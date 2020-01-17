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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4166) Коломойський (507) націоналізація (107) Приватбанк (349)

 Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал. ВIДЕО

Під час виведення активів "Приватбанку" перед його націоналізацією на рахунки двох фірм, кінцевим бенефіціаром яких був нинішній президент України Володимир Зеленський, було переведено близько 47 млн доларів США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Спостерігач" на 5 каналі.

"У розпорядженні програми є частина звіту агентства "Kroll", в якому детально описується рух грошей з рахунку на рахунок. І що цікаво? У двох випадках кінцевим бенефіціаром виведення коштів був тоді ще комік Володимир Зеленський. Загальна сума приватівських грошей, яка осіла на рахунках фірм нині президента, - 47 мільйонів доларів США", - йдеться в програмі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк поки що не повернув, але скоро поверну. Навіть не сумніваюся", - Коломойський. ВIДЕО

Повна версія програми "Спостерігач":

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170510
 
   
 Топ коментарі
 
Барига оманський. Чи ніт? Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 2659
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Так почему Пеця за пять лет не научил Ваву налоги платить.Только щас спохватился?
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Какие налоги, идиот? У клоуна штук 5 фирм, зарегистрированных в Украине. Все показывают нулевую прибыль и налогов практически не платят. А доходы Квартала перечислялись как раз в оффшор на Кипре, соответственно и налоги он платил Кипру, а не Украине. Не доходит? Но это абсолютно не имеет отношения к теме статьи. Это так, информация к размышлению. С деньгами, которые банк перечислил на счет кипрского оффшора нужно разбираться, да вот некому.
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бот зебильный, кто же тебя воспитывала, что ты сознательно жрешь зеленое говно и еще и окружающим его навязываешь !?неужто мамаша не говорила, что каку надо выбросить? Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 1436
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у него убытки., какие свои в Украине?!Эти бенетвари деньги вкладчиков через подставные фирмы в виде кредитов выводили. харош тут пургу нести, иди втирай своим родичам-зебуинам, что моча оманского осла, то есть божественный нектар Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 5555
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Проблема в том, что не со своего счета... А как там твое расследование по панамским оффшорам? Продвигается?
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Как только зебилы напостят 100 миллиардов постов о том, что состояние Порошенко за 5 лет увеличилось в 100 раз, так сразу на Порошенко заведут дело за то, что он вор и мародёр...
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А с чьего тогда счета?В сюжете про это ничего не сказано(минуту с лихером честно просмотрел эту губошлепку).Если это были левые бабки,по левому договору,почему Пеця за три года не вывел Вована на чистую воду?Провтыкал,а теперь спохватился.Теперь поздно как говориться пить боржоми.
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А чего тут нового? Одна шайка-лейка ! Пришли на одну "каденцию",дабы по-быстрому скиздить всё по максимуму и съеваться на велосипеде.
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С таким, до неприличия, количеством отпусков у Зелемойского, создаётся впечатление, что он последний день живёт...
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от осла вам уши парахаботы ! Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 9471
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но-но!
осел у нас один - и его уши являются высшей национальной ценностью.
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Товарищ Наталия.
Уже давно мелькала информация что на рассиии он снимал художественные пропагандистские фильмы по заказу министерства обороны.
Учитывая что война гибридная,т.е. огромная часть войны это информационные операции вы сами понимаете какую роль играет пропаганда.
Отсюда и миллиардики.
К примеру тот же господин Соловьев то же весьма состоятельный человек.
Вы спросита причем тут Беня.
Ну Беня это просто обиженный олигарх.
Отсюда и этот дивный союз.
Беня тут для прикрытия нужен.
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Беня оказался хитрее Кремля - и патриотом побыл, спасая свои делишки в Украине, и Кремль позлил, и Вовика продвинуть потом помог тому же Кремлю и ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО ... А Вовка, як справжне хытрэ тэля двоух мамок посмоктало , а час расплаты пришел... догнал его ...
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Так а шо ему будет?
Это для зелибобья пришел час расплаты.
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Да, все давно было известно- но надо освежать память уже сейчас, полагаясь на подтверждение его поступками уже сегодня . Вот и верещит уже Верещук, медведчуковская мата хари ( успела и от плохого Гончарука свалить и на канал Порошенко побегать), а теперь она абсолютно пошла в тему дестабилизации в Украине , расконсервировалась так сказать :" Если Гончарук юрист и знает, как писать заявления об отставке, то зачем он подставляет президента, делая из него почтальона? " Она знает что и как сказать ...
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Ну как вам не стыдно? Наш президент не ворует, он честный. То счета Порошенко были!
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т.е. иа-иа крал у Порошенко?
почему-то верю.
там на рожу того иа-иа посмотришь - и сразу тянет проверить, на месте ли кошелек...
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Какая разница Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 7833 Зелескоту и кал от мойши- роса божья.
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И велик не треснул! Что ж они забыли в сериале "Слуга народа" несколько серий об этом снять? И показать в День тишины?
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Слушайте , каждому Жителю Украины по ! доллару ,- Это же так Мало и из за этого поднялся такой Хай
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..5-й анал...... Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 2090
да-да "верим" вам лузерам,скоро ст.Уг.К выйдет,штрафами за гавнометство не отделаетесь.
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ага, Высокий Суд Великобритании и Кролл - лузеры, лузеры.
лузером есть вообще-то иа-иа, на которого В ВЕЛИКОБРИТАНИИ нарыли конкретные вещи - и которого сейчас каааак взипут - любо-дорого глянуть будет.
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потрохня пиСчЫ иСчо........"каааак взипут".
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а я все жду, когда же, наконец, награбленное "шоколадным барыгой" за пять лет. Похоже баба Беня очень разочарована: ушли разным детективным агентствам миллионы долларов за поиски "украденного у народа и армии", а результат 0.00000000000000
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В записи Гончарука тоже не верили, визжали что фейк порохоботов и Петя проплатил, что и что сейчас покудахтаешь??
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Ну ты же г+г веришь 😄
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Чому бідні, бо дурні ,чи є в світі ще така країна, що б президентом обрали двічі судимого ,а в умовах війни клоуна далекого від будь яких проблем України.На жаль нам на президентів "везе " один гірше другого, а нав'язують їх олігархічні ЗМІ і ось Україна залишаєтся олігархічним заповідником.
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5 канал? Ясно
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ты просто не читал текст, зебил - это ясно))
"...часть отчета агенства "Kroll", в котором подробно описывается движение денег со счета на счет. И что интересно? В двух случаях конечным бенефициаром выведения средств был тогда еще комик Владимир Зеленский. Общая сумма приватовских денег которая осела на счетах фирм ныне президента - 47 миллионов долларов США"

https://en.wikipedia.org/wiki/Kroll_Inc.

осилишь. или в лахти иностранных не понимают?))
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Так это ж не вопрос, пусть преЗЕдент подаст в суд на защиту чести и достоинства за клевету и посмотрим чем закончица. В цивилизованных странах так происходит. Правда боюсь что даже при 100% своём прокуроре ЗЕкловун зассыт подавать в суд..спустят на тормозах.
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вниманию публики представляю статью в "ЗН", в ярких красках описывающую повадки порошенко на посту президента в деле "привата". наслаждайтесь -
Атакуют Суркисы, Коломойский - в полузащите, на воротах - Порошенко Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж. Объясняем суть их претензий и причем здесь Коломойский.

Помимо того, что этот иск точно отравит жизнь пятому украинскому президенту, он может огорчить первый украинский банк и подсластить жизнь второму украинскому олигарху. Объясняем, в чем заключаются претензии Суркисов и при чем здесь Коломойский.

Жадность
В структуре собственности телеканала "1+1" Игорю Суркису принадлежат 24,6%, по факту поровну разделенные с братом. Злые мужики поговаривают, что 8% этой доли принадлежат давнему бизнес-партнеру Суркисов - Виктору Медведчуку. В 2015 году Петр Порошенко, будучи президентом, сделал братьям Суркисам предложение, от которого нельзя отказаться, - купить у них 25% телеканала "1+1". Суркисы согласились. Во-первых, уже тогда они устали быть партнерами-заложниками Игоря Коломойского и хотели если не прекратить, то хотя бы минимизировать эти токсичные отношения. Во-вторых, действительно нуждались в деньгах, а сумма сделки предполагалась существенная - по данным ZN.UA, 140 миллионов долларов. В-третьих, не хотели отказывать президенту. Не принято это в нашей стране.
Петр Алексеевич в лучших традициях торговался за каждый доллар, как за последний. Сошлись на беспрецедентном - продаже с рассрочкой на восемь лет. А потом Порошенко передумал... К его несчастью, передумал уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже. Как сообщили ZN.UA юристы, имевшие отношение к сделке, предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, - английское. Соответственно, в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж.
По информации ZN.UA, на сегодняшний день иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание. Мы обратились к Игорю Суркису за комментарием, но он отказался отвечать на наши вопросы, ссылаясь на рекомендации своих юристов.
По нашим данным, в доказательном арсенале у Суркисов не только контракт с Порошенко, компенсацию невыполнения которого они требуют, ибо история имела интересное продолжение.
Уже в феврале-марте 2016-го Суркисам стало понятно, что Порошенко ничего у них покупать не намерен. Настаивать не стали. Но после национализации Приватбанка в декабре 2016-го переговоры возобновились. Только теперь уже Петр Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% "Плюсов" не за свои, а за их деньги.
Дело в том, что в процессе национализации Приватбанка НБУ обнулил и перевел в его капитал ряд обязательств (пассивов) банка перед лицами, связанными с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Игорь и Григорий Суркисы, вместе с женами и детьми, были признаны связанными с Коломойским лицами. Из-за национализации семья Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 тысячи евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине - уже как физлица. Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в "Плюсах". Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги. Предложение президент-покупатель озвучивал не лично, а устами Александра Грановского. Переговоры, проведенные Грановским, по доброй украинской традиции, были задокументированы и, по нашей информации, будут предъявлены Лондонскому арбитражу как объяснение причины срыва первоначальной сделки с Порошенко.
По большому счету, теперь уже Порошенко можно обвинить не только в невыполнении условий контракта, но и в шантаже с вымогательством, просто это уже не вопросы арбитража. И послом недоброй воли Грановским не прикроешься. Он, кстати, давно в Израиле и возвращаться на Родину не спешит, потому что тут его ожидают полтора десятка дел от ГБР, НАБУ, а последнее, по нашей информации, еще и готовит Грановскому подозрение о коррупции в Одесском припортовом. Более того, по информации ZN.UA, юрист Суркисов, ведущий дело в Лондонском арбитраже, - близкий друг Грановского, и не исключено, что Александр Михайлович уже давно не играет на стороне Петра Алексеевича.
Хитрость
Свою долю в "Плюсах" Порошенко использовал бы по полной и существенно усилил бы свои позиции. Условия долевого участия Игоря Суркиса, по информации ZN.UA, предполагают, что он может влиять на редакционную политику "Плюсов", дотируя канал пропорционально долевому участию, то есть на четверть. Суркисы этим правом не пользовались много лет, но Порошенко мог бы, если бы не его наглость. Платить своими деньгами за свою же долю Суркисы не захотели и теперь, по словам нашего источника, "сделают все, чтобы если не вернуть деньги, то хотя бы испортить Порошенко жизнь".
Даже если мотивы у Суркисов исключительно личные, влияние начатого ими дела намного шире конфликта с Порошенко.
10 января в Высоком суде Лондона началось рассмотрение по сути иска Приватбанка против бывших собственников Коломойского и Боголюбова. Дело построено на расследовании фактов мошенничества в банке и вывода из него средств, проведенном международной расследовательской компанией Kroll по просьбе НБУ и Минфина.
Позиция госбанка в этом деле до недавнего времени была уверенной. Он выиграл апелляцию, доказав суду, что дело должно рассматриваться именно в Лондоне. Более того, в ходе апелляционных слушаний лондонские судьи отмечали, что у Приватбанка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах. Документальные доказательства ясно продемонстрировали, что соглашения о поставках были фиктивными и использовались в качестве ложного оправдания вывода очень больших сумм денег из банка. Искусственная сложность рециркуляции средств сама по себе свидетельствует о мошеннической схеме".
Что еще важнее, в своей резолюции суд обращал внимание на то, что ответчики, то есть Коломойский с Боголюбовым, не пытались объяснить случившееся и признали правомерность спора о мошенничестве в особо крупных размерах. А в решении четко было сказано, что "у банка есть веские аргументы в пользу взыскания 1,9 миллиарда долларов США". И поскольку в деле речь идет не только о выводе средств из банка, но и о непогашенных займах, то к 1,9 миллиарда долларов добавляются также проценты, начисляемые по этим кредитам. На сегодняшний день общая сумма иска уже составляет 3 миллиарда долларов, которые могли бы хоть как-то компенсировать потери банка, составившие, по заверениям детективов Kroll, порядка 5,5 миллиарда долларов.
Но после иска Суркисов ситуация может измениться не в пользу государственного Приватбанка.
Во-первых, основная линия защиты Коломойского и Боголюбова выстраивается на том, что национализация Приватбанка была политическим преследованием с целью вымогательства. Версии Коломойского меняются постоянно, но усредненный вариант следующий: экс-президент Порошенко и экс-глава НБУ Гонтарева буквально шантажировали Коломойского и Боголюбова национализацией банка, чтобы отобрать их активы, в частности телеканал "1+1", а потом перешли в наступление и национализировали банк, чтобы поживиться залогами. Правда, "Плюсов" в залогах Приватбанка никогда не было, но переговоры об обмене доли олигарха в "Плюсах" на ненационализацию банка в сентябре 2016-го были. И проводил их все тот же Грановский, который при желании эту информацию подтвердит, если суду будет недостаточно доказательств того, что пятый президент Украины действительно пытался использовать национализацию Приватбанка в своих корыстных интересах.
Во-вторых, слушанья в Лондонском арбитраже могут завершиться раньше, чем в Высоком суде Лондона, где рассмотрение иска по сути уже перенесено на 2021 год. То есть ход арбитража и, возможно, его решение могут приниматься во внимание судом, ведущим дело Приватбанка.
Источник ZN.UA уверяет, что Суркисы преследуют исключительно собственный интерес, а с подачей иска тянули лишь потому, что ждали окончания срока президентства Порошенко. Может, и так, но самим фактом подачи этого иска они существенно подыгрывают Коломойскому с Боголюбовым. Конечно, тот факт, что Порошенко использовал национализацию с целью наживы, не отрицает того, что у Приватбанка были системные проблемы, и сама национализация была необходимостью. Но если Суркисы убедят арбитраж, что национализация была объектом спекуляций со стороны Порошенко, то доказать, что Приватбанк был национализирован по объективным причинам, а бывшие собственники должны компенсировать ему нанесенные убытки, будет гораздо сложнее.
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Так что беня теперь вор ? Как так зеботы же доказавали что нет 😄
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мы его выберем патамушо:

"он ничего не крал" Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 5042
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Не, братцы-порохоботы.
Ну а все-таки.
Вот реально: после Нового Года был хоть один день, когда иа-иа не обосрался хоть раз?

"а какая разница", у пуцькина на ТВ - опустили, 6-ой за пол-года отпуск, Оман "за свой счет" , Боинг, Сурков, Гончарук обозвал тупицей, силовики слили записи Гончарука и т.д. и т.п.
Теперь британцы поймали на воровстве Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 4606
А сегондя - только 17.01.

Не, ну реально - разве не клоун от Господа? Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 4606
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Опаньки, зелю окатили ведром новостей?) Ну все, понеслась.
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Чуть чуть зелоху осталось - маленько задержат выплаты бюджетникам - и привет - самые упоротые зелебобы взропщут и взвопят. Верили, что будут икру жрать и по Г+Г казнь "барыги" сматреть в прямом эфире, аккурат перед кварталом - ан нет, сечку прийдется варить с килькой. Тупое стадо...
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пора ЗЕскот переводить на комбикорм, подумал Игорь Валеричь...
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по сравнению с тем что пеця крал миллиардами то зе лошок
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А ЗЕскот выбрал себе кловуна шоб было как при Порошенко???
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порохоскот у тебя белая горячка?или слабоумием страдаешь
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триллионами...а еще он выел ваш мозг Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 5453 Протушив очень тщательно его в тушке брата родного. А мозги обезьян- деликатес у 73 процентов афро-африканцев.
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Вам отшельникам 4% нужно знать что если хорошо потрясти эту малдаванскую свинью то и трилиарды найдутся.
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Уже 4-ре процента Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 8822 Пилите, Женя, пилите... Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 1963Графиня изменившемся лицом бежит пруду.
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А недавно писали, что за неправомерную выгоду аж в 10 тыс.грн.(!!!) председателя сельсовета посадили "всего" на 5 лет!
Сколько тогда надо влепить офшорно-оманскому пианисту?
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47 лямов из 5 лярдов - меньше 1%, как-то мелко плавают "расследователи".
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Давайте тогда бубочке премию что ли дадим- это такая мелочь, 47 млн баксов! Ты ипанутый? То ,что твой осел оманский стяжатель, к тому же и не платящий налоги СВОЕМУ государству со своему немелкого бизнеса, антикоррупционер херов, было непонятно только зеленогнойной дрысне.
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ты не понял! Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 9965 - фича в том, что иа-иа не платил никаких налогов, и показывал, что его проекты - убыточные.
Т.е.:
1. либо уклонение от уплаты налогов
2. либо беня отмывал через него бабло.

Кича и в том, и в том случае.
Но высший цимус - в том, что это не "свой на 100% прокурор" будет расследовать, а британцы Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал - Цензор.НЕТ 9965
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Манафорта в америке посадили за неуплату налогов.
А этот пойдет на второй президентский срок.
А что вы хотели в стране дураков😀
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Агов, соеидиоты, у кого-нибудь есть вклад в банке?
Так вот представьте, что завтра тот банк отжимает мародер, вы же наверняка не будете пытаться забрать свои деньги, правда же)))))
Пришибленные вы, соевые, ойц пришибленные))))
Кстати, вспомните, что делал пэтьюнька при первом котле!
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Откуда у человека с нулевыми доходами 50 миллионов долларов своих денег?
Ты что в стране дураков живешь?
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Иди нахрен идиот.
У тебя пояснялка еще не отросла что то пояснять.
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Очень просто. Можно иметь фирму, руководить ею и получать с нее условно 1грн зарплаты, отправляя все на инвестиции. И доходы у Зеленского никогда нулевыми не были. И речь не о Зеленском а о фирмах.
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О каких фирмах?
Тех которые с нулевыми доходами?
Это вы бюджетникам рассказывайте когда они зарплату не будут получать.
Сколько там у вас уже долг?
3,5 млрд.?
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У вас - это у кого? У меня долгов нет. А вообще цифры страшнее риссуйте 100500 *********. Чем страшнее - тем быстрее поверят.
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У вас это у избирателей Зе и коМанды.
А ты что хочешь сказать что твоя тут не при делах?
Нет,недорогенький.
Это все ваше гавно.
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Никакого вклада не было, хватит придумывать абсурдные оправдания. Давно хорошо известно что абсолютно всё бабло кловуна распихано по офшоркам. Если был вклад где тогда в декларации кловуна указано о получении дохода с депозита? Лживая декларация? Обманывает государство??А выяснить если ли вклад в банке Украины для любого журналиста минутное плёвое дело. Нет никаких вколадов. не бреши, брехливый ЗЕскот. Кстати когда назад в Украину дезертир??
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А какое отношение деньги фирм Зеленского на счетах в банке имеют непосредственно к персоне Зеленского как физического лица?
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Счета фирм ЗЕкловуна все в офшорках факт давно установленный . Хорошь на ЗЕбила косить ЗЕбил.
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То же самое хотел написать. Какой вкладчик будет держать деньги в банке, если тот по разного рода причинам утратил у него доверие. Эти фирмы держали деньги в приватном банке с надежной репутацией. Банк переходит в другие руки. Будущее его весьма туманно на тот момент было. Тем более переходил с определенным напряжением. Риски высоки. А оно вкладчику надо, чтобы его деньги вдруг взяли и заморозили на счетах на неопределенный срок. Ну или банк банкротом объявили в последствии. Я более чем уверен, что тогда не они одни забрали со своих счетов деньги. Но как ******** 5-й канал гадко подает материал. Особенно в заголовке :"Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн". Как будто было сделано что-то незаконное. А не просто реализовано законное право вкладчика.
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вниманию публики представляю статью в "ЗН", в ярких красках описывающую повадки порошенко на посту президента в деле "привата". наслаждайтесь -
Атакуют Суркисы, Коломойский - в полузащите, на воротах - Порошенко Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж. Объясняем суть их претензий и причем здесь Коломойский.

Помимо того, что этот иск точно отравит жизнь пятому украинскому президенту, он может огорчить первый украинский банк и подсластить жизнь второму украинскому олигарху. Объясняем, в чем заключаются претензии Суркисов и при чем здесь Коломойский.

Жадность
В структуре собственности телеканала "1+1" Игорю Суркису принадлежат 24,6%, по факту поровну разделенные с братом. Злые мужики поговаривают, что 8% этой доли принадлежат давнему бизнес-партнеру Суркисов - Виктору Медведчуку. В 2015 году Петр Порошенко, будучи президентом, сделал братьям Суркисам предложение, от которого нельзя отказаться, - купить у них 25% телеканала "1+1". Суркисы согласились. Во-первых, уже тогда они устали быть партнерами-заложниками Игоря Коломойского и хотели если не прекратить, то хотя бы минимизировать эти токсичные отношения. Во-вторых, действительно нуждались в деньгах, а сумма сделки предполагалась существенная - по данным ZN.UA, 140 миллионов долларов. В-третьих, не хотели отказывать президенту. Не принято это в нашей стране.
Петр Алексеевич в лучших традициях торговался за каждый доллар, как за последний. Сошлись на беспрецедентном - продаже с рассрочкой на восемь лет. А потом Порошенко передумал... К его несчастью, передумал уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже. Как сообщили ZN.UA юристы, имевшие отношение к сделке, предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, - английское. Соответственно, в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж.
По информации ZN.UA, на сегодняшний день иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание. Мы обратились к Игорю Суркису за комментарием, но он отказался отвечать на наши вопросы, ссылаясь на рекомендации своих юристов.
По нашим данным, в доказательном арсенале у Суркисов не только контракт с Порошенко, компенсацию невыполнения которого они требуют, ибо история имела интересное продолжение.
Уже в феврале-марте 2016-го Суркисам стало понятно, что Порошенко ничего у них покупать не намерен. Настаивать не стали. Но после национализации Приватбанка в декабре 2016-го переговоры возобновились. Только теперь уже Петр Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% "Плюсов" не за свои, а за их деньги.
Дело в том, что в процессе национализации Приватбанка НБУ обнулил и перевел в его капитал ряд обязательств (пассивов) банка перед лицами, связанными с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Игорь и Григорий Суркисы, вместе с женами и детьми, были признаны связанными с Коломойским лицами. Из-за национализации семья Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 тысячи евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине - уже как физлица. Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в "Плюсах". Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги. Предложение президент-покупатель озвучивал не лично, а устами Александра Грановского. Переговоры, проведенные Грановским, по доброй украинской традиции, были задокументированы и, по нашей информации, будут предъявлены Лондонскому арбитражу как объяснение причины срыва первоначальной сделки с Порошенко.
По большому счету, теперь уже Порошенко можно обвинить не только в невыполнении условий контракта, но и в шантаже с вымогательством, просто это уже не вопросы арбитража. И послом недоброй воли Грановским не прикроешься. Он, кстати, давно в Израиле и возвращаться на Родину не спешит, потому что тут его ожидают полтора десятка дел от ГБР, НАБУ, а последнее, по нашей информации, еще и готовит Грановскому подозрение о коррупции в Одесском припортовом. Более того, по информации ZN.UA, юрист Суркисов, ведущий дело в Лондонском арбитраже, - близкий друг Грановского, и не исключено, что Александр Михайлович уже давно не играет на стороне Петра Алексеевича.
Хитрость
Свою долю в "Плюсах" Порошенко использовал бы по полной и существенно усилил бы свои позиции. Условия долевого участия Игоря Суркиса, по информации ZN.UA, предполагают, что он может влиять на редакционную политику "Плюсов", дотируя канал пропорционально долевому участию, то есть на четверть. Суркисы этим правом не пользовались много лет, но Порошенко мог бы, если бы не его наглость. Платить своими деньгами за свою же долю Суркисы не захотели и теперь, по словам нашего источника, "сделают все, чтобы если не вернуть деньги, то хотя бы испортить Порошенко жизнь".
Даже если мотивы у Суркисов исключительно личные, влияние начатого ими дела намного шире конфликта с Порошенко.
10 января в Высоком суде Лондона началось рассмотрение по сути иска Приватбанка против бывших собственников Коломойского и Боголюбова. Дело построено на расследовании фактов мошенничества в банке и вывода из него средств, проведенном международной расследовательской компанией Kroll по просьбе НБУ и Минфина.
Позиция госбанка в этом деле до недавнего времени была уверенной. Он выиграл апелляцию, доказав суду, что дело должно рассматриваться именно в Лондоне. Более того, в ходе апелляционных слушаний лондонские судьи отмечали, что у Приватбанка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах. Документальные доказательства ясно продемонстрировали, что соглашения о поставках были фиктивными и использовались в качестве ложного оправдания вывода очень больших сумм денег из банка. Искусственная сложность рециркуляции средств сама по себе свидетельствует о мошеннической схеме".
Что еще важнее, в своей резолюции суд обращал внимание на то, что ответчики, то есть Коломойский с Боголюбовым, не пытались объяснить случившееся и признали правомерность спора о мошенничестве в особо крупных размерах. А в решении четко было сказано, что "у банка есть веские аргументы в пользу взыскания 1,9 миллиарда долларов США". И поскольку в деле речь идет не только о выводе средств из банка, но и о непогашенных займах, то к 1,9 миллиарда долларов добавляются также проценты, начисляемые по этим кредитам. На сегодняшний день общая сумма иска уже составляет 3 миллиарда долларов, которые могли бы хоть как-то компенсировать потери банка, составившие, по заверениям детективов Kroll, порядка 5,5 миллиарда долларов.
Но после иска Суркисов ситуация может измениться не в пользу государственного Приватбанка.
Во-первых, основная линия защиты Коломойского и Боголюбова выстраивается на том, что национализация Приватбанка была политическим преследованием с целью вымогательства. Версии Коломойского меняются постоянно, но усредненный вариант следующий: экс-президент Порошенко и экс-глава НБУ Гонтарева буквально шантажировали Коломойского и Боголюбова национализацией банка, чтобы отобрать их активы, в частности телеканал "1+1", а потом перешли в наступление и национализировали банк, чтобы поживиться залогами. Правда, "Плюсов" в залогах Приватбанка никогда не было, но переговоры об обмене доли олигарха в "Плюсах" на ненационализацию банка в сентябре 2016-го были. И проводил их все тот же Грановский, который при желании эту информацию подтвердит, если суду будет недостаточно доказательств того, что пятый президент Украины действительно пытался использовать национализацию Приватбанка в своих корыстных интересах.
Во-вторых, слушанья в Лондонском арбитраже могут завершиться раньше, чем в Высоком суде Лондона, где рассмотрение иска по сути уже перенесено на 2021 год. То есть ход арбитража и, возможно, его решение могут приниматься во внимание судом, ведущим дело Приватбанка.
Источник ZN.UA уверяет, что Суркисы преследуют исключительно собственный интерес, а с подачей иска тянули лишь потому, что ждали окончания срока президентства Порошенко. Может, и так, но самим фактом подачи этого иска они существенно подыгрывают Коломойскому с Боголюбовым. Конечно, тот факт, что Порошенко использовал национализацию с целью наживы, не отрицает того, что у Приватбанка были системные проблемы, и сама национализация была необходимостью. Но если Суркисы убедят арбитраж, что национализация была объектом спекуляций со стороны Порошенко, то доказать, что Приватбанк был национализирован по объективным причинам, а бывшие собственники должны компенсировать ему нанесенные убытки, будет гораздо сложнее.
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"...конечным бенефициаром выведения средств был тогда еще комик Владимир Зеленский" - вообще-то комик - это не профессия, а состояние души. Помните, шмаркля обещал - "будет весело". Но впереди еще будет последний акт этой драмы. Отрезвит ли она 73 проц. идиотов? - Не думаю.
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