 Понінківська картонно-паперова фабрика зливає стічні води в річку та труїть жителів, - Фірсов. ВIДЕО

Відео того, як стічні води з фабрики потрапляють в річку Хомора, опублікував у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні отримав інформацію, що вночі у Хмельницькій області Понінківська картонно-паперова фабрика здійснила залповий скид у річку Хомора. Оперативно у четвертій ранку на місце виїхали інспектори Поліського округу ДЕІ і відібрали проби води.
Ситуація з річками Хомора і Случ, триває вже декілька років. Панінківська картонно-паперова фабрика регулярно скидає зворотні води у річку Хомора, чим буквально труїть жителів Хмельницької і Житомирської областей.
Хомора є джерелом питного водопостачання для мешканців Полонського району, а водопостачання міста Новограда-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ. Так само у річках регулярно гине риба і інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу було розраховані збитки внаслідок загибелі риби - понад 21 млн.грн.
Ситуація настільки катастрофічна, що 16 травня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації.
ДЕІ у Хмельницькій області звернулась до суду з вимогою призупинити діяльність ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика". І у ліпні минулого року Волинський окружний адміністративний суд задовільнив вимогу у повному обсязі. Однак було подано апеляцію і вже у грудні Восьмій Апеляційний адміністративний суд міста Львова скасув це рішення. Тобто фабрика і надалі може труїти дві області.
Чи зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!" - написав він.
Эффективные менеджеры при кравчуке и кучме обещали с приватизацией народного имущества - заводов и фабрик, как они говорили - ржавое железо, вложат в него деньги и модернезируют, но только 25 лет эксплуатируют, а прибыль выкачивают на Запад. Может пора народу вернуть своё народное достояние с конфискацией награбленного за 25 лет?
царпрезидента. Хоча і до Лоха можна звернутись.
Эта информация двухгодичной давности. И сегодня эта цифра. естественно, другая.
Те реки, которые остались в Украине, загаживаются не только предприятиями, а и людьми, живущими неподалёку от них. Захламляют мусором и трупами домашних животных!!
Мало того, что природа творит чудеса, отсюда наблюдаем сильное маловодие, так еще и "слуги" очень сильно любят строиться как можно ближе к водоёмам. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. они загаживают всё, что нахлодится рядом с ними.
Где там наш министра экологии? Его, как такового, и нету. Теперь г-н Оржель - наш уважаемый министр министерства, которое объединяет в себе ДВА. Энергетики и Экологии. То ли потому, что оба министерства начинаются на одну и ту же букву. то ли потому, что не нашлось кандидата на должность, но теперь у нас вместо двух - одно министрество. Алексей Оржель, будучи латифундистом, как-будто бы и должен заниматься и экологией в том числе. Ан, нет. Оно ему надо?)) Лес вырубают? Уничтожают все городские деревья? Реки исчезают? Вода в них 4 класса и пить ее нельзя? Браконьеры истребляют популяции животных? .... Да нафиг ему всё это надА?, Если:
Алексей Оржель - акционер компании Киевэнергоремонт, специализирующейся на сдаче в аренду недвижимости. Ему принадлежит 6640 акций, номинальной стоимостью 3230 грн.
Вместе с женой ему принадлежит суммарно почти 4000 квадратных метров земли в Киеве и Киевской области (Обуховский район). В декларации он также указал себя владельцем двух столичных домов и квартир, и загородной дачи в Обуховском районе.
За прошлый год суммарный доход Оржеля составил 1,56 млн грн, из которых 78 800 грн - от продажи имущества, указано в декларации.