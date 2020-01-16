 Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, коментуючи послання Путіна Федеральним Зборам і відставку російського уряду.

"Моя абсолютно тверда позиція - в Росії немає уряду, в Росії немає парламенту, Думи, немає Федеральних Зборів. Вся влада в руках однієї людини. Прізвище та ім'я цієї людини ви дуже добре знаєте. Тому відставка або призначення нового російського уряду мене зовсім не цікавить і не має цікавити українців", - сказав Порошенко.

Водночас він зазначив, що вчорашнє послання Путіна Федеральним Зборам потрібно дуже уважно проаналізувати.

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"Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною", - підкреслив п'ятий Президент.

"Другий висновок - Путін збирається залишатися назавжди. У нього закінчується термін президентських повноважень, і мета вчорашнього послання - це зміни до Конституції, які тепер уже, коли президентом може бути не Путін, забирають у цього президента всю владу, переносять її для іншої посади. Я не знаю, як вона буде називатися - чи голова Державної ради, чи прем'єр-міністр, чи щось на зразок того, що сталося в Казахстані, але це буде одна людина - Путін", - сказав він.

"Все, для чого це робиться - для того, щоб зберегти владу в руках Путіна", - переконаний політик.

"Тому я раджу всім дуже ретельну увагу звернути на послання і на проєкт змін до Конституції Російської Федерації. Це несе прямі ризики і загрози нашій країні", - підкреслив Порошенко.

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Лідер "ЄС" також зазначив, що в цих умовах Українська держава має об'єднатися, щоб гідно відповідати на виклики і ризики, з яких почався 2020 рік, а не так, як це робить нинішня влада.

"Я вважаю, що комунікаційна стратегія з початку року була бездарно програна, що ті перші кризові виклики, з якими зіткнулася нова влада - були програні. Над "Оманом українців" сміється весь світ. Я твердо переконаний, що цей час, коли повинні початися рішучі об'єднувальні кроки зі сторони чинної влади", - підкреслив Порошенко.