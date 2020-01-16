 "Цю владу треба негайно міняти всю. Нехай повертаються у свої 95-ті квартали", - Тимошенко про скандал з Гончаруком. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини", про це Тимошенко заявила в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 16 січня.
Вона прокоментувала оприлюднені напередодні аудіозаписи нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука.
"Такі розмови ключових гравців команди президента відкривають очі українському суспільству. Коли вони самі це про себе говорять, що прем’єр не обізнаний в економічних питаннях – і це під час кризи та фінансового краху, який сьогодні переживає країна, – це означає, що хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні", – заявила лідер "Батьківщини".
На думку Юлії Тимошенко, нині немає значення, відправить президент Зеленський прем’єра Гончарука у відставку чи ні.
На її думку, від непрофесіоналізму нинішньої влади Україну врятує лише повна її заміна.
"Тут не питання, як тепер вони переставлятимуть стільці – зніматимуть Гончарука чи ні, що вони робитимуть з урядом. Цю владу потрібно негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого та середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати", – переконана Юлія Тимошенко.
"Країна емоційно, базуючись на серіалі "Слуга народу", віддала своє життя в руки некомпетентним профанам... Хай вони повертаються у свій бізнес, у свої 95-ті квартали і не отруюють життя Україні", – підсумувала Юлія Тимошенко.
Та влада была "злочинна", а эта всего за 4 месяца стала "некомпетентна"?!
Скажу чесно во времена бджеловода и хама всегда был на её стороне.
Юля вы жалкое некчемное и даже вредное для Украины существо....
Надеюсь ваша политическая праституция будет оценена народом по достоинству!
Вот только саму Юлю к власти на пушечный выстрел подпускать нельзя.
Зря Зеленский в огород ЮВТ первый камень бросил. Вскружили голову парню проценты на выборах. Всё сам решил.
Но и ЮВТ мне кажется рано стартонула.) Поддержка у Зе всё ещё сильнее, чем у любого предшественника в лучшие годы. Через год-два если никакого прорыва не организует, рейтинг просядет критически. Тогда могла бы и добить.
она, не один Трускавец прошла...
лично он не обещал 73 % лохам, а ботоксная старуха путена ведёт себя не совсем адекватно, сначала в зад вовку целовала, а теперь насрала.
Юля, обьявляй импичмент преЗЕденту!
Мета їхня - дорозікрасти пошвидше, а то всяке може бути.
Тоді Юля - ідеальний кандидат на прем'єра.
Срочно! У Тимошенко нашли сельхоз земли на миллионы долларов
https://youtu.be/zx4DJz8Htlg