 "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані. ВIДЕО

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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За його словами, зараз важливо на високому рівні посилити політичний тиск на іранський уряд, щоб не втратити повагу до України на міжнародному рівні, добитися покарання винних і отримати адекватні компенсації.

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"Були комунікаційні помилки, але в принципі намагалися не налажати. Через деякий час Зеленський відпустив ситуацію і передав тим людям, які досить логічно вибудовували шляхи дій... Те, що говорив сам президент, у мене не викликає питань - це одна з можливих тактик його дій. Великий мінус - нерозуміння того, що виникла багаторівнева ситуація і критика Ірану - і тоді і зараз, дуже необхідна. Це міг робити, можливо, не президент чи глава МЗС, але обов'язково повинен був зробити, наприклад, глава фракції "СН". Це повинен був бути дуже високий рівень, який показував би високий рівень обурення і занепокоєння України. До речі, вони не роблять цього навіть зараз. Це дуже шкідливо. Якщо ми не тиснутимемо на Іран, то не буде ні поваги до нас, ні політичної відповідальності іранської влади за вчинений злочин, і про компенсації можна буде забути...", - заявив Бутусов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.