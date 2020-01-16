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 "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком. ВIДЕО

Глава парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступає за повну зміну влади в Україні через "її некомпетентність".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини", про це Тимошенко заявила в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 16 січня.

Вона прокоментувала оприлюднені напередодні аудіозаписи нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука.

"Такі розмови ключових гравців команди президента відкривають очі українському суспільству. Коли вони самі це про себе говорять, що прем’єр не обізнаний в економічних питаннях – і це під час кризи та фінансового краху, який сьогодні переживає країна, – це означає, що хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні", – заявила лідер "Батьківщини".

На думку Юлії Тимошенко, нині немає значення, відправить президент Зеленський прем’єра Гончарука у відставку чи ні.

На її думку, від непрофесіоналізму нинішньої влади Україну врятує лише повна її заміна.

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"Тут не питання, як тепер вони переставлятимуть стільці – зніматимуть Гончарука чи ні, що вони робитимуть з урядом. Цю владу потрібно негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого та середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати", – переконана Юлія Тимошенко.

"Країна емоційно, базуючись на серіалі "Слуга народу", віддала своє життя в руки некомпетентним профанам... Хай вони повертаються у свій бізнес, у свої 95-ті квартали і не отруюють життя Україні", – підсумувала Юлія Тимошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170271
 
   
 Топ коментарі
 
хотя саму Юлю тоже на пушечный выстрел к владе приближать нельзя!
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Как никогда согласен с бабой Юлей "Эту власть нужно немедленно менять всю. Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы", - Тимошенко о скандале с Гончаруком - Цензор.НЕТ 8088
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Зеленая власть вся слабоумная и шутовская. Она погубит Украину, она безответственная, непатриотичная и тупая и не имеет права быть в таких тяжелых условиях, в которых находится страна. Геть зеленое барахло из власти!
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Что, Юля, прозрела?
Та влада была "злочинна", а эта всего за 4 месяца стала "некомпетентна"?!
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Почему "стала"? Эта власть изначально была некомпетентна и довольно быстро улыбки на своих лицах заменила на суровые взгляды. Карманы растопырила. Ничего кроме денег они не видят. И да... та власть действительно была "злочинна". В общем, я с Юлей согласна). хотя меня Вы и не спрашивали). сорян).
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Нет, надо эту простигосподи с косой президентом поставить и дать ей возможность дальше воровать!!!
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Жалкое тявкание инвалидки колясочнецы.
Скажу чесно во времена бджеловода и хама всегда был на её стороне.
Юля вы жалкое некчемное и даже вредное для Украины существо....
Надеюсь ваша политическая праституция будет оценена народом по достоинству!
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Сказано все верно.
Вот только саму Юлю к власти на пушечный выстрел подпускать нельзя.
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От, коса, а себя убрать из политики за газовую кабалу и веерные отключения во время своего премьерства не хочет? Последствия тех времен и пытаютсч сейчас както исправить, по факту в то время на нас была опробована тактика "газовой иглы". Спасибо, Йуля.
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А нарот виходить дебіл на 73%? Нажаль таке теж буває. Ну, народ не поміняєш, дебілізм практично не лікується. Це вирок. Шо маємо те маємо. А ще ж багато голосувало за Голос. Там теж самі корифеї економіки ))) Отакоєот.
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.Увы ,, Голос оказался слабеньким голосочком .. Который совсем нигде не слышно .. Я иногда даже забываю что в Раде есть такая партия . "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 7280 .
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сразу вспоминаю первого зятя Тимошенко, покойного...
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Хоть и голосовал за Порошенко, но даже жалко стало Зеленского: ведь топят его не только порошенковские (это природно), но и кацапы из-за поребрика (дыныры и лыныры). Ведь и ежу понятно, что сотни троллей хотят расшатать страну, вызвать протесты, Майдан 3 и под шумок оттяпать еще территорий. Правда, ватники ???
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....Шо то у тебя с логикой , не то . Зачем сепарам топить Зе , если он отводит войска , хочет платить им пенсии и вообще , старается угодить дыре о всём . ??
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О,баба Юля прокинулась.Шо,знову зубажіння і геноцид?Нормальні люди ще до виборів казали що клоун президентом буть не може,шо чули у відповідь-порохоботииии,хуженєбудєт і т.д.))).Казали що уряд не компетентний і толку не буде,що в раду набрали палікмахерів,таксистів і інших блазнів і т.д.Року не пройшло,і все що казали збулось на 200%.Дякую зебілам,дуже дякую.
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Хоть и не люблю Тимошенко, но респект ей! Адекватная реакция на этот цирк с конями! Первая сказала то, что нужно "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 6566
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Ботоксная шлюшка ***** с помойки истории квакает. ...твоё время ушло, коррупционная старушка😂
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некомпетентним профанам..чия б мичала...за 30 років докерувались,що країна вибрала кого-небудь тільки б ваших остогидлих морд не бачити б...30 років пиз...ть і пиз...ть,то вже бачиш,що тебе на виборах люди посилають,ні...лізе і все тут...це через тебе,тимошенко,і таких як ти країні прийшов гаплик...і зрозумій одне,люди будуть голосувати хоч за чорта лисого,а за вас по добрій волі більше ніхто не буде голосувати,нехай навіть у зе не вийде,все одно,ви це старий непотрібний мотлох
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минуточку. юля. а как же твое - "с первого дня прихода нового президента (Зеленского - ИФ) во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию" и "помогала, как могла своими советами, голосованиями"?????
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У юлелюбов память как у рыбок гуппи-максимум 5 минут.
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Кстати, это их очень роднит и сближает с зебилами.
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Однозначно. Причем часто это одни и те же слабоумные.
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она и помогает как может. для них же лучше будет самим уйти, а не на столбах болтаться. "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 9226
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Йулю в качановку!!!
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Это тебе баба Йуля на пенсию давно пора.Пластика дает о себе знать.Деменция наступает.
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Как-то жестковато.)
Зря Зеленский в огород ЮВТ первый камень бросил. Вскружили голову парню проценты на выборах. Всё сам решил.
Но и ЮВТ мне кажется рано стартонула.) Поддержка у Зе всё ещё сильнее, чем у любого предшественника в лучшие годы. Через год-два если никакого прорыва не организует, рейтинг просядет критически. Тогда могла бы и добить.
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Через год - два от Украины останутся одни ошмётки . Зе-каманду нужно гнать из власти сейчас же и немедленно "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 728 . . Иначе будет поздно .
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Такое может писать либо враг государственности, либо клинический идиот. Вариант 2-в-1-м тоже допускается.
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Да ничего он в её огород не бросал, сама напросилась..Она хотела пропихнуть своих людишек на хлебные места, но Зе ей отказал, вот она и психонула. Но, тем хуже для неё...
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В кои веки согласен с бабой Юлей. Но и ее саму подпускать нельзя на выстрел.
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Бобку пинают все, даже ботоксные старухи *****😂
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бабка юля заспиртована как на плокате с белым тигром 2010 который у меня еще есть
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А вот Тигрюли уже нет. Ушла Тигрюля на Радугу...
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Она только говорит и в Москве говорят ,что кур доят
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Зелебобский ожидаемо обосрался, да и ничего
лично он не обещал 73 % лохам, а ботоксная старуха путена ведёт себя не совсем адекватно, сначала в зад вовку целовала, а теперь насрала.
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О, ***, проснулась. А раньше как запевала в поддержку зеленскому.
Юля, обьявляй импичмент преЗЕденту!
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Под таким срачем где-то горько плачет Иван Сулима
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Да уж ,, Сулиме сейчас не позавидуешь . Палит сейчас все методички , наверное . "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 138 .
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Они поменяются сами-собой ,вопрос в том ,останется ли после них ,что-нибудь от Украины иле не останется ничего ... "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 8872
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Никак,нормальные профессиональные люди, в Украине, к власти не придут...Одно ворьё и неучи к вершинам власти прорываются..Народ позволяет..По сему и жизнь народа,-ниже плинтуса.. "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 8321
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Зовсім не зрозуміла позиція цих дописувачів ,вам подобаєтся Зе команда чи Порошенко і один і другий показали неспроможність управляти .Порошенко ніби досвідчений але жадоба і вірність олігархату його погубили ,Зе це взагалі випадкова людина яка далека від проблем України .А Юля все правильно сказала потрібні професіонали патріоти при владі.А що до віку то подивітся скільки років президенту США чи канцлеру ФРН,молодих вже обрали. .
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Схоже, що ляльководи, які привели Зе-команду до влади, хочуть змінити кабмін.
Мета їхня - дорозікрасти пошвидше, а то всяке може бути.

Тоді Юля - ідеальний кандидат на прем'єра.
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Баба Юля, доїж той талій, що заникала минулого разу на першій ходці.
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"Зато не Юлька!" - бубнів собі під ніс зубожілий,замерзаючи в канаві під парканом
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Зато не порох шепчут зебуины втирая урину в глаза
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Бабушка украинской коррупции отжигает за кровно наворованное...
Срочно! У Тимошенко нашли сельхоз земли на миллионы долларов

https://youtu.be/zx4DJz8Htlg
"Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком - Цензор.НЕТ 5323
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