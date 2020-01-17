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Все про:вирубка (49) Держекоінспекція (52) ліс (275) Фірсов (76)

 Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов. ВIДЕО

В.о. глави "Держекоінспекції" Єгор Фірсов опублікував відео з вирубаним лісом у Чернігівській області та закликав повідомляти про подібні випадки в поліцію та інспекцію.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо активну роботу щодо лісу. Зараз відпрацьовуємо чимало звернень громадян, які стурбовані рубкою дерев", - повідомив чиновник.

Фірсов навів два приклади незаконного вирубування лісу в Чернігівській і Чернівецькій областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держекоінспекцію не допустили до планової перевірки лісового господарства на Сумщині, на яке скаржаться через незаконну вирубку лісу, - Фірсов

"Один з останніх кричущих випадків, рубки на території НПП Вижницький, збитки на суму понад 2,5 млн.грн. Зловмисники зрізали 278 дерев і намагалися замаскувати сліди злочину листям, гілками та глиною. Матеріали направили до ДБР для вжиття відповідних заходів.

Інший випадок – у Чернігівській області, де на землях комунальної власності в прибережній захисній смузі зрізали біля 2 тисяч (!!!) дерев породи вільха чорна та акації білої. На жаль, і як це іноді буває особи які вчинили злочин не встановлені. Сільрада розводить руками - ніяких дозвільних документів на проведення даної вирубки дерев не видавала. Збитки, завдані державі внаслідок такої рубки склали понад 2,4 мільйони гривень", - написав Фірсов.

За словами в.о. глави "Держекоінспекції", нинішнє законодавство не дозволяє ефективно захищати ліс і реагувати на рубки.

"Маємо ситуацію, коли Держекоінспекція має захищати ліс та реагувати на рубки, проте може це зробити тільки під час планової перевірки або після проходження процедури погодження позапланової перевірки. Враховуючи законодавчі обмеженні та відсутність можливості оперативного реагування, закликаю небайдужих громадян - якщо ви бачите вирубування лісу, фотографуйте і знімайте на відео, викликайте Нацполіцію та пишіть звернення до Держекоінспекції. Лише разом ми можемо протистояти чорним лісорубам", - написав Фірсов.

Читайте: "Який стосунок глава "Держекоінспекції" має до КМДА?" - Фірсов на звинувачення Дубінського в покриванні "корупціонера" ​​Мальованого

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "1 лютого 2020 року в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини, а розкрадання українського лісу піде в минуле".

Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП Вижницький та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170514
 
   
 Топ коментарі
 
По всей стране в наглую рубят уже 5й год...вплоть до вырубания лесополос вдоль дорог...
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конечно! когда вырубят все деревья на своей земле, она (вырубка) сразу и прекратится...
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Сначала вырубим все абсолютно деревья (не нужно забывать, что в этих самых посадках и лесах живут их обитатели. Птицы и их гнезда. Зверье всякое) Зверей у нас давно отстреливают и во время официальной охоты и дыбилы-браконьеры.
Уж и не знаю, нужна ли будет кому такая земля - изможденная и сухая...Никто не знает. какой будет весна и лето. Вон уже сейчас прогнозируют, что озимые вряд ли доживут до своего часа. Нет влаги. Они гибнут на корню. Можем не досчитаться ...тонн урожая. А это не есть хорошо. Плюс высокосный год. Помню, раньше такие годы были необычайно урожайны на все виды овощей и фруктов. Жита было много. А теперь... Грустно от всего того, что сами люди вытворяют. А от власти чего-то ждут хорошего. Одни гадят. Другие молча наблюдают. Третьи боятся пикнуть в их сторону. Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3002
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По всей стране в наглую рубят уже 5й год...вплоть до вырубания лесополос вдоль дорог...
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И между полями. Те, которые для снегозадержания. Земли превращаются в пустыни(
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продажа земли сможет прекратить вырубку ?
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конечно! когда вырубят все деревья на своей земле, она (вырубка) сразу и прекратится...
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Мне интересно, никто не видел пока рубили деревья? Или полиция и лесники закрывали на это глаза и кто будет наказан? Такие незаконные вырубки повсюду и зеленая власть их не прекратила и не усилила ответственность за эти преступления.
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Сначала вырубим все абсолютно деревья (не нужно забывать, что в этих самых посадках и лесах живут их обитатели. Птицы и их гнезда. Зверье всякое) Зверей у нас давно отстреливают и во время официальной охоты и дыбилы-браконьеры.
Уж и не знаю, нужна ли будет кому такая земля - изможденная и сухая...Никто не знает. какой будет весна и лето. Вон уже сейчас прогнозируют, что озимые вряд ли доживут до своего часа. Нет влаги. Они гибнут на корню. Можем не досчитаться ...тонн урожая. А это не есть хорошо. Плюс высокосный год. Помню, раньше такие годы были необычайно урожайны на все виды овощей и фруктов. Жита было много. А теперь... Грустно от всего того, что сами люди вытворяют. А от власти чего-то ждут хорошего. Одни гадят. Другие молча наблюдают. Третьи боятся пикнуть в их сторону. Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине. Нанесен ущерб на 5 млн, - Фирсов - Цензор.НЕТ 3002
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Озимые каждый год не доживаю до своего некого часа..., Грета истерично рыдает у Швецыи...))
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да кінець нашим черноземам не за горами
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Природа буде, як в Омані. Не даремно ж блаЗЕнь туди їздив !
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Все браконъеры поняли, что зе такой же янелох как и потрох и рубают лес как и при потрохе.
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Всі їх бачили, а на Чернігівщині навіть вбивали тих, хто втручався.
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Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов - Цензор.НЕТ 303В кожного гуцула біля хати стоїть така штука, буває і декліька, в кожній дров не на один сезон.
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Так то гуцули на Чернігівщині рубають?
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А кулько бучків і грабчаків виростає у лісі з того часу коли зрізані дерева складаються у таку штуку коло кожної гуцульської хати?
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Верховная Рада приняла закон о Доносительстве , а правохранителям повышенную Закплату , что и то и другое не работает , значит причина в Другом.
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Задача для 4-го класу - "Черные лесорубы уничтожили 278 деревьев НПП "Вижницкий" и около 2 тыс. деревьев на Черниговщине"? Скільки знищать "зелені" лісоруби?
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так моника же там диджитализацию по лесам проводил, и при нем обещал, что лес рубить не будут....Вот же клятый Порошенко, никак не угомонится
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пыль 2 фуры дуба в день на лево 3-4 уходит и в государство 1-2.гляньте как живут директора лесхозов.а спецлесхоз это вообще мародеры
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треба нєгров запрєщать.. савсєм абнаглєлі
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Чем меньше у нас лесов, тем дороже их щепки, которые при рубке летят.
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Нащо далеко їздити - в Пущу в Києві загляніть - 50% вирублено в столиці!
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