 Ветеран Саленко ("Альпініст") встав з інвалідного візка і вчиться ходити. ВIДЕО

Відео перших кроків ветерана опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Дмитро Мороз, інформує Цензор.НЕТ.
Боєць батальйону "Донбас" Євген Саленко (позивний "Альпініст") зазнав поранень поблизу Широкиного. Він довгий час був прикутий до інвалідного візка, і тепер знову вчиться ходити.
удачи Вам, Евгений!!!!
сражался за Украину без *уйла?!
Ти нас захистив, и ми всі перед тобою в долгу
поверь "Птерику", сам мозоли на палке натер. Останется страх на лестнице при спуске. Просто держись за перила (потом пройдет).
Але з них все починається.