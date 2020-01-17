 У київській поліклініці 4-річного хлопчика придавило дверима, залишеними робітниками після демонтажу. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із камер спостереження з'явився в Facebook-спільноті "Київ оперативний".
Чотирирічний хлопчик прийшов до лікарні разом з мамою 13 січня, бо захворів на вітрянку. У холі клініки на нього впали демонтовані двері, залишені робітниками. У результаті дитина зазнала перелому стегнової кістки.
Але балованих дітей все рівно терпіти не можу. І своїх постійно привчав до порядку.
Поэтому здесь нет ни вины ребёнка ни вины родителей.
Поэтому здесь нет ни вины ребёнка ни вины родителей.
Родители не научили ребенка, что можно трогать, что нельзя.
Ребенок без родительского контроля.
А если бы он проволоку в розетку засунул и его шандарахнуло током? Электрик был бы виноват, который розетку монтировал?
Смотрите за своими детьми и будет Вам счастье.
где этот лох-главРВАЧ? написал заявление тупень ?
лезло чудо через заборчик зацепилось кофточкой перевернулось в воздухе и ********* головой об землю виноват заборчик?
В данном случае явное нарушение правил Охраны труда - и отвественный за работы должен быть наказан, можно было еще разбросать инструменты для большего травматизма.
Даже помытые полы отмечают табличками - чтобы знали что скользко.