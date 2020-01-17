 Перед націоналізацією "Приватбанку" на рахунки фірм Зеленського було виведено $47 млн, - 5 канал. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Спостерігач" на 5 каналі.

"У розпорядженні програми є частина звіту агентства "Kroll", в якому детально описується рух грошей з рахунку на рахунок. І що цікаво? У двох випадках кінцевим бенефіціаром виведення коштів був тоді ще комік Володимир Зеленський. Загальна сума приватівських грошей, яка осіла на рахунках фірм нині президента, - 47 мільйонів доларів США", - йдеться в програмі.

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Повна версія програми "Спостерігач":