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Все про:контррозвідка (183) Правоохоронні органи (651) СБУ (5027) тероризм (2139)

 Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка. ВIДЕО

Військова контррозвідка СБУ викрила та припинила в Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що до поля зору так званої спецслужби "ДНР" жінка потрапила у 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин НГУ. Представники "МДБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.

Задокументовано, що, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, війська НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з терористами.

У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим "МДБ ДНР".

Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом обрано запобіжний захід.

Таким чином, за результатами вжитих СБУ заходів, припинено протиправну діяльність ворожого агента, крім того, вдалося запобігти авданню значної шкоди обороноздатності нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи намагалися завербувати чиновника Мін'юсту, - контррозвідка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170307
 
   
 Топ коментарі
 
До стінки! Бо шмаркля знову обміняє на заробітчан.
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До стінки! Бо шмаркля знову обміняє на заробітчан.
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тебя не тронет!)
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У вас галюцинації? Окрім півня, якого popierdoliło, на гіфці нікого нема!
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Будет теперь на тюремной параше диалог налаживать.
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Мне кажется эта дама толстая, посмотрите на очертания лица.....
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Та да.Здорову ряху від'їла на мєнтовських харчах.
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По заданию россиян, она в Нацгвардии выводила из строя бронежилеты, не жалея живота своего... Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3603
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а когда уже возбудят уголовное дело на юлию тимошенко, которая запрещала украинским солдатам выходить из казарм и защищать украину в самом начале российско-украинской войны?
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Тимошенко запрещала? А в какой должности и звании Тимошенко была, чтобы запрещать?
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А в какой должности и звании Тимошенко была, чтобы запрещать?

--------
точно! юля была пустым местом
а раз за подыгрывание врагу уголовной статьи нет, то по этому этизоду бабу юлю не посадят
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Я там ниже уже написал, кто подыгрывал врагу. А если вы сами понимаете, что Тимошенко не совершала уголовное преступление, то зачем бред пишите?
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а тимошенко совершила десятки уголовных преступлений

это и газовый контракт по которому украина потеряла 100 млрд долларов
и закупки тамифлю в десятки раз дороже
и закупка микроавтобусов по ценам машин скорой помощи
и тд

у армии бензина не было, турчинов должен был танки руками толкать?

напоминаю, что в 2008 году тимошенко сорвала форум Украина - Нато, сказав шо нам в Нато не надо
вступили бы в нато - войны бы не было

да про эту российскую воровку можно писать сочинения на страницы, но зато у юлиных фанов во всем виноваты турчинов, порох и зеленский
это клиника
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Вы опять бред пишите... Даже по тому же Тамифлю Порошенко сам хвалился, что именно он заключил контракт на поставку Тамифлю.
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Вообще-то уголовное дело надо возбуждать против Турчинова, который не отдал приказ войскам, и против Порошенко за "Минские договоренности", по которым он сдал Раше Донбасс.
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1. порошенко их не подписывал минские соглашения

2. если минск - это "сдача", то почему их собрался исполнять зеленский?
по твоей логике и ЗЕ и порох - 2 изменника
3. минские соглашения вообще не имеют никакой юридической силы
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Где вы у меня увидели, что Порошенко их подписывал? Порошенко их писал (под диктовку Меркель). То есть, вы уже сами понимаете, что Минские соглашения - это преступление. Пойдите, и расскажите ОБСЕ, ЕС, США, и главное, Совбезу ООН (который их утвердил как обязательные для выполнения), что они не имеют никакой юридической силы.
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"здал данбас" зеленський.
Не треба у власне лайно вимазувати всіх навколо
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тоесть юлия тимошенко подписала газовые соглашения по которым украла у народа украины 100 миллиардов долларов, а на бутылку меня? =))

это место юли и на зоне, и на бутылке
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А что такой приказ когда то был отдан?
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цікаво, її арештують, як і волонтерів з кардіохірургами? чи сівуха випише медаль за дружбу мєжду народамі?
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сівуха судячи з реклами новий телеканал відкриває! ШТА КДЄ КАГДА.. Мучає сцуку совкова ностальгія
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Понять и простить. Это ж не доброволец и не волонтер.
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все таки вариант с монтажной пеной, там выше, предпочтительнее
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Ну и рожа! Чисто кацапская после месяца непрерывной пьянки. Еле в формат монитора поместилась, зараза! В тюрьме такую кормить,- себе дороже. К стенке!
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а треба було водку по 90 гр робити?.. тьоткє нє хватало
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..*Мендальку * їй пудову на шию .. Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 7712..Су ..!
..
..Колишня військова Нацгвардії співпрацювала з терористами "ДНР" і передавала їм інформацію про бойові завдання в зоні АТО, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 1583..
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Але ж курва барани, з 2015 року цю паскуду пасли а за жабри взяли тльки сьогодня !
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если бы ее не трахал кто нибудь из говенных командиров и не трандел о задачах она бы ничего не знала....
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