 Ветеран Саленко ("Альпініст") встав з інвалідного візка і вчиться ходити. ВIДЕО

Відео перших кроків ветерана опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Боєць батальйону "Донбас" Євген Саленко (позивний "Альпініст") зазнав поранень поблизу Широкиного. Він довгий час був прикутий до інвалідного візка, і тепер знову вчиться ходити.

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