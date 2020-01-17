 Кабмін продовжить роботу в штатному режимі до рішення президента, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем'єр разом з міністрами Кабміну прибув у Раду в той час, як за трибуною стояв міністр закордонних справ Вадим Пристайко і відповідав на запитання нардепів.

Пізніше до трибуни підійшов сам прем'єр.

"Уряд України продовжує роботу в штатному режимі до того моменту, поки президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів не прибув до Верховної Ради на Годину запитань до уряду в зв'язку з консультаціями щодо заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.