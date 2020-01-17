 У київській поліклініці 4-річного хлопчика придавило дверима, залишеними робітниками після демонтажу. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із камер спостереження з'явився в Facebook-спільноті "Київ оперативний".

Чотирирічний хлопчик прийшов до лікарні разом з мамою 13 січня, бо захворів на вітрянку. У холі клініки на нього впали демонтовані двері, залишені робітниками. У результаті дитина зазнала перелому стегнової кістки.

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