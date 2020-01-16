 "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані. ВIДЕО

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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За його словами, зараз важливо на високому рівні посилити політичний тиск на іранський уряд, щоб не втратити повагу до України на міжнародному рівні, добитися покарання винних і отримати адекватні компенсації.
"Були комунікаційні помилки, але в принципі намагалися не налажати. Через деякий час Зеленський відпустив ситуацію і передав тим людям, які досить логічно вибудовували шляхи дій... Те, що говорив сам президент, у мене не викликає питань - це одна з можливих тактик його дій. Великий мінус - нерозуміння того, що виникла багаторівнева ситуація і критика Ірану - і тоді і зараз, дуже необхідна. Це міг робити, можливо, не президент чи глава МЗС, але обов'язково повинен був зробити, наприклад, глава фракції "СН". Це повинен був бути дуже високий рівень, який показував би високий рівень обурення і занепокоєння України. До речі, вони не роблять цього навіть зараз. Це дуже шкідливо. Якщо ми не тиснутимемо на Іран, то не буде ні поваги до нас, ні політичної відповідальності іранської влади за вчинений злочин, і про компенсації можна буде забути...", - заявив Бутусов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
на 3 дня позже Трюдо, Трампа и Джонса, которые сразу же заявили:
"Иран сбил украинский самолет"
а смелая бубочка еще три дня боялась
не грустить от разных бед?..."
Перепев старой популярной песенки про соседа-трубача (...
Так то ***** Вальдемарович показал своему тёЗеке, что мог зазехерачить гибридно руками иранцев(???!! а не сидел ли на том разейском комплексе ПВО разейский советник Ванючка??!!!) не рейсовый бенин Боинг, а САМОГО theЛенина!!! И как тут не поносить холерно сутки, а потом ещё трое усираться?
Алекс Мышкевич
...а смелая бубочка еще три дня боялась
Теж зашквар, але вже меньший, хоча й теж проти інтересів України і Українців.
И еще: когда уйдет зеленая плесень СБУ просто обязана также проверить Елену Зеленскую на предмет сдачи врагу перемещения и дислокации ВСУ...
Бєня втратив літак, страхова компанія виплатить тільки родичам загиблих, бєні нічого не перепаде, бо страхові компанії не страхують ризик знищення майна внаслідок теракту чи військових дій. Не виключаю, що це стало основною причиною чого посол ще до заяви Ірану про причину катастрофи, поспішив заявити що загорівся мотор. Оскільки літак новий і був ще на гарантії, то у разі технічної несправності компанія Боїнг повинна була відшкодувати втрату. Друга причина в тому, що з 1979-го року проти Ірану була запроваджені санкції США та іншими країнами і міжнародними організаціями, що вводять обмеження на продаж в країну зброї. Отже, росія продавши Ірану ракетний комплекс порушила ці санкції. Виглядає так, що Зе!команда у першу чергу відстоювала інтереси коломойського і намагалась вигородити путіна. Проте під потужним тиском Трампа, який відстоював інтереси і репутацію американської компанії Боїнг, та Трюдо, який відстоював інтереси громадян Канади, і оскільки США й Канада мали підтвердження, що збила іранська ракета російського виробництва, Іран зрозумів, що дешевше буде не викручуватись, а визнати вину. Ця заява Ірану застала зненацька Зе!команду і тоді клоуни почали ганебно вибріхуватись та викручуватись, бо дійшло що облажались по повній.