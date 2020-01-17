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Все про:ВР (5610) присяга (78) Санченко (1)

 Санченко склав присягу нардепа, в Раді він замінить Венедіктову, яка перейшла в ДБР. ВIДЕО

Олександр Санченко склав присягу народного депутата Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Санченка внесено до списку партії "Слуга народу".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитав текст присяги Санченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. До призначення нового директора його обов'язки виконуватиме депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

16 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР підтримав відставку міністерки Бабак і призначення Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку територій

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170406
 
 
 Топ коментарі
 
На лице все написано, жах...
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Обличчя не зіпсоване інтелектом Санченко принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову - Цензор.НЕТ 4330 Санченко принес присягу нардепа, в Раде он заменит ушедшую в ГБР Венедиктову - Цензор.НЕТ 2829
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Смешной . Там уважают смешных .
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Це тепер так виглядає печать державного діяча.
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они такие же как большинство избирателей..., как там в песне, - смотрюуууусь в тебя, как в зееееркало, до головокружеееееения....
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Ну що, збулась мрія багатьох дописувачів, на "Цензорі" - "Коли ж до влади прийдуть молоді обличчя? " і "Скільки ці старі функціонери будуть нами керувати?" Ну ось, прийшли, І як вам, молоді обличчя, краще стало?
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Ви думали це був кінець? Помиляєтесь, це був антракт.
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Сваю мєчьту! Правда, мріяти про ТАКЕ!!! рожумна і твереща людина не може.
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Запомни сынок слова присяги, (заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа).
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Тот, кто смотрел "The darkest hour" , знает, что означает этот жест! БЫДЛО , ХАВАЙТЕ!!!!
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Они там, что, все такие убогие???

Не правительство, а шапито с клоунами. Одно слово - зебилы.
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сразу огласите весь список чем владеет этот слуга народу.......
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Наверняка многим известен жест "Victory" ("Победа"), который показывают указательным и средним пальцем, повернутыми ладонью от себя. Однако есть и оскорбительный вариант, пальцы повернуты тыльной стороной ладони к людям, который был создан англичанами.
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"виктори " показал ,теперь надо ЗАИСКРИТЬ свою фишечку !!!
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У него даже на роже написано, что он полный ЗЕбил
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