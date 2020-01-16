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 Політика України
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Все про:Порошенко (8068) Путін (4930) Росія (14838)

 Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко. ВIДЕО

Відставка російського уряду не має ніякого значення, адже вся влада в Росії належить і належатиме одній людині - Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи послання Путіна Федеральним Зборам і відставку російського уряду.

"Моя абсолютно тверда позиція - в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище та ім'я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка або призначення нового російського уряду мене зовсім не цікавить і не має цікавити українців", - сказав Порошенко.

Водночас він зазначив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним Зборам потрібно дуже уважно проаналізувати.

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"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", - підкреслив п'ятий Президент.

"Другий висновок - Путін збирається залишатися назавжди. У нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання - це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатися - чи голова Державної ради, чи прем'єр-міністр, чи щось на зразок того, що сталося в Казахстані, але це буде одна людина - Путін", - сказав він.

"Все, для чого це робиться - для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", - переконаний політик.

"Тому я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій країні", - підкреслив Порошенко.

Також дивіться: Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку. ВIДЕО

Лідер "ЄС" також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об'єднатися, щоб гідно відповідати на виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

"Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада - були програні. Над "Оманом українців" сміється весь світ. Я твердо переконаний, що цей час, коли повинні початися рішучі об'єднувальні кроки зі сторони чинної влади", - підкреслив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3170264
 
   
 Топ коментарі
 
На такі заяви Х..оа повинен реагувати ЗЄпрепиздент, але він десь прої...вся.
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А де ж ЗЄліна реакція на таке "пасланіє" Х..ла? ЗЄля ще президент України чи знову в Омані дурмані?
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"Кінець епохи бідності" (с).
"Гдєтапасрєдінє" (с).
"Я - нє лох, мне 42 года" (с).
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Новый начальник РАБссии Алексей Кудрин станет новым мышибратом Украины.У Ведмедева денег нет,не получилось.Гранаты не той системы оказались Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3411
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зато вияснили кто встречался с зюзей в Омане. Прилетело не только султану.
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Шось його багато сьогодны.. З запою вийшов чи шо? На допит йди, курво!
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На такі заяви Х..оа повинен реагувати ************, але він десь прої...вся.
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ему сценарий пишу, подождите, скоро проявится )))))
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Весна уже скоро....ко-ко-ко
Барыга....ко-ко-ко
Будем сажати прям с ОМАНА....ко-ко-ко

ЗЕлбоеды!)))) Вам еще не надоело?))))
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Як посадять цього прохвоста, можна й помирати спокійно
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А давай ты сейчас сдохнешь, а порох завтра
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ні.. стулья утром Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7224
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А як же зек обізьЯник? Кіля Азіров? кум Мертвечук?
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Боюсь жыть ты будешь долго!))))
Увидишь еще посадку ЗЕньки и БЕНЬКИ!))))
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я не проти.. и того, і цього.. на довічне.. 2 сапога - пара
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Так ты голосовал за САПОГА!?)))
о Боги...и це мудрый украинский нарИд!))))
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«Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты просто мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации, и хорошо понимаешь какое ты ЧМО, при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному. Ты знаешь, что никогда не будешь дипломатом, министром и президентом, и точно не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница».
Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6307

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зелбоебы заплатили за билет, теперь будет сидеть до занавеса и делать вид что им весело.
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Это как с кислым пивом на останни грошы!))))
Вылити жалко...а пити противно!))))

Бо КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))
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"Кінець епохи бідності" (с).
"Гдєтапасрєдінє" (с).
"Я - нє лох, мне 42 года" (с).
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Как это к теме о не прекращении войны?
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Ты не переживай так
«украинская оккупация - это временно»(с)
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А де ж ЗЄліна реакція на таке "пасланіє" Х..ла? ЗЄля ще президент України чи знову в Омані дурмані?
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А какое Зеленскому дело до этого "паслания" ? Это Петя 8-ми процентный последнее время в каждой бочке затычка.
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Для особливо обдарованих хто не знає функцій президента нічого не пояснюю і не коментую.
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Хороший президент был. Жаль, что голосов с "гулькин нос" собрал.
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как видишь,собрание 73% голосов - это тоже не достижение,а лишь удачная распродажа билетов в цирк.. Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9594
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не прошло и года ,а у зели теперь и того гулькиного носа нет... Так что все еще впереди - впедролим мы вас кацапы по самое не хочу
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сегодняшнюю ситуацию в отношения Украина и Рашка, можно выразить одной фразой:
"Это отложенная война, потому что в 2014 году сожрать Украину у Рашки не получилось!"
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Ну, тепер Україна вже не бандерівська, а мила, пухнаста і зелена як огірок.
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Да уж. И мальчиков больше не распинают и снегирей уже не едят. Тоска! Нет Петра, нет жизни в стране. Путен осмелел, голову поднял. К собранию даже обращается. При Петре такого не было!((
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"...в этих условиях Украинское государство должно объединиться"
Пэтя,когда следующий ******* "объединения"?
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Тех кого не объединяет майдан не стоит вообще считать украинцами, вот например как биоотход по имени Сэр_гей Сэр_геев.
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А,тобі шо,не доклали? ай яй яй...
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видосик на беговой дорожке снимает кокоины выгоняет
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Страшная сказка на ночь для зебилов,( если будете зе дескредитировать, то русские нам в кресло опять пороха посадят!)
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... и о погоде: в голове у зехаранта сохраняется густой туман, ожидаются небольшие желтые осадки в глаза его электората
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В 2014 году Порошенко не будучи президентом Украины 1 марта,среагировал на голосование в ДурьДуме РАБссии "о введении кацаПсинского быдла в Украину",текст прочитал в СовБезе ООН Чуркин.Вам просто повезло тогда, что Порох оказался у власти с 7 июня 2014 г..Сейчас бы лизали зад плешивому Педофилу по полному тарифу...
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Так зебилы об этом и мечтали пять лет.
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Те, що Х-ло не дасть закінчити війну - це зрозуміло. Головне, щоб і потім, після того, як він прийме участь у гонках на лафетах, українці не впали в оману (чорт, і тут Омана) і не почали дружити з споконвічним ворогом-маскалем.
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Кстати:
Зе-бильчики все еще веруют, что "надо просто перестать стрелять"?
Или кой-какие мозги у них еще окончательно не атрофировались?

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В мозгах петиков одновременно уживаются две противоречащие теории о том, что "Зеля мирно сливает Украину *****" и "***** будет завоевывать Украину военным путем" - и ничего, живут как-то с этим.
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В мозгах у ********** вообще ничего нет, как впрочем и самих мозгов, и ничего
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мозги? какие мозги? у кого? у телевизора вместо башки? так их там нету....
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Этому типа главнокомандующему нужно было не трусливо прятаться и думать о фабрике в Липецке, когда русские стали обстреливать наши войска со своей территории, а выполнять свои обязанности и законы Украины.
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Нє, йому треба було героїчно никатись від повісток.
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Президент України відреагував. А шо скаже зєлєнскій?
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Президент України Зеленський скаже своє слово, а екс-президент хай реагує на дозу інсуліну і щоб він був не китайський.
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***** предложил вбухать серьёзные деньги в помощь семьям с маленькими детьми. Можно смеяться, но предложены дельные вещи.
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Кацапы пишут, что мишутка посмел перечить царю.
На замечание царя, что правительство мало уделяет внимание национальным проектам, мишутка ляпнул, что национальные проекты не совпадают с национальными интересами.
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Как должно быть больно за страну этому человеку. Вороватые брехуны-это устоявшееся мнение мира об украинцах.
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🤣🤣эта свинья все время пугает народ
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Ты СВИНОТА под флагом США!
иди бастуй против импичмента Трампу!)))
АЛЕША!!! ВОДКИ НЕТ!
ИДИ ДОМОЙ...
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Слухай... Зараз страшна зовнішність - це не вирок.
Тож досить оцього самоїдства перед дзеркалом!
Піднімай дупу та йди до пластичного хірурга!
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и призыв на срочную службу зеля возобновил,как так?пачему?
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Что бы сделать такое заключение не нужно слушать послания этого уе@ка!
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Порошенко - Гетьман !

Державный человек
С бубочкой даже сравнивать стыдно Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9754
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В Україні зараз я не Лох мені 42 роки в президентах.
Ну як не скористатись цією можливістю. Він же профан у всьому.
Я лише уявляю, як він запустив зовнішню політику..
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Все по Крылову - "страшнее кошки нету зверя!" Кто про что, а вшивый все про баню, видимо у него все чешется и зудит - о чем это он, Пу вообще ни слова не сказал про Украину.
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Х..ло сказало , что изменит конституцию - отдастЪ власть в "другие руки" (другую должность) - перейдет на эту должность и останется до "конца дней своих" у власти ( т.е. станет-таки царЁм) - из Крыма не уйдет - на Донбасе власть не поменяет ... Так понятнее - о чем сказал Порошенко ?
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Да,кто ты такой?Урод который на войне намылил бабки.
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Только ЗЕбанутые не понимают очевидных вещей...
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Это и без тебя, Порошенко, все давно знают!! Не стоит до конца позориться вору - неудачнику и лишний раз изобретать велосипед, напоминая о своей "важной" криминальной персоне и смешить людей))))
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Хорошо - ждем на "выход в свет" Бубочки .... преЗедента ....
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Хоть одно радует, что мошенник, проходимец и вор больше никогда не станет президентом Украины! А это главное))))
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Чого ти стрибаєш як воша на аркані? Твій насільник - ******** ********овіч *****.
Сиди у спамі.
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Лахто, "ваші воші" сьогодні відраджені на інші гілки. Згортай свою самодіяльність і йди нах.
Тобто у спам.
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Першокласник кримської школи приxодить після уроків додому, та й мовить домашнім по-українськи:
- А в нас в школі всі уроки тепер та по-українськи ведуться. А ще сьогодні після занять ми анкету заповняли, то я в графі національність написав, що я yкраїнець.
Всі очі вилупили…а батько й каже:
-Гаваріш, что yкраінєц тєперь? Ну-ну…Значіт завтра поєдєш в школу не на лєгковушке, а на автобусе, как всє бaндеровци єздят. Понял?
А дідусь і собі:
-А в школу внучєк на завтрак я тебе дам нє 5 долларов,а 1 грівну.Как в украінском банкє,1 к 5-і.Харашо?
А мати:
-Ну вот сейчас Ми будєм кушать осетрінку с крабамі,каторую дядя с Дальнєго вастока прівєз,а Ти будєш кушать картошку,как украінци.Харашо?
Сидять всі їдять…А мати знову,підморгуючи до всіx з усмішкою,та й каже:
-Ну што синочєк,как оно,xарашо бить украінцем,а-а-а?
А той мовчазно так, насуплено та й каже:
-Я…я всього тільки як годину українець, а як вас москалів вже ненавиджу..
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Слышь, "**********", а тебе не совестно "передирать" старый анекдот про евреев? Так я тебе другой "анекдот" расскажу, реальный! Поехал я в 1991-м, "бегунов" (дезертиров), отлавливать Из Саратова, на Урал, в Нижний Тагил. Командир послал, чтобы уголовное дело не возбуждать... Ну, жил я, пару дней, в "уральской квартире". Пельмени, со свежей капустой" - это Что-то"... Но когда меня угостили салом - я "ОХРЕНЕЛ!" ... Полтора пальца толщиной, больше "жилавой ткани", чем жира... Ни разгрызть, ни прожевать, ни проглотить... Ты кому, "*****", "по ушам ездишь..."???!!!
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