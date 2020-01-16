 Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи послання Путіна Федеральним Зборам і відставку російського уряду.
"Моя абсолютно тверда позиція - в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище та ім'я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка або призначення нового російського уряду мене зовсім не цікавить і не має цікавити українців", - сказав Порошенко.
Водночас він зазначив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним Зборам потрібно дуже уважно проаналізувати.
"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", - підкреслив п'ятий Президент.
"Другий висновок - Путін збирається залишатися назавжди. У нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання - це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатися - чи голова Державної ради, чи прем'єр-міністр, чи щось на зразок того, що сталося в Казахстані, але це буде одна людина - Путін", - сказав він.
"Все, для чого це робиться - для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", - переконаний політик.
"Тому я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій країні", - підкреслив Порошенко.
Лідер "ЄС" також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об'єднатися, щоб гідно відповідати на виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.
"Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада - були програні. Над "Оманом українців" сміється весь світ. Я твердо переконаний, що цей час, коли повинні початися рішучі об'єднувальні кроки зі сторони чинної влади", - підкреслив Порошенко.
Барыга....ко-ко-ко
Будем сажати прям с ОМАНА....ко-ко-ко
ЗЕлбоеды!)))) Вам еще не надоело?))))
Увидишь еще посадку ЗЕньки и БЕНЬКИ!))))
о Боги...и це мудрый украинский нарИд!))))
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом, смешно рассказывать друзьям, как она кричала и плакала, когда «принимала со всех сторон», главное, что у тебя все хорошо, только немного обмочился, а у нее- какая разница».
Вылити жалко...а пити противно!))))
Бо КАКАЯ РАЗНИЦА!?))))
"Гдєтапасрєдінє" (с).
"Я - нє лох, мне 42 года" (с).
пардон...
КАКАЯ РАЗНИЦА!))))))
«украинская оккупация - это временно»(с)
Оманідурмані?
"Это отложенная война, потому что в 2014 году сожрать Украину у Рашки не получилось!"
Пэтя,когда следующий ******* "объединения"?
Зе-бильчики все еще веруют, что "надо просто перестать стрелять"?
Или кой-какие мозги у них еще окончательно не атрофировались?
На замечание царя, что правительство мало уделяет внимание национальным проектам, мишутка ляпнул, что национальные проекты не совпадают с национальными интересами.
иди бастуй против импичмента Трампу!)))
АЛЕША!!! ВОДКИ НЕТ!
ИДИ ДОМОЙ...
Тож досить оцього самоїдства перед дзеркалом!
Піднімай дупу та йди до пластичного хірурга!
Державный человек
С бубочкой даже сравнивать стыдно
Ну як не скористатись цією можливістю. Він же профан у всьому.
Я лише уявляю, як він запустив зовнішню політику..
Бубочки.... преЗедента ....
Сиди у спамі.
Тобто у спам.
- А в нас в школі всі уроки тепер та по-українськи ведуться. А ще сьогодні після занять ми анкету заповняли, то я в графі національність написав, що я yкраїнець.
Всі очі вилупили…а батько й каже:
-Гаваріш, что yкраінєц тєперь? Ну-ну…Значіт завтра поєдєш в школу не на лєгковушке, а на автобусе, как всє бaндеровци єздят. Понял?
А дідусь і собі:
-А в школу внучєк на завтрак я тебе дам нє 5 долларов,а 1 грівну.Как в украінском банкє,1 к 5-і.Харашо?
А мати:
-Ну вот сейчас Ми будєм кушать осетрінку с крабамі,каторую дядя с Дальнєго вастока прівєз,а Ти будєш кушать картошку,как украінци.Харашо?
Сидять всі їдять…А мати знову,підморгуючи до всіx з усмішкою,та й каже:
-Ну што синочєк,как оно,xарашо бить украінцем,а-а-а?
А той мовчазно так, насуплено та й каже:
-Я…я всього тільки як годину українець, а як вас москалів вже ненавиджу..