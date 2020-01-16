 Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що до поля зору так званої спецслужби "ДНР" жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники "МДБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.

Задокументовано, що, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, війська НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з терористами.

У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим "МДБ ДНР".

Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом обрано запобіжний захід.

Таким чином, за результатами вжитих СБУ заходів, припинено протиправну діяльність ворожого агента, крім того, вдалося запобігти авданню значної шкоди обороноздатності нашої держави.

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