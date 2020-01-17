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 Політика України
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Все про:ВР (5610) Кабмін (3215) Гончарук_Олексій (480)

 Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та члени Кабінету Міністрів України прибули до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем'єр разом з міністрами Кабміну прибув у Раду в той час, як за трибуною стояв міністр закордонних справ Вадим Пристайко і відповідав на запитання нардепів.

Пізніше до трибуни підійшов сам прем'єр.

"Уряд України продовжує роботу в штатному режимі до того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не прибув до Верховної Ради на Годину запитань до уряду в зв'язку з консультаціями щодо заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170424
 
 
 Топ коментарі
 
Все у жанрі шоу: рампа освіттює Гончарука, а на інших частинах сцени, сховані від прожекторів, працівники змінюють реквізит.
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Вообще то шуты - они и в Африке шуты зеленые. "Гончарук написал заявление об отставке на имя президента". Вообще то премьер-министр подает заявление об отставке органу его избравшему - т.е. Раде, а не президенту. Или у бубочки уже забыли, что у нас согласно Конституции парламентско-президентская республика. И бубочка в ней вторичен
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Красивий фінт вухами.
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
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Весной прошлого года спорил с зе-фанатичными соседями . Моё мнение было - весной 2020 всё закончится .
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Шо за ВСЕ, конкретнее можешь выдавать? Все только начинается. Так что наберись терпения.
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согласен!
весной будет полная жопа...
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Пиши точнее, была и до весны будет, хотя бы так. Как по мне то лет, уже, десять.
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это вы свой гороскоп прочитали ?
или гидрометцентр дал прогноз засухи ?
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эти бабуины даже не знают что Премьера увольняет и назначает парламент.....
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Ну да,только что по телеящику объяснили,что заявление Гончарук должен был подать Разумкову,но для зе-бабуинов все это "какая разница".
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Все у жанрі шоу: рампа освіттює Гончарука, а на інших частинах сцени, сховані від прожекторів, працівники змінюють реквізит.
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Вообще то шуты - они и в Африке шуты зеленые. "Гончарук написал заявление об отставке на имя президента". Вообще то премьер-министр подает заявление об отставке органу его избравшему - т.е. Раде, а не президенту. Или у бубочки уже забыли, что у нас согласно Конституции парламентско-президентская республика. И бубочка в ней вторичен
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Вони не те, що забули, вони не знали. До їхнього приходу у владу їм не до законів було. Дехто з них, якщо і стикався з щаконидавством, то виключно з кримінальним. Тому їхні недолугі дії і заяви мене не дивують.
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Редакторы Цензора, а можно выложить в текстовой форме о чем говорил Гончарук. На работе нет возможности просмотреть видио.
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Краткое содержание: директор - лопух, управляющий - профан, который не знает, как донести до лопуха азы экономики. Пытаются использовать оливье в качестве метафоры. Не уверен, что получилось. Ну и до лопуха дошло то, за кого они его держат. Расстроился и не знает как реагировать. Вот вкратце текстовая версия ситуации.
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На работе надо работать, вы же не депутат.
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промвиробництво падало все друге пiврiччя, з прискоренням! як при цьому може рости ВВП?у бюджетi дiрка в 70 мiльярдiв! що буде далi?


квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!

шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!
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Красивий фінт вухами.
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
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Зебіли так вирішили побороти корупцію.Нема грошей в бюджеті,нема що красти.
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жадные, не образованные, чванливые пауки, дососавшиеся до распила кормушки
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Это стадо клоунов-дебилов хоть немного хоть чего-то соображает?

Відставка[ред. | ред. код]
Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.

при чём здесь гавно-зе?

*********...
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Просто это еще один выпуск "лиги смеха". Посмотрели-разошлись. А в это время беня наверняка еще что-то дерибанит.
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Ото йуристи! Саме ЙУристи, бо навіть першокурсник знає, що призначає та звільняє з посади Прем'єр-міністра - Верховна рада... І рішення бубочки тут до тієї самої дупи, якою вони йуристи...
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Нема слів, влада долбойобів, причому всі навіть Президент, якщо він грається в такі ігри!
Ніякої серйозності, квартал продовжується, але у владі!
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Ну, вилизав Зелю: "ми всі прийшли в парламент завдяки Йосипу Віссаріоновичу Володимиру Олександровичу Зеленському...." Тому раб не туди заяву приніс. Аж гидко. У нього ж "в голові порожнина і туман".
Визнаю, Бужанський був правий вчора у частині свого передбачення про результат візиту Гончарука до Зеленського "выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи***сом"
Ну, з невеликим уточненням, "вийшов поки що премьєром але уже пі***сом"
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Гончарук: "ми всі прийшли в парламент Володимиру Олександровичу Зеленському"
Угу, молодець Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4202

Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3543
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Интересно, как Зеля выплывет из этой истории...
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Также как и Янык, песню споет или расскажет стишок Анна Ахматовой
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Если Зеля кудись зникаэ,вместо него будет рулить Премьер первое время.Тому,подорвать второй эшелон обороны,перед наступом на перший эшелон дуже важливо.Бо тогда страна не отступит на вторые подготовленные позиции,а будет расстреляна в поле Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3026
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Самый прикол в том, шо оно думает что требуют отставки из-за того что он Бубочку назвал пустоголовым=)) ДА НАМ НАСРАТЬ как вы там друг друга называете, если ты дебил в экономике и вместе со своими тупыми министрамит загнали экономику в жопу, то вам там делать нечего! и да ВЕРНИТЕ В БЮДЖЕТ ПРЕМИИ КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ!
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Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·54 мин

Приниження парламенту. Прем'єр використав парламентську трибуну для вибачень перед президентом.
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Эх, жаль Зеленкин на сцарь всея Рассеюшке

Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5466
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От так зійшлися зорі над бідною Україною...Самий молодий,агресивний,непрофесійний,жадний і підлий уряд отримав прикриття такої самої парламентської більшості...Від України тільки клапті полетять...Одна лишень надія,тільки одна і зрозумійте мене правильно...На ПРАВДИВИХ послідовників Шухевича і Бандери...Три - чотири дірки вирішать все і закриють всі проблеми...
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