют мусором и трупами домашних животных!!
Мало того, что природа творит чудеса, отсюда наблюдаем сильное маловодие, так еще и "слуги" очень сильно любят строиться как можно ближе к водоёмам. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. они загаживают всё, что нахлодится рядом с ними.
Где там наш министра экологии? Его, как такового, и нету. Теперь г-н Оржель - наш уважаемый министр министерства, которое объединяет в себе ДВА. Энергетики и Экологии. То ли потому, что оба министерства начинаются на одну и ту же букву. то ли потому, что не нашлось кандидата на должность, но теперь у нас вместо двух - одно министрество. Алексей Оржель, будучи латифундистом, как-будто бы и должен заниматься и экологией в том числе. Ан, нет. Оно ему надо?)) Лес вырубают? Уничтожают все городские деревья? Реки исчезают? Вода в них 4 класса и пить ее нельзя? Браконьеры истребляют популяции животных? .... Да нафиг ему всё это надА?, Если:
Алексей Оржель - акционер компании Киевэнергоремонт, специализирующейся на сдаче в аренду недвижимости. Ему принадлежит 6640 акций, номинальной стоимостью 3230 грн.
Вместе с женой ему принадлежит суммарно почти 4000 квадратных метров земли в Киеве и Киевской области (Обуховский район). В декларации он также указал себя владельцем двух столичных домов и квартир, и загородной дачи в Обуховском районе.

За прошлый год суммарный доход Оржеля составил 1,56 млн грн, из которых 78 800 грн - от продажи имущества, указано в декларации.
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нормальный подход. подлючили кабмин, содают комиссию, тем временем СЭС заработают бабла а все же просто. протокол, штраф а потом арест всего имущества включая личное. для возмещения ущерба. но так почемуто не делают
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