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 У київській поліклініці 4-річного хлопчика придавило дверима, залишеними робітниками після демонтажу. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явилося відео, як у коридорі поруч із реєстратурою київської дитячої поліклініки №2 на проспекті Правди, 64А на дитину впали металеві двері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис із камер спостереження з'явився в Facebook-спільноті "Київ оперативний".

Чотирирічний хлопчик прийшов до лікарні разом з мамою 13 січня, бо захворів на вітрянку. У холі клініки на нього впали демонтовані двері, залишені робітниками. У результаті дитина зазнала перелому стегнової кістки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170404
 
 
 Топ коментарі
 
На ребёнка упало, потому что он потянул на себя эту дверь. Тут вопрос к родителям, которые не следят за детьми.
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вокруг еще столько бродит маленьких деток... !!!!
"молодцы" рабочие!
(не надо все валить на маму! она не может пристегнуть к себе детей (тем более в больничке, где должна быть хоть какая-то безопасность)...)
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хорошо, что у вас нет детей..., не надо оставлять незакрепленный строительный мусор там, где ходят дети...
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Разница огромная. И многим детям станет легче и безопаснее. После того как в европе случилось подобное, и там доказали вину предприятия, там стали делать пристенное крепление к опасной мебели.
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Виновного, кстати, даже искать не надо. Ответственный за охрану труда и ТБ садится по умолчанию. Или платит. Или и то, и другое.
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Буде наука і мамаші - роздовбайці і її вилупкові.
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Дурак ти Артем! Одразу видно, що в тебе немає дітей.
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Уяви собі - є і діти, і онуки.
Але балованих дітей все рівно терпіти не можу. І своїх постійно привчав до порядку.
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Справа не в балуваності, а в активності. Я своєму теж постійно розказую про правила поведінки. Але ж це діти. Тим більше у віці 4 роки.
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Взагалі то 4 роки це - вже такий вік коли дитина, при належному вихованні, має розуміти слово "нільзя" і знаходячись в подібних закладах - бути біля матері та нічого не чіпати без дозволу.
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Сподіваюсь, ваше розуміння порядку не включає до себе продовження "...находясь дома - стоять в своей комнате по стойке смирно, буркальі опустил, без командьі с места не сходить и пасть не открьівать! за любой косяк - на нах в табло! так и нада, шоб жисть пойнял!"
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Щоб наука була іншим - і робітникам, і батькам.
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Между прочим фабрика Икея за подобный несчастный случай выплатила по решению суда 47 млн долларов.
Поэтому здесь нет ни вины ребёнка ни вины родителей.
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Я з Вами згоден. А батьків згадав лише для того, щоб були обережнішими.
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Между прочим фабрика Икея за подобный несчастный случай выплатила по решению суда 47 млн долларов.
Поэтому здесь нет ни вины ребёнка ни вины родителей.
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Якщо лікарям у поліклініці все ***** то будівільникам і головному лікарю ще глибше! Незвичайні пригоди Незнайка у країні- дурляндіїї! У київській поліклініці 4-річного хлопчика придавило дверима, залишеними робітниками після демонтажу - Цензор.НЕТ 2281
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сразу вспомнился фильм ОДИН ДОМА, где малого в очках стулом придавило =)))))))
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Ребенок потянул дверь на себя, она упала.
Родители не научили ребенка, что можно трогать, что нельзя.
Ребенок без родительского контроля.
А если бы он проволоку в розетку засунул и его шандарахнуло током? Электрик был бы виноват, который розетку монтировал?

Смотрите за своими детьми и будет Вам счастье.
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Если розетка в детской больнице - то да, возможно и электрик. А что в этом странного? Дома, где я хозяин, я или ставлю такие розетку, куда дите проволоку не воткнет, либо в незанятые розетки ставлю заглушки. Ну, или ставлю розетки там, где не доберется. В детской больнице кто отвечает за технику безопасности, тот и должен за этим следить.
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Дома ты можеш порезаться хоть х*ем и обвинять свою маму которая не научила тебя им пользоваться, но это детская больница где не должно быть дверей которые падают при открывании ибо дети знают как отрываются двери. Тебе не надо детей, и это будет твоё счастье...
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бесполезно объяснять тут отцы и матери с манией величия которым все должны изначально что-то их детям))
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Теперь даже ребёнок поймёт, что в нашей стране буквально за каждой дверью может таиться опасность.
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Комод виробництва IKEA вбив декілька маленьких дітей на яких він перевертався коли діти граючись витягували з нього шухляди. Вніманіє вопрос, до тих хто п*збить про те що дитину треба чомусь вчити або прив'язувати до себе навіть у поліклініці, у цьому випадку ви теж вважаєте що винні батьки які не навчили своє маля користуватися ******* або не тримали дитину за руку? Лише за одно вбивство своїм комодом IKEA виплатить мільйону компенсацію і це у Америці де адвокати жертви довели що винні конструктори меблів IKEA, хоча захист наполягав на тому що усі меблі у будинку мають кріпитися до стін будинку, на всяк випадок...
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Всё очень просто. На входе в помещение висит табличка, где написано кто ЛИЧНО ответственный за технику безопасности в помещении.
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это не помещение а коридор и за него никто не несёт ответственность
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Понабирали джомшутов за откат главРВАЧУ. Все как всегда - подешевле
где этот лох-главРВАЧ? написал заявление тупень ?
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я бы на тебя написал заявление в психбольницу. во-первых отучил бы тебя клоуна называть незнакомых лохами и тупнями. а во-вторых стерилизовал чтобы такие как ты не дай Бог зачали кого-то
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шыло из жопы нужно вынять просто некоторым родителям из своих чад
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у Вас это шило явно и в жопе, и в голове.
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обоснуй биндер. дверь не упала на ребенка когда тот проходил мимо неё вроде как, а то что родителям ***** на своих детей и они разрешают все что угодно тянуть на себя вы уж извините это проблема не дверей, тем более не директора больницы которого тут требуют распять. может этот директор не одну жизнь ребенку спать за что его увольнять? за то что тупые ***** не могут уследить за тем что вылезло из ее *****?
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бежало чудо зацепилось ногой об бровку расшибло лобик виновата бровка?
лезло чудо через заборчик зацепилось кофточкой перевернулось в воздухе и ********* головой об землю виноват заборчик?
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У ваших прикладах є суттєва відмінність - об'єкт, на відміну від дверей, не виконує ніякої дії. Подумайте ще.
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как это не выконує? бровка отгораживает проезжую часть от пешеходной зоны к примеру. так же как и забор
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Пришёл в больницу с ветрянкой - ушёл с проломанной головой.
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В первую очередь при проведении строительных работ - нужно оградить место повесить соответствующие плакаты и т.д. Если бы ребенок перелез через ограждение или под ограждающую ленту - ну еще как-то можно притянуть за уши вину матери.

В данном случае явное нарушение правил Охраны труда - и отвественный за работы должен быть наказан, можно было еще разбросать инструменты для большего травматизма.
Даже помытые полы отмечают табличками - чтобы знали что скользко.
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А ничего что ребенок с инфекционным заболеванием заразным передающимся воздушно-капельным путем, бегает по больнице и раскидывает бацилы на других посетителей ? я из-за такого ушлепка во взрослом возрасте ветрянкой заразился, в 20 лет, думал что умру.
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все вірно 50/50. Вина виконавців робіт та персоналу полікліники за недотримання привил безпеки (персонал теж має інструкції ), а також батьків які неслідкують за дітьми. Дитина повинна бути ЗАВЖДИ ПОРУЧ АБО ТРИМАТИСЯ ЗА РУКУ!!!!
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