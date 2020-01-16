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 Політика України, Суспільство
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 "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані. ВIДЕО

Українська влада досить адекватно відреагувала на знищення українського "Боїнга" в Ірані, але припустилися кількох комунікаційних помилок, яких досі не виправлено.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Відео 24 каналу

За його словами, зараз важливо на високому рівні посилити політичний тиск на іранський уряд, щоб не втратити повагу до України на міжнародному рівні, добитися покарання винних і отримати адекватні компенсації.

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"Були комунікаційні помилки, але в принципі намагалися не налажати. Через деякий час Зеленський відпустив ситуацію і передав тим людям, які досить логічно вибудовували шляхи дій... Те, що говорив сам президент, у мене не викликає питань - це одна з можливих тактик його дій. Великий мінус - нерозуміння того, що виникла багаторівнева ситуація і критика Ірану - і тоді і зараз, дуже необхідна. Це міг робити, можливо, не президент чи глава МЗС, але обов'язково повинен був зробити, наприклад, глава фракції "СН". Це повинен був бути дуже високий рівень, який показував би високий рівень обурення і занепокоєння України. До речі, вони не роблять цього навіть зараз. Це дуже шкідливо. Якщо ми не тиснутимемо на Іран, то не буде ні поваги до нас, ні політичної відповідальності іранської влади за вчинений злочин, і про компенсації можна буде забути...", - заявив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Ердоган обговорили збитий Іраном літак МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170303
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем, Юрий, их отмазывать?
Во время войны учиться нужно было ДО того, как идти у президенты.
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хотелось как лучше, а получилось как всегда у ЗЕ команды "Пытались не налажать", - Бутусов о реакции команды Зеленского на уничтожение украинского "Боинга" в Иране - Цензор.НЕТ 1106
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Хм. Зеленский без истерик на 3-й добился признания вины Ираном. Наши специалисты, включая взрывников, получили доступ к обломкам, как только прилетели. А вот канадской группе Иран дал визы через 2 дня после признания вины. Ну и порохоботы волали, чуть ли надо объявить войну Ирану.
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"Зеленский без истерик на 3-й добился признания вины Ираном" "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 1723

на 3 дня позже Трюдо, Трампа и Джонса, которые сразу же заявили:

"Иран сбил украинский самолет"

а смелая бубочка еще три дня боялась
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Де піп,а де прихід "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 4343 До чого твоє Зечмо в визнанні Іраном зиттия "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 4343 Визнання було виммушене після відео іранського добродія й реакції інтернет спільноти "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 4343 А лизання с_аки недоумку Зе, ніяким чином ,- ні до чого "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 3599 "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 3599
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Туповат даже для порохобота. Не видишь разницы, что говорили - по данным разведки, не четко. И признанием самого Ирана? Кстати, канадцы сперва говорили о техошибке.
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Говорили так тому що ще ранком Україна запевнила весь світ про технічну причину катастрофи , про те що теракт і ракетна атака виключаються . В світі прийнято вірити таким повідомленням державних інституцій . Канадці уявити не могли що презєдент України захищатиме кремлівську версію до останнього . Певно зєля ще й зараз не вірить . Так було йому наказано з кремля .
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"Как ему не усыраться,
не грустить от разных бед?..."
Перепев старой популярной песенки про соседа-трубача (...
Так то ***** Вальдемарович показал своему тёЗеке, что мог зазехерачить гибридно руками иранцев(???!! а не сидел ли на том разейском комплексе ПВО разейский советник Ванючка??!!!) не рейсовый бенин Боинг, а САМОГО theЛенина!!! И как тут не поносить холерно сутки, а потом ещё трое усираться?
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- "Пытались не налажать" - Тому,й обісралися по повній Там,де розумний діє, там нікчема бздить "Намагалися не налажати", - Бутусов про реакцію команди Зеленського на знищення українського "Боїнга" в Ірані - Цензор.НЕТ 9411
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не накосячити, то трохи інше ніж тихо сидіти по закордонним курортам де застала подія, як миша під віником. добиратись перекладними через мордор, чи шкрябати три дні, як пастор шланг з сбу через альпи на лижах. то трохи таки інше.
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Той випадок, коли після очевидних, неймовірних зашкварів починаєш дути на воду.
Теж зашквар, але вже меньший, хоча й теж проти інтересів України і Українців.
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У перші години і дні після катастрофи літака слуги відстоювали інтереси Коломойського!!!

Бєня втратив літак, страхова компанія виплатить тільки родичам загиблих, бєні нічого не перепаде, бо страхові компанії не страхують ризик знищення майна внаслідок теракту чи військових дій. Не виключаю, що це стало основною причиною чого посол ще до заяви Ірану про причину катастрофи, поспішив заявити що загорівся мотор. Оскільки літак новий і був ще на гарантії, то у разі технічної несправності компанія Боїнг повинна була відшкодувати втрату. Друга причина в тому, що з 1979-го року проти Ірану була запроваджені санкції США та іншими країнами і міжнародними організаціями, що вводять обмеження на продаж в країну зброї. Отже, росія продавши Ірану ракетний комплекс порушила ці санкції. Виглядає так, що Зе!команда у першу чергу відстоювала інтереси коломойського і намагалась вигородити путіна. Проте під потужним тиском Трампа, який відстоював інтереси і репутацію американської компанії Боїнг, та Трюдо, який відстоював інтереси громадян Канади, і оскільки США й Канада мали підтвердження, що збила іранська ракета російського виробництва, Іран зрозумів, що дешевше буде не викручуватись, а визнати вину. Ця заява Ірану застала зненацька Зе!команду і тоді клоуни почали ганебно вибріхуватись та викручуватись, бо дійшло що облажались по повній.
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