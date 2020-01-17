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Все про:ветерани (448) поранення (1613) реабілітація (203)

 Ветеран Саленко ("Альпініст") встав з інвалідного візка і вчиться ходити. ВIДЕО

Боєць батальйону "Донбас" Євген Саленко робить перші кроки після того, як довгий час був прикутий до інвалідного візка.

Відео перших кроків ветерана опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Боєць батальйону "Донбас" Євген Саленко (позивний "Альпініст") зазнав поранень поблизу Широкиного. Він довгий час був прикутий до інвалідного візка, і тепер знову вчиться ходити.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170573
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай Господь стане на допомогу Герою! Лікарям і тим, хто був поруч низький уклін!
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какой молодец!
удачи Вам, Евгений!!!!
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Одужуй, хлопче! В нас ще багато справ!)
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Нехай Господь стане на допомогу Герою! Лікарям і тим, хто був поруч низький уклін!
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Одужуй, хлопче! В нас ще багато справ!)
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А ты меня за кого считала, за Сотону?Воплощение Адового Зла на Земле?Дьявола во плоти? встав з інвалідного візка і вчиться ходити - Цензор.НЕТ 5300" src= "//static.censor.net/images/smiles/wink.gif" />
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Извини, не совсем разобралась в твоих иероглифах(. Но ты же топишь за зебобика, а он жеж за савецкую власть, как и его ватные родаки. А как же ты можешь поддерживать Героя, который
сражался за Украину без *уйла?!
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Смешались в кучу люди, кони...Ты и правда думаешь, что все, кто за Зеленского это чуть ли ратующие за Back in USSR?)))
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Да, и еще. Только настояшие патриоты пишут на украинских форумах из под VPN, не прячут IP только пригожинцы, сепары и совки.
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Одужуй скоріше...
Ти нас захистив, и ми всі перед тобою в долгу
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Давай парень. Все у тебя получится.
поверь "Птерику", сам мозоли на палке натер. Останется страх на лестнице при спуске. Просто держись за перила (потом пройдет).
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Редакция,добавьте номер банковской карты Героя!Он заслуживает помощи от людей которые находятся далеко от войны,благодаря ему,в том числе.
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Перші кроки - найважчі.
Але з них все починається.
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