 Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що до поля зору так званої спецслужби "ДНР" жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники "МДБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.
Задокументовано, що, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, війська НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості.
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з терористами.
У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим "МДБ ДНР".
Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом обрано запобіжний захід.
Таким чином, за результатами вжитих СБУ заходів, припинено протиправну діяльність ворожого агента, крім того, вдалося запобігти авданню значної шкоди обороноздатності нашої держави.
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точно! юля была пустым местом
а раз за подыгрывание врагу уголовной статьи нет, то по этому этизоду бабу юлю не посадят
это и газовый контракт по которому украина потеряла 100 млрд долларов
и закупки тамифлю в десятки раз дороже
и закупка микроавтобусов по ценам машин скорой помощи
и тд
у армии бензина не было, турчинов должен был танки руками толкать?
напоминаю, что в 2008 году тимошенко сорвала форум Украина - Нато, сказав шо нам в Нато не надо
вступили бы в нато - войны бы не было
да про эту российскую воровку можно писать сочинения на страницы, но зато у юлиных фанов во всем виноваты турчинов, порох и зеленский
это клиника
2. если минск - это "сдача", то почему их собрался исполнять зеленский?
по твоей логике и ЗЕ и порох - 2 изменника
3. минские соглашения вообще не имеют никакой юридической силы
Не треба у власне лайно вимазувати всіх навколо
это место юли и на зоне, и на бутылке
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