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Все про:завод (127) Миколаїв (397) Новинський (226) приватизація (185) рейдерство (198) Бутусов Юрій (1212) Капацина Василь (1)

 "Сподіваюся, Рябошапка знайде відповідь на запитання, хто довів завод до банкрутства. Я цю відповідь знаю", - власник суднобудівного заводу "Океан" Капацина. ВIДЕО

Власник Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" Василь Капацина в інтерв'ю розповів про арешт майна заводу "Океан" і медійну складову події, як прийшов у бізнес і про роботу в Миколаївському морському порту, про роль правоохоронців у долі "Океану", а також про клопотання Офісу Генпрокурора про арешт майна суднобудівного заводу "Океан".

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:20 Василь Капацина, власник Миколаївського суднобудівного заводу "Океан"
00:56 Про арешт майна заводу "Океан" і медійної складової події
3:30 Як прийшов у бізнес і про роботу в Миколаївському морському порту
10:15 Про роботу заводу "Океан" в 90-х
12:10 "За два-три роки завод перетворився на глибокого банкрута" - про придбання заводу російським олігархом Ігорем Юсуфовим і доведенні до банкрутства
14:40 "Близько шести місяців 7-8 тисяч осіб не отримували зарплату" - про те, як російський власник доводив українське підприємство до банкрутства
15:35 "У мене є документальне підтвердження, як один з віцепрезидентів доповідав Юсуфову про виконання всіх питань організації банкрутства заводу "Океан"
18:20 Про безуспішний прихід на завод менеджерів Вадима Новинського
23:12 Як миколаївська податкова міліція порушила кримінальну справу за фактом доведення до банкрутства заводу "Океан"
24:20 Конфлікт між Новинським і Юсуфовим через заводу
29:30 Василь Капацина про те, чому він звернув увагу на завод "Океан"
32:50 "Юсуфов переграв сам себе" - як російський олігарх закрив компанію, якій нібито був винен грошей завод "Океан"
35: 10 Про викуп кредиторських вимог та купівлю заводу на конкурсі
37:40 "Вересневим ранком 2016 року перед заводом з'явилася "Альфа" СБУ і спортивні хлопці з документами про те, що завод належить Юсуфову"
42:00 Скандал після реанімації справи про доведення до банкрутства
44:25 Певного моменту люди в СБУ і ГПУ працювали на російського олігарха, який поставив собі за мету знищити завод "Океан"
48:00 Робота слідчих прокуратури і роль СБУ
58:50 Про заяву Юрія Луценка про намір "повернути завод "Океан" у власність держави", який вже майже 20 років перебуває в приватній власності
1:01:46 Про причини арешту рахунків заводу
1:07:55 Василь Капацина про підозру в організації схеми незаконного придбання заводу "Океан": "Я сам домагаюся допиту і зустрічі з генпрокурором"
1:12:54 - "Я бізнесмен, а не прокурор. Сподіваюся, пан Рябошапка знайде відповідь відповідь на запитання, хто довів завод до банкрутства. Я цю відповідь знаю"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалено в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведенні його до банкрутства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170475
 
   
 Топ коментарі
 
так власник росіский... а значить, дружній для нашого рябошапка.
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Надо послушать человека прежде чем делать какие то Выводы. Во этим и Займусь.
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если завтра война они будут стрелять в спину ВСУ.....

44:25 В некоторый момент люди в СБУ и ГПУ работали на российского олигарха, который задался целью уничтожить завод "Океан"Источник: https://censor.net.ua/v3170475
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так власник росіский... а значить, дружній для нашого рябошапка.
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Почему российский?Стратегически важные предприятия не должны контролироваться из-за рубежа.

12:10 "За два-три года завод превратился в глубочайшего банкрота" - о приобретении завода российским олигархом Игорем Юсуфовым и доведении до банкротства.





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Звідки я знаю ? Може його ще чучма кацапам віддав.
В статті написано, що власник - кацап.
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Надо послушать человека прежде чем делать какие то Выводы. Во этим и Займусь.
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если завтра война они будут стрелять в спину ВСУ.....

44:25 В некоторый момент люди в СБУ и ГПУ работали на российского олигарха, который задался целью уничтожить завод "Океан"Источник: https://censor.net.ua/v3170475
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Якщо Рябошапка і не знайде, то призначить. Тимчасово винуватим. До рішення ЄСПЛ. Як ото в убивстві Шеремета.
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Рябошапка найдет ответ на вопрос,/ а виновного посадит.Как Свинарчука. Рябошапка не Луценко.Он счастливый обладатель диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад.
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...все значимые для экономики страны обьекты, которые в разное время были проданы кацапам здешним или москалям залесским, стали банкротами и исчезли уже с карты действующих предприятий, начиная с Лаза....
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наивный дядька...
Украину - прокакали, и никто не ответил...
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В банкротстве завода замешаны козломордые дикари, значит ничего расследоваться не будет--они друзья Зебила, хотя и начинали банкротить завод ещё при Вальцмане. Банкротство завода--это одна из составляющей атаки ********* на Украину. На этом заводе можно строить самые крупные военные корабли для ВМФУ, включая авианосцы.
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зачем Украине авианосцы? С Рашей конкурировать на море все равно не получится, Раша тратит денег на военку столько что Украине не снилось.
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Строют другим на их же Деньги и Волки сыты и Овцы цэлы.
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та відпочиньте там вже в ольгіному, тут не сезон
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Сенс, зупиняти підприємство, якщо його на продаж зараз не виставляють??? Розбирайтесь але хай працює: люди зайняті, отримують зарплату, не руйнується далі інфраструктура та обладнання, держава отримує податки, замовник отримує продукцію...
Зупинка працює лише на розвал підприємства й веле до банкрутства...
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Сподіваюсь, що після цього інтерв'ю "Цензор" перестане плутатися в миколаївських суднобудівних заводах.
До довідки при СРСР в Миколаєві було три суднобудівних заводів та судноремонтний.
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А Я то Думаю , почему Жители Николаева не Звали русский мир, - а Он пришел к Ним намного Раньше и Лишив их Работы . А Донецк и Луганск Дружной толпой Позвали . Кто еще не звал АААААА.
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