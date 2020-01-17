 На місці падіння літака МАУ було безліч людей, які збирали речі, уламки: дехто здавав на металобрухт, дехто собі на пам'ять, - директор КНДІСЕ Рувін. ВIДЕО

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Рувіна, зрозуміти причину падіння "Боїнга" їм допомогли особисті речі пасажирів та екіпажу, які вціліли, а також знаходження більшості елементів борту.

"На місці збирання уламків (літака. - Ред.) нами було знайдено кілька планшетів, залишків мобільних телефонів, сумки з документами, з картками. І в них ми побачили наслідки дії уражаючих елементів і будь-якого іншого чинника. Потім уже під час огляду кожної деталі літака нами були визначені і виявлені місця, де безпосередньо потрапляв елемент ураження якоїсь ракети або вибухового пристрою. Також ми розклали всі елементи таким чином, як вони стояли на літаку. Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, яким чином", - зазначив Рувін.

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Директор інституту уточнив, що фахівці 10 січня виявили місця, де побачили ураження від елементів ракети, і дійшли відповідного висновку.

"Представники іранської влади побачили, приїхало дуже багато машин з представниками, вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони та сказали, що завтра будемо розбиратися. Домовилися, що приїдемо завтра вранці, о 9 годині. Пустили нас лише після 11 години - їхніх представників ніяких уже не було, було вже офіційно заявлено, що літак збила ракета з комплексу ТОР-М1 іранських ВПС", - додав Рувін.

Крім того, він зазначив, що місце падіння літака Boeing 737-800 не охороняється належним чином: "На місці падіння літака побачили безліч незрозумілого народу... іранців, які збирали речі, уламки. Дехто здавав на металобрухт, дехто собі на пам'ять збирав" .

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.