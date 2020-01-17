 Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Прем'єр разом з міністрами Кабміну прибув у Раду в той час, як за трибуною стояв міністр закордонних справ Вадим Пристайко і відповідав на запитання нардепів.
Пізніше до трибуни підійшов сам прем'єр.
"Уряд України продовжує роботу в штатному режимі до того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не прибув до Верховної Ради на Годину запитань до уряду в зв'язку з консультаціями щодо заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.
весной будет полная жопа...
или гидрометцентр дал прогноз засухи ?
квартальнi дебiли , блазнi та авантюристи з-пiд спiдницi бородатої баби каломойшi, збирайте манатки! звiльняйте посади!
шмаркля Янелох-Оманська, також збирай манатки, бо ти не впоралось зi своїми обов'язками.
*ти ж обiцяло пiти, якщо не зможеш? вперед!
Це неголене чмо каже, що дірка в бюджеті у 60 млрд. і зниження обсягів виробництва на 8 відсотків - велике досягнення команди.
Ну дійсно - ви зробили це разом!!!
Відставка[ред. | ред. код]
Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем'єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
при чём здесь гавно-зе?
*********...
Ніякої серйозності, квартал продовжується, але у владі!
Йосипу ВіссаріоновичуВолодимиру Олександровичу Зеленському...." Тому раб не туди заяву приніс. Аж гидко. У нього ж "в голові порожнина і туман".
Визнаю, Бужанський був правий вчора у частині свого передбачення про результат візиту Гончарука до Зеленського "выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи***сом"
Ну, з невеликим уточненням, "вийшов поки що премьєром але уже пі***сом"
Угу, молодець
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
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Приниження парламенту. Прем'єр використав парламентську трибуну для вибачень перед президентом.